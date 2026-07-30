MacBook và laptop Windows cạnh tranh bằng hệ sinh thái hay hiệu năng?

MacBook giữ lợi thế nhờ hệ sinh thái

MacBook phù hợp với người đã sử dụng iPhone, iPad hoặc AirPods. Khả năng đồng bộ file, tin nhắn, cuộc gọi và tiếp tục công việc giữa các thiết bị giúp trải nghiệm liền mạch hơn.

Bên cạnh đó, macOS được tối ưu tốt với phần cứng, mang lại độ ổn định, thời lượng pin và cảm giác sử dụng nhất quán.

MacBook đang giữ lợi thế ở trải nghiệm đồng bộ cho người dùng đã dùng nhiều thiết bị Apple

Laptop Windows mạnh về lựa chọn và hiệu năng

Laptop chạy Windows có dải sản phẩm rộng hơn, từ máy học tập, văn phòng đến thiết kế đồ họa và gaming. Người dùng dễ chọn cấu hình, kích thước màn hình, cổng kết nối và mức giá phù hợp ngân sách.

Với người cần hiệu năng tốt trên giá thành hoặc sử dụng ứng dụng chuyên biệt, Windows vẫn là lựa chọn linh hoạt hơn.

Nên chọn theo cách sử dụng

MacBook phù hợp với người ưu tiên hệ sinh thái, pin lâu và trải nghiệm ổn định. Laptop Windows hợp với người cần nhiều cấu hình, phần mềm đa dạng và khả năng tối ưu chi phí.

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