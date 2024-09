Madam Pang gửi thư chia sẻ về bão, VFF không phải đền bù cho đội Nga và Thái

Bão số 3 đã quét qua Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, Hưng Yên... trong chiều tối ngày 7.9, gây thiệt hại về người cả của.

Giải giao hữu quốc tế LPBank Cup 2024 cũng bị gián đoạn, do trận đấu giữa đội tuyển Nga và đội tuyển Thái Lan tối 7.9 không thể diễn ra theo kế hoạch. Mưa to, gió lớn (gió cấp 10, giật cấp 12) ở Hà Nội khiến điều kiện thi đấu không đủ an toàn cho cả hai đội.

Theo nguồn tin của Báo Thanh Niên, giải giao hữu quốc tế LPBank Cup 2024 đã được chuyển thành thể thức giao hữu thông thường, gồm 2 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nga (5.9), cùng trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan (10.9). Như vậy, sẽ không có nhà vô địch ở sân chơi này.

Chủ tịch Madam Pang của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan ẢNH: THAIRATH

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ không phải đền bù cho các đối tác như đội tuyển Nga và đội tuyển Việt Nam. Trong bức thư gửi đến VFF, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Madam Pang chia sẻ với những khó khăn mà VFF và bóng đá Việt Nam phải đối diện khi cơn bão số 3 hoành hành. Người đứng đầu bóng đá Thái Lan hiểu được giải đấu bị ảnh hưởng bởi lý do bất khả kháng, hy vọng bóng đá Việt Nam sớm vượt khó.

Madam Pang đắc cử vị trí chủ tịch FAT hồi tháng 2, trở thành chủ tịch thứ 18 trong lịch sử và là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ chức vụ đứng đầu nền bóng đá Thái Lan. Trước đó, Madam Pang là Chủ tịch CLB Port thi đấu ở giải Thai League 1 và trưởng đoàn của đội tuyển Thái Lan trong nhiều năm. Sau Asian Cup 2023, nữ tỉ phú này đã từ chức cương vị trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan. Cũng như chuyển giao toàn bộ quyền quản lý CLB Port cho các thành viên trong gia đình mình.

Dưới quyền Madam Pang, đội tuyển Thái Lan cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc cho tấm vé dự vòng loại thứ ba World Cup 2026, nhưng không thành công do kém đối thủ ở hiệu số đối đầu (hai đội bằng điểm).

Nhiệm vụ trước mắt của Thái Lan là bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2024. Trong hai mùa giải vô địch sân chơi Đông Nam Á (đều dưới thời HLV Alexandre Polking), Thái Lan chỉ thua đúng 1 trận, đồng thời bất bại trước Việt Nam 4 trận.

Đội tuyển Thái Lan đã tới Việt Nam vào đêm 7.9. Thầy trò HLV Masatada Ishii có 3 buổi tập, trước khi so tài chủ nhà Việt Nam lúc 20 giờ ngày 10.9.