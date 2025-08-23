Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Madonna tận hưởng kỳ nghỉ cùng bạn trai kém 38 tuổi

Thanh Chi
Thanh Chi
23/08/2025 10:36 GMT+7

Kỷ niệm sinh nhật thứ 67, Madonna thực hiện chuyến du lịch xa hoa đến Ý cùng gia đình, bạn bè. Nữ ca sĩ có khoảng thời gian vui vẻ bên bạn trai Akeem Morris (29 tuổi).

Madonna tận hưởng kỳ nghỉ cùng bạn trai kém 38 tuổi - Ảnh 1.
Madonna tận hưởng kỳ nghỉ cùng bạn trai kém 38 tuổi - Ảnh 2.

Madonna và Akeem Morris trong kỳ nghỉ ở Ý

ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo Daily Mail, Madonna trải qua kỳ nghỉ yên bình ở Ý cùng những người thân yêu nhân dịp sinh nhật thứ 67 của nữ ca sĩ. Giọng ca Vogue nghỉ trong một biệt thự sang trọng ở Tuscany, cùng gia đình, bạn bè tận hưởng nhịp sống bình yên, thư thả giữa không gian cổ kính, nên thơ của miền Trung nước Ý.

Akeem Morris - bạn trai kém 38 tuổi của "nữ hoàng nhạc pop" cũng có mặt trong chuyến đi. Cặp đôi cùng nhau tham gia những hoạt động vui chơi trong ngày sinh nhật của ngôi sao kỳ cựu đồng thời khám phá vùng đất tuyệt đẹp. Trong bài đăng Instagram mới nhất, nữ ca sĩ U.70 xuất hiện trẻ trung, nữ tính trong chiếc váy dài họa tiết paisley màu tím trắng cùng loạt phụ kiện sành điệu. Chủ nhân hit Like a virgin khoe ảnh hưởng thức một cây kem ngon lành trước khi cùng tình trẻ rảo bước qua những ngôi làng. Trong hình ảnh khác, cặp đôi thoải mái chụp ảnh bên một tác phẩm điêu khắc. Ngôi sao 67 tuổi hào hứng bày tỏ: "Vẫn còn tháng 8 nên vẫn là sinh nhật của tôi".

Madonna tận hưởng kỳ nghỉ cùng bạn trai kém 38 tuổi - Ảnh 3.

Hôm 22.8, Akeem Morris cũng đăng loạt ảnh đón sinh nhật của Madonna mới đây

ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước đó, Madonna cũng chia sẻ loạt ảnh tổ chức tiệc sinh nhật tại một biệt thự sang trọng ở Ý bên cạnh những người thân thương nhất. Cô cũng đến xem cuộc đua ngựa nổi tiếng ở Tuscany cùng các con, thưởng thức bữa tối dành cho khách VIP và chiêm ngưỡng pháo hoa tại biệt thự có từ thế kỷ 16. Ở tuổi 67, bà vẫn xuất hiện với vẻ sôi nổi, tràn đầy sức sống và tự tin diện những trang phục cắt xẻ gợi cảm. Một người trong cuộc tiết lộ với Daily Mail: "Madonna thích tổ chức sinh nhật ở Ý và đây là một trong những sinh nhật tuyệt vời nhất của nữ ca sĩ từ trước đến nay".

Trong những hình ảnh, video được Madonna chia sẻ lên trang Instagram 20 triệu người theo dõi, Akeem Morris luôn xuất hiện tình tứ bên cạnh nữ ca sĩ. Trên mạng xã hội, cựu cầu thủ 9X cũng chia sẻ nhiều hình ảnh, video đáng nhớ trong dịp sinh nhật của giọng ca sinh năm 1958. 

Madonna và mối tình với bạn trai kém 38 tuổi

Madonna tận hưởng kỳ nghỉ cùng bạn trai kém 38 tuổi - Ảnh 4.

Madonna ở tuổi U.70

ẢNH: INSTAGRAM NV

Madonna và Akeem Morris bắt đầu vướng tin đồn hẹn hò khi giọng ca Material girl đăng ảnh hai người âu yếm trong một kỳ nghỉ lễ ở New York (Mỹ) hồi giữa năm ngoái. Không lâu sau, ngôi sao Mỹ tiếp tục đăng những hình ảnh gợi cảm trên giường với tình trẻ, ngầm xác nhận mối quan hệ tình cảm. Bộ đôi lệch tuổi cũng được phát hiện cùng đi nghỉ ở Ý trong dịp sinh nhật thứ 66 của ngôi sao nhạc pop.

Có thông tin rằng Madonna và bạn trai kém 38 tuổi đã chia tay vào tháng 10.2024 nhưng quay lại với nhau chỉ vài tuần sau đó. Đầu năm nay, nữ ca sĩ làm dấy lên tin đồn đính hôn khi khoe nhẫn kim cương trong bức ảnh đăng lên trang cá nhân.

Madonna tận hưởng kỳ nghỉ cùng bạn trai kém 38 tuổi - Ảnh 5.

Nữ ca sĩ khoe nhiều khoảnh khắc tình tứ bên tình trẻ lên mạng xã hội

ẢNH: INSTAGRAM NV

Akeem Morris sinh năm 1996 tại Jamaica, hiện sống tại New York (Mỹ) và là một cựu cầu thủ. Anh đam mê thời trang, thường chia sẻ hình ảnh khoe phong cách riêng cùng những buổi chụp ảnh chuyên nghiệp và cuộc sống sôi nổi đời thường. Năm 2022, Akeem Morris từng chụp hình chung với Madonna khi nữ ca sĩ chụp ảnh bìa cho tạp chí Paper. Mặc dù thường xuyên chia sẻ ảnh tình cảm trên mạng xã hội, cặp đôi lại giữ đời tư kín tiếng trước truyền thông.

Mối quan hệ của Madonna và Akeem Morris nhận nhiều sự quan tâm khi cặp đôi chênh lệch tới 38 tuổi. Trước đó, giọng ca Over and over cũng thường xuyên gây bàn tán khi hẹn hò những chàng trai kém bà nhiều tuổi: Brahim Zaibat (kém 28 tuổi), Jesus Luz (kém 29 tuổi), Kevin Sampaio (kém 28 tuổi), Timor Steffens (kém 29 tuổi), Ahlamalik Williams (kém 36 tuổi), Andrew Darnell (kém 41 tuổi), Josh Popper (kém 35 tuổi)…

Tin liên quan

Madonna hẹn hò cầu thủ kém 38 tuổi

Madonna hẹn hò cầu thủ kém 38 tuổi

Mối quan hệ giữa Madonna với Akeem Morris đang gây bàn tán khi họ cùng xuất hiện trong những bức ảnh Instagram nóng bỏng cho đến khoảnh khắc thân thiết ở Ý. Cầu thủ 28 tuổi được cho là bạn trai mới của 'nữ hoàng nhạc pop'.

Khám phá thêm chủ đề

Madonna Akeem Morris Hẹn hò nữ hoàng nhạc pop
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận