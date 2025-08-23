Madonna tận hưởng kỳ nghỉ cùng bạn trai kém 38 tuổi

Madonna và Akeem Morris trong kỳ nghỉ ở Ý ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo Daily Mail, Madonna trải qua kỳ nghỉ yên bình ở Ý cùng những người thân yêu nhân dịp sinh nhật thứ 67 của nữ ca sĩ. Giọng ca Vogue nghỉ trong một biệt thự sang trọng ở Tuscany, cùng gia đình, bạn bè tận hưởng nhịp sống bình yên, thư thả giữa không gian cổ kính, nên thơ của miền Trung nước Ý.

Akeem Morris - bạn trai kém 38 tuổi của "nữ hoàng nhạc pop" cũng có mặt trong chuyến đi. Cặp đôi cùng nhau tham gia những hoạt động vui chơi trong ngày sinh nhật của ngôi sao kỳ cựu đồng thời khám phá vùng đất tuyệt đẹp. Trong bài đăng Instagram mới nhất, nữ ca sĩ U.70 xuất hiện trẻ trung, nữ tính trong chiếc váy dài họa tiết paisley màu tím trắng cùng loạt phụ kiện sành điệu. Chủ nhân hit Like a virgin khoe ảnh hưởng thức một cây kem ngon lành trước khi cùng tình trẻ rảo bước qua những ngôi làng. Trong hình ảnh khác, cặp đôi thoải mái chụp ảnh bên một tác phẩm điêu khắc. Ngôi sao 67 tuổi hào hứng bày tỏ: "Vẫn còn tháng 8 nên vẫn là sinh nhật của tôi".

Hôm 22.8, Akeem Morris cũng đăng loạt ảnh đón sinh nhật của Madonna mới đây ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước đó, Madonna cũng chia sẻ loạt ảnh tổ chức tiệc sinh nhật tại một biệt thự sang trọng ở Ý bên cạnh những người thân thương nhất. Cô cũng đến xem cuộc đua ngựa nổi tiếng ở Tuscany cùng các con, thưởng thức bữa tối dành cho khách VIP và chiêm ngưỡng pháo hoa tại biệt thự có từ thế kỷ 16. Ở tuổi 67, bà vẫn xuất hiện với vẻ sôi nổi, tràn đầy sức sống và tự tin diện những trang phục cắt xẻ gợi cảm. Một người trong cuộc tiết lộ với Daily Mail: "Madonna thích tổ chức sinh nhật ở Ý và đây là một trong những sinh nhật tuyệt vời nhất của nữ ca sĩ từ trước đến nay".

Trong những hình ảnh, video được Madonna chia sẻ lên trang Instagram 20 triệu người theo dõi, Akeem Morris luôn xuất hiện tình tứ bên cạnh nữ ca sĩ. Trên mạng xã hội, cựu cầu thủ 9X cũng chia sẻ nhiều hình ảnh, video đáng nhớ trong dịp sinh nhật của giọng ca sinh năm 1958.

Madonna và mối tình với bạn trai kém 38 tuổi

Madonna ở tuổi U.70 ẢNH: INSTAGRAM NV

Madonna và Akeem Morris bắt đầu vướng tin đồn hẹn hò khi giọng ca Material girl đăng ảnh hai người âu yếm trong một kỳ nghỉ lễ ở New York (Mỹ) hồi giữa năm ngoái. Không lâu sau, ngôi sao Mỹ tiếp tục đăng những hình ảnh gợi cảm trên giường với tình trẻ, ngầm xác nhận mối quan hệ tình cảm. Bộ đôi lệch tuổi cũng được phát hiện cùng đi nghỉ ở Ý trong dịp sinh nhật thứ 66 của ngôi sao nhạc pop.

Có thông tin rằng Madonna và bạn trai kém 38 tuổi đã chia tay vào tháng 10.2024 nhưng quay lại với nhau chỉ vài tuần sau đó. Đầu năm nay, nữ ca sĩ làm dấy lên tin đồn đính hôn khi khoe nhẫn kim cương trong bức ảnh đăng lên trang cá nhân.

Nữ ca sĩ khoe nhiều khoảnh khắc tình tứ bên tình trẻ lên mạng xã hội ẢNH: INSTAGRAM NV

Akeem Morris sinh năm 1996 tại Jamaica, hiện sống tại New York (Mỹ) và là một cựu cầu thủ. Anh đam mê thời trang, thường chia sẻ hình ảnh khoe phong cách riêng cùng những buổi chụp ảnh chuyên nghiệp và cuộc sống sôi nổi đời thường. Năm 2022, Akeem Morris từng chụp hình chung với Madonna khi nữ ca sĩ chụp ảnh bìa cho tạp chí Paper. Mặc dù thường xuyên chia sẻ ảnh tình cảm trên mạng xã hội, cặp đôi lại giữ đời tư kín tiếng trước truyền thông.

Mối quan hệ của Madonna và Akeem Morris nhận nhiều sự quan tâm khi cặp đôi chênh lệch tới 38 tuổi. Trước đó, giọng ca Over and over cũng thường xuyên gây bàn tán khi hẹn hò những chàng trai kém bà nhiều tuổi: Brahim Zaibat (kém 28 tuổi), Jesus Luz (kém 29 tuổi), Kevin Sampaio (kém 28 tuổi), Timor Steffens (kém 29 tuổi), Ahlamalik Williams (kém 36 tuổi), Andrew Darnell (kém 41 tuổi), Josh Popper (kém 35 tuổi)…