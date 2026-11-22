Hơn 3 thập kỷ kể từ lần cuối đóng vai cậu bé Kevin tinh nghịch láu cá, Macaulay Culkin sẽ trở lại với loạt phim Giáng sinh Ở nhà một mình. Hãng 20th Century Studios của Disney đang phát triển phần phim mới. Theo Deadline, ngoài việc viết kịch bản, Seth Rogen và cộng sự Evan Goldberg còn đảm nhận vai trò nhà sản xuất.

Phần phim mới hứa hẹn mang đến nhiều chi tiết thú vị

Macaulay Culkin lần đầu vào vai Kevin trong Ở nhà một mình năm 1990, sau đó tiếp tục thủ vai này trong Ở nhà một mình 2: Lạc ở New York năm 1992. Anh không góp mặt trong 4 phần phim tiếp theo, gồm Home Alone 3 (1997), Home Alone 4 (2002), Home Alone: The Holiday Heist (2012) và Home Sweet Home Alone (2021).

Macaulay Culkin sẽ trở lại vai Kevin McCallister sau 34 năm. Trong phần phim mới do 20th Century Studios phát triển, khán giả sẽ gặp lại Kevin khi anh đã trưởng thành Ảnh: Reuters

Nội dung phần phim mới chưa được công bố. Tuy nhiên, tại buổi chiếu kỷ niệm 35 năm ra mắt Ở nhà một mình hồi năm 2025, Macaulay Culkin từng kể anh hình dung ra sao về cuộc sống của Kevin khi trưởng thành. "Tôi thích ý tưởng Kevin giờ đã lớn tuổi hơn, có lẽ đã góa vợ và đang một mình nuôi con. Hai cha con không mấy hòa hợp vì Kevin lúc nào cũng bận làm việc", The Hollywood Reporter dẫn lời nam diễn viên 46 tuổi.

Theo Macaulay Culkin, câu chuyện có thể diễn biến theo hai hướng. "Một là Kevin vô tình bỏ quên con thật. Rồi anh ấy gọi cho mẹ và nói: Con xin lỗi mẹ. Giờ thì con hiểu rồi. Hai là Kevin cố tình để con ở nhà một mình vì nghĩ: Nhờ chuyện năm xưa mà mình mới được như ngày hôm nay", anh kể. Ở kịch bản thứ hai, cậu con trai sẽ khóa cửa, để Kevin đứng ngoài rồi bày bẫy ngăn cha vào nhà. "Tôi cứ nghĩ mình nhìn ra được mấy cái bẫy ấy, vì dù sao tôi cũng là chuyên gia mà. Điều đó cũng giải thích vì sao tôi không gọi cảnh sát hay thợ khóa. Tôi ngượng vì bị con trai qua mặt, mà bày bẫy lại đúng là sở trường của tôi", Macaulay Culkin nói. Với Macaulay Culkin, điều khiến câu chuyện ấm áp nằm ở nỗ lực hàn gắn tình cảm cha con. "Chuyện tìm đường trở vào nhà cũng là một cách nói về việc người cha tìm lại chỗ đứng trong trái tim con", anh chia sẻ.