Mách nàng cách skincare khi thời tiết giao mùa thu sang đông: tăng 2 và giảm 1

Hãy áp dụng ngay công thức skincare giao mùa tối giản nhưng cực kỳ khoa học: "Tăng 2, giảm 1" - quy tắc vàng được các chuyên gia đánh giá cao.

1. TĂNG: Củng cố hàng rào bảo vệ da bằng dưỡng ẩm sâu và phục hồi chuyên biệt

Bước sang mùa lạnh, kem dưỡng ẩm mỏng nhẹ dạng gel của mùa hè dường như không còn đủ "sức nặng" để giữ nước cho da. Làn da giao mùa cần những dưỡng chất mang tính phục hồi, giúp hàn gắn các đứt gãy trong cấu trúc mô và củng cố lớp màng lipid bảo vệ tự nhiên.

Tuy nhiên, dưỡng ẩm mùa đông không đồng nghĩa với việc chọn các chất cream quá dày gây bít tắc lỗ chân lông. Sự lựa chọn thông minh nằm ở bảng thành phần là hãy ưu tiên những giải pháp kết hợp giữa khả năng cấp ẩm sâu và giúp kích thích tái tạo da từ cấp độ tế bào.

Nếu đang tìm kiếm một "người hùng" cho làn da khô ráp, nhạy cảm hay căng rát ngày giao mùa, Rejuvaskin Skin Recovery Cream chính là câu trả lời hoàn hảo. Được nghiên cứu và phát triển bởi Rejuvaskin - thương hiệu dược mỹ phẩm uy tín gần 40 năm tại Mỹ. Dòng kem này vốn được thiết kế chuyên biệt để giúp phục hồi cho những làn da cực kỳ nhạy cảm và tổn thương nặng (kể cả da sau xạ trị hay cháy nắng). Do đó, hiệu quả làm dịu da mùa đông là không thể bàn cãi.

Sức mạnh từ phức hợp Derm SRC-PF: Là sự kết hợp từ tre với 70% silica, chiết xuất từ đậu Hà Lan và glucosamine HCI được nghiên cứu mang lại hiệu quả cao là tăng khả năng tổng hợp pro-collagen, tăng quá trình hình thành sợi elastin và tăng khả năng sản xuất hyaluronic acid tự nhiên.

Là sự kết hợp từ tre với 70% silica, chiết xuất từ đậu Hà Lan và glucosamine HCI được nghiên cứu mang lại hiệu quả cao là tăng khả năng tổng hợp pro-collagen, tăng quá trình hình thành sợi elastin và tăng khả năng sản xuất hyaluronic acid tự nhiên. Chiết xuất hoa cúc vạn thọ và lô hội: Mang lại khả năng làm dịu, giúp giảm nhanh cảm giác châm chích, ửng đỏ do gió lạnh hay khô rát.

Mang lại khả năng làm dịu, giúp giảm nhanh cảm giác châm chích, ửng đỏ do gió lạnh hay khô rát. Axit hyaluronic (HA): Ngậm nước gấp hàng nghìn lần trọng lượng của nó, giữ cho da luôn mọng mượt, tràn đầy sức sống suốt cả ngày dài.

Rejuvaskin Skin Recovery Cream giúp nuôi dưỡng da từ gốc, an toàn và không gây kích ứng. Sau vài ngày thoa kem, bạn sẽ cảm nhận làn da êm dịu, mềm mịn và không còn rát đỏ mỗi khi bước ra gió lạnh.

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2. TĂNG: Chống nắng toàn diện với màng lọc vật lý kết hợp dưỡng ẩm

Nhiều người thường mắc sai lầm lớn là ngưng dùng kem chống nắng khi trời sang đông vì thấy nắng không còn gắt. Thực tế, tia UVA - "kẻ thù" gây lão hóa, đứt gãy collagen và sạm nám vẫn xuyên qua mây mù với cường độ không đổi quanh năm.

Hơn thế nữa, vào mùa lạnh, da bị mất nước nên dễ tổn thương hơn trước ánh sáng xanh từ màn hình máy tính, điện thoại. Việc tăng cường chống nắng bằng một sản phẩm vừa bảo vệ da, vừa không làm da bị khô căng là mắt xích vô cùng quan trọng.

Thấu hiểu làn da mùa đông rất ngại những loại kem chống nắng hóa học dễ gây cay mắt hay làm khô da, Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen ra đời như một lớp "áo giáp" thuần vật lý hoàn hảo.

20% zinc oxide thuần khiết: Tạo màng chắn phản xạ tia UVA, UVB và ánh sáng xanh ngoài môi trường. Zinc cxide còn nổi tiếng với đặc tính giúp làm dịu da, ngăn ngừa viêm nhiễm rất phù hợp cho da nhạy cảm ngày lạnh.

Tạo màng chắn phản xạ tia UVA, UVB và ánh sáng xanh ngoài môi trường. Zinc cxide còn nổi tiếng với đặc tính giúp làm dịu da, ngăn ngừa viêm nhiễm rất phù hợp cho da nhạy cảm ngày lạnh. Bổ sung 4% niacinamide: Thành phần "vàng" giúp củng cố hàng rào độ ẩm, làm đều màu da và hỗ trợ cải thiện lỗ chân lông. Sự xuất hiện của niacinamide biến sản phẩm không chỉ là kem chống nắng đơn thuần, mà còn là một bước dưỡng da thực thụ.

Thành phần "vàng" giúp củng cố hàng rào độ ẩm, làm đều màu da và hỗ trợ cải thiện lỗ chân lông. Sự xuất hiện của niacinamide biến sản phẩm không chỉ là kem chống nắng đơn thuần, mà còn là một bước dưỡng da thực thụ. Hệ màng khóa ẩm vitamin E, B5: Giúp chất kem lướt trên da cực kỳ mượt mà, tạo hiệu ứng tiệp màu tự nhiên, không vón cục, không để lại vệt trắng bết dính và giữ ẩm suốt cả ngày.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 14% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-chong-nang-vat-ly-duong-am-phuc-hoi-da-rejuvaskin-Mineral-Facial-SPF-32-60ml.html

Với cần một lớp Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen mỗi sáng, bạn vừa yên tâm bảo vệ da trước tia UV vừa có ngay lớp lót trang điểm mỏng nhẹ, ẩm mượt căng bóng tự nhiên mà không lo da bị xỉn màu hay bong tróc vào cuối ngày.

3. GIẢM: Tần suất tẩy tế bào chết và các sản phẩm active nồng độ cao

Nếu như mùa hè bạn có thể thoải mái dùng BHA, AHA hay retinol tần suất dày đặc để kiềm dầu. Thì sang thu đông, đây lại là "con dao hai lưỡi". Lớp sừng mùa lạnh vốn mỏng manh hơn; việc lạm dụng các sản phẩm active mạnh hoặc tẩy da chết hóa học/cơ học quá đà sẽ làm mòn hàng rào bảo vệ, khiến da bốc hơi nước nhanh hơn và bùng phát kích ứng. Theo các chuyên gia, lời khuyên cho các nàng skincare thời điểm giao mùa là:

Giảm tần suất: Hạ tần suất tẩy tế bào chết xuống còn 1 lần/tuần hoặc 2 tuần/lần tùy tình trạng da.

Lắng nghe làn da: Khi sử dụng Retinol hay BHA, hãy hạ nồng độ hoặc giãn cách ngày sử dụng. Đồng thời, luôn áp dụng phương pháp "kẹp chả" (thoa một lớp kem dưỡng Rejuvaskin Skin Recovery Cream trước và sau khi dùng active) để giảm thiểu tối đa rủi ro kích ứng.

Ưu tiên sự êm dịu: Tạm dừng các loại sữa rửa mặt tạo bọt quá nhiều hoặc có hạt scrub to gây trầy xước bề mặt da.

Chăm sóc da không phải là một cuộc đua chạy theo xu hướng, mà là nghệ thuật thấu hiểu và lắng nghe nhu cầu của làn da theo mùa. Quy tắc "Tăng 2, giảm 1" đơn giản nhưng mang lại hiệu quả bền vững: giảm áp lực cho da bằng việc tiết chế chất tẩy rửa, đồng thời tăng cường phục hồi và bảo vệ chuyên sâu.

Sự kết hợp ăn ý giữa kem dưỡng phục hồi Rejuvaskin Skin Recovery Cream và kem chống nắng vật lý Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen chính là "bộ đôi quyền năng" giúp bạn tự tin sở hữu làn da mịn màng, ẩm mượt và rạng rỡ bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết giao mùa. Hãy đầu tư cho làn da ngay hôm nay để tận hưởng cảm giác da luôn tràn đầy sức sống.