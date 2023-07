Madonna nhập viện vì bung hết sức 'chơi tới bến' với sao trẻ như Taylor Swift, Pink

Huyền thoại âm nhạc Madonna (64 tuổi) đã tự đẩy mình đến giới hạn thể chất trước chuyến lưu diễn Celebration, khiến bà đột ngột suy sụp và phải đặt nội khí quản trong nhiều ngày, những người trong cuộc nói với The Sun.

Madonna nay đã bước sang tuổi 64 PAGE SIX

Nguồn tin ẩn danh cho biết: "Bà phải làm việc ngoài giờ, rõ ràng là kiệt sức. Những người xung quanh đã nhắc nhở bà một cách lịch sự rằng không còn ở tuổi 45 nữa chứ đừng nói là 25. Bản thân chịu áp lực như vậy là vô cùng nguy hiểm".

Taylor Swift (33 tuổi) và Pink (43 tuổi) đều bắt đầu các chuyến lưu diễn gây chú ý gần đây nhờ kỹ năng trình diễn đáng kinh ngạc. Taylor Swift liên tục biểu diễn trong 4 giờ, trong khi Pink khiến người hâm mộ choáng váng với các pha nguy hiểm trên không ở độ cao hàng trăm mét.

Và do đó Madonna buộc phải trải qua hàng giờ luyện tập mệt mỏi khiến cơ thể bà dần bị tổn hại.

Nữ hoàng nhạc pop đã dành 12 giờ mỗi ngày để tập luyện trước chuyến lưu diễn Celebration INSTAGRAM

Những người thân thiết với Madonna nhận thấy sự căng thẳng về thể chất mà bà phải chịu đựng và lo lắng rằng điều đó có thể dẫn đến số phận tương tự như Michael Jackson - nghệ sĩ qua đời đột ngột trước chuyến lưu diễn This Is It vào năm 2009.

"Dù Madonna chuẩn bị tinh thần khá tốt trước khi nhập viện nhưng một số bạn bè đã khuyến khích bà nên bình tĩnh và có thời gian nghỉ ngơi vì lịch trình biểu diễn dày đặc", một nguồn tin nói với The Sun.

"Sẽ không ai nói điều đó nhưng đã có những lo ngại như Michael Jackson từng mắc phải nếu bà không dưỡng sức", nguồn tin nói thêm.

Một người bạn của siêu sao nói với Page Six rằng Madonna đang cố gắng thúc đẩy bản thân để theo kịp các vũ công - những người chỉ đáng "tuổi con hay cháu của bà".

Giọng ca Like A Virgin đã dành 12 giờ mỗi ngày tại Nassau Coliseum ở Uniondale, New York, để tập luyện, chuẩn bị cho chuyến lưu diễn kéo dài 84 ngày trước khi gặp khủng hoảng sức khỏe. Chuyến lưu diễn dự kiến bắt đầu vào ngày 15.7 đã bị tạm dừng.

Madonna vẫn muốn diễn sung sức như thời trẻ PAGE SIX

Madonna thậm chí còn làm việc cật lực trong phòng thu với Katy Perry chỉ vài giờ trước khi người ta phát hiện bà suy sụp sức khỏe vào tuần trước.

Madonna được đặt nội khí quản trong vài ngày sau khi được chẩn đoán bị "nhiễm vi khuẩn nghiêm trọng" mà các bác sĩ tin rằng do một cơn sốt kéo dài hàng tháng không được thăm khám và nữ ca sĩ đã cố gắng chịu đựng trong khi tập luyện vất vả.

Bất chấp mối đe dọa về sức khỏe, Madonna không có kế hoạch rút gọn chuyến lưu diễn Celebration khi được lên lịch lại.

"Madonna đang dưỡng bệnh ở nhà và tham gia các cuộc họp. Bà từ chối đề nghị giảm quy mô chuyến lưu diễn", nguồn tin nói với The Sun.