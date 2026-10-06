Madonna chi hơn 600 tỉ đồng mua biệt thự của Angelina Jolie

Theo tờ Robb report và New York post, thương vụ chuyển nhượng bất động sản giữa hai ngôi sao giải trí đã chính thức khép lại vào cuối tháng 9. Trước đó, đại diện của nữ ca sĩ Madonna đã chủ động liên hệ với phía đơn vị môi giới để tìm hiểu về bất động sản này. Do lịch trình cá nhân không thể có mặt trực tiếp tại Los Angeles vào thời điểm đó, nữ ca sĩ đã theo dõi và đánh giá toàn bộ khuôn viên căn nhà thông qua một buổi xem nhà riêng được thực hiện qua hình thức video trực tuyến.

Dữ liệu giao dịch từ thị trường địa ốc Los Angeles cho thấy, Angelina Jolie từng niêm yết chào bán căn biệt thự này vào đầu năm nay với mức giá khởi điểm là 29,85 triệu USD. Sau quá trình thương lượng, mức giá chốt hợp đồng cuối cùng được giảm xuống còn 24,75 triệu USD. Mức giá bán này nhỉnh hơn một chút so với khoản chi phí khoảng 24,5 triệu USD mà nữ diễn viên từng bỏ ra để sở hữu bất động sản này vào năm 2017.

Angelina Jolie từng gắn bó với căn nhà trong nhiều năm và đây cũng là nơi cô sinh sống cùng 6 người con sau thời điểm chia tay Brad Pitt. Quyết định rao bán nhà nằm trong lộ trình cá nhân của nữ diễn viên, khi cô từng chia sẻ dự định chuyển nơi cư trú ra bên ngoài nước Mỹ sau khi hai con út là cặp sinh đôi Vivienne và Knox bước sang tuổi 18. Trong đợt cháy rừng xảy ra tại bang California vào tháng 1.2025, Jolie từng mở cửa căn biệt thự này để hỗ trợ một số bạn bè đến ở nhờ tạm thời.

Căn biệt thự mà Madonna mới sở hữu không chỉ là một bất động sản giá trị cao mà còn mang dấu ấn lịch sử đáng chú ý của ngành điện ảnh Mỹ. Công trình chính được xây dựng từ năm 1913 và từng thuộc sở hữu của Cecil B. DeMille - nhà làm phim tiên phong được coi là một trong những nhân tố đặt nền móng cho Hollywood.

Màn chuyển giao dinh thự trăm tuổi đắt giá giữa "nữ hoàng nhạc pop" Madonna (trái) và Angelina Jolie ẢNH: REUTERS

Màn chuyển giao giữa hai biểu tượng văn hóa đại chúng

Ở tuổi 68, Madonna tiếp tục cho thấy hoạt động đầu tư tích cực ở mảng bất động sản bên cạnh sự nghiệp âm nhạc. Tạp chí Forbes ước tính khối tài sản ròng của nữ ca sĩ rơi vào khoảng 850 triệu USD. "Nữ hoàng nhạc pop" sở hữu nhiều nhà ở và biệt thự tại các thành phố lớn như New York, London, khu vực Hamptons cũng như ở Bồ Đào Nha. Tại thị trường Los Angeles, Madonna đã thực hiện nhiều giao dịch mua bán nhà đất kể từ năm 1993. Vào năm 2021, bà từng chi 19,3 triệu USD để mua lại một dinh thự khác từ nam ca sĩ The Weeknd, sau đó bán lại tài sản này sau 2 năm sở hữu với giá 23 triệu USD.

Trong khi đó, Angelina Jolie hiện vẫn là một trong những ngôi sao điện ảnh có sức ảnh hưởng tại Hollywood. Trong sự nghiệp của mình, cô đã giành được 3 giải Quả cầu vàng và 1 giải thưởng Oscar. Bộ phim mới nhất do cô đóng chính mang tên Couture cũng vừa ra mắt trong năm nay. Nữ diễn viên cho biết cô đang hướng tới những dự án nghệ thuật mới mang năng lượng tích cực và nhiều tính thử thách hơn trong chặng đường sự nghiệp tiếp theo.