Madam Pang bất ngờ lên tiếng sau khi U.23 Thái Lan vất vả hòa U.23 Việt Nam

Trả lời phỏng vấn tờ Siamsport, Madam Pang nói: “Tôi rất thất vọng với kết quả trận đấu. Mục tiêu của U.23 Thái Lan rõ ràng là muốn có chiến thắng và 3 điểm để có khởi đầu thuận lợi cùng nắm cơ hội đi tiếp. Điều tôi hài lòng là đội vẫn rất nỗ lực sau khi bị dẫn 1-0 rồi 2-1 trước khi gỡ hòa ở những phút bù giờ. Qua đó, cho thấy tình thần toàn đội vẫn chiến đấu đến cùng”.

Cũng theo Madam Pang: “Tuy nhiên, dù chỉ có 1 điểm, nhưng cũng rất quan trọng với U.23 Thái Lan. Ở trận tới, chúng ta quyết phải thắng U.23 Malaysia. Đó chắc chắn là trận đấu không hề dễ dàng. Họ vẫn có đội hình như tại SEA Games 31 và vẫn do HLV như trước dẫn dắt. Chúng ta phải có sự chuẩn bị tốt nhất, và không còn sự lựa chọn nào khác đó là phải giành trận thắng. Nếu có thêm 3 điểm từ trận này thì cơ hội vào tứ kết sẽ rộng mở cho U.23 Thái Lan”.

Mặc dù vậy, theo thống kê của tờ Siamsport, U.23 Thái Lan gặp U.23 Malaysia cũng là một khắc tinh đáng sợ như khi gặp U.23 Việt Nam (đã 4 năm qua “Voi chiến” chưa biết mùi chiến thắng). Tương tự, trong vòng 7 tháng qua đội bóng trẻ Thái Lan cũng chưa thắng được Harimau Muda (biệt danh U.23 Malaysia), với lần gần nhất thua 1-2 tại vòng bảng SEA Games 31, cùng trước đó hòa 0-0 ở vòng loại U.23 châu Á tháng 10 năm ngoái.





Trong khi đó, cũng tờ Siamsport thống kê, trong lịch sử dự giải U.23 châu Á (đến giờ là 4 lần ở vòng chung kết), U.23 Thái Lan chỉ thắng vỏn vẹn 1 trận và tiến xa nhất là vào tứ kết (đều chỉ xảy ra khi chơi trên sân nhà năm 2020). Còn lại, mỗi khi dự vòng chung kết U.23 châu Á ở nước khác, “Voi chiến” chỉ hòa và thua.

Cụ thể, năm 2022 đang diễn ra ở Uzbekistan, U.23 Thái Lan vừa có trận hòa U.23 Việt Nam 2-2 (còn 2 trận nữa gặp U.23 Malaysia và U.23 Hàn Quốc; năm 2020 (do HLV Akira Nishino dẫn dắt) đấu sân nhà thắng Bahrain 5-0, sau đó thua Úc 1-2, hòa Iraq 1-1, vào tứ kết thua Ả Rập Xê Út 0-1. Năm 2018, năm U.23 Việt Nam lên ngôi á quân tại Trung Quốc, thì U.23 Thái Lan do HLV Zoran Jankovic (Bulgaria) dẫn dắt thua cả 3 trận vòng bảng. Năm 2016 tại Qatar do HLV Kiatisuk Senamuang dẫn dắt chỉ có 2 trận hòa và 1 thua ra về ngay vòng bảng.

Do đó, tờ Siamsport cho rằng dù Madam Pang đang khích lệ đội nhà phải thắng U.23 Malaysia lúc 22 giờ ngày 5.6 tới để tìm hy vọng đi tiếp, nhưng các thống kê cho thấy đến giờ U.23 Thái Lan vẫn chưa có chiến thắng nào khi thi đấu xa nhà ở giải U.23 châu Á thực sự là điều rất đáng lo. Cũng như lo ngại liệu HLV Worrawoot Srimaka có giúp “Voi chiến” vượt qua vận rủi này hay không.