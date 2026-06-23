MacBook Neo - Sản phẩm công nghệ lý tưởng cho học sinh, sinh viên

MacBook Neo được Apple trang bị chip A18 Pro giúp xử lý nhanh các tác vụ văn phòng, học online, làm slide hay chỉnh sửa hình ảnh cơ bản. Máy đáp ứng ổn định các ứng dụng quen thuộc như Microsoft 365, Zoom, Canva hay ChatGPT nhờ khả năng tối ưu phần cứng và hệ điều hành macOS.

Máy MacBook sở hữu thiết kế nhôm nguyên khối cùng bốn tùy chọn màu gồm bạc, hồng phớt, vàng citrus và xanh indigo. Trọng lượng gọn nhẹ kết hợp thời lượng pin lên đến 16 giờ giúp thiết bị phù hợp với người thường xuyên di chuyển hoặc làm việc ở nhiều địa điểm khác nhau.

Ngoài ra, MacBook Neo còn phù hợp với người dùng đã sử dụng iPhone hoặc iPad nhờ khả năng đồng bộ trong hệ sinh thái Apple. Các tính năng như AirDrop, Handoff hay bộ nhớ tạm chung (Universal Clipboard) hỗ trợ chia sẻ dữ liệu nhanh hơn giữa các thiết bị, giúp tối ưu quá trình học tập và làm việc hằng ngày.

MacBook Neo là mẫu máy lý tưởng cho các bạn học sinh, sinh viên mong muốn sở hữu một thiết bị có thời lượng pin ấn tượng, màn hình sắc nét và hiệu năng ổn định cho các nhu cầu hằng ngày. Tham khảo MacBook Neo chính hãng tại CellphoneS với nhiều phiên bản và ưu đãi hấp dẫn.