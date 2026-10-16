Maestro Andrea Bocelli chọn Đà Lạt cho đêm trình diễn đầu tiên đến Việt Nam

Danh ca Maestro Andrea Bocelli ẢNH: MAESTRO ANDREA BOCELLI

Dấu ấn của một huyền thoại âm nhạc

Với hơn 90 triệu album được bán ra trên toàn cầu, 5 đề cử Grammy, 6 đề cử Latin Grammy cùng ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood từ năm 2010, Maestro Andrea Bocelli đã xác lập vị thế của một tượng đài âm nhạc trên bản đồ nghệ thuật quốc tế.

Từ những sân khấu opera danh giá đến các sự kiện thể thao toàn cầu, Maestro Andrea Bocelli chinh phục công chúng bằng giọng hát giàu nội lực và khả năng kết nối cảm xúc vượt qua mọi ranh giới ngôn ngữ.

Maestro Andrea Bocelli đã vượt qua mọi giới hạn để trở thành giọng ca có sức ảnh hưởng trên toàn cầu

Màn trình diễn ca khúc "DNA" tại World Cup 2026 vừa qua tiếp tục đưa tên tuổi ông đến với hàng triệu khán giả trên toàn thế giới. Trước đó, ông từng gây tiếng vang tại Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina 2026 và EURO 2020 với "Nessun Dorma"; khẳng định sức lan tỏa của âm nhạc cổ điển trong những sự kiện văn hóa - thể thao quy mô toàn cầu.

Đằng sau ánh hào quang là hành trình bền bỉ của một nghệ sĩ dành trọn cuộc đời cho âm nhạc. Mất thị giác hoàn toàn từ năm 12 tuổi, Maestro Andrea Bocelli vẫn kiên trì học tập, rèn luyện và theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Bước ngoặt đến vào thập niên 1990, đưa ông từ một giọng ca giàu triển vọng trở thành nghệ sĩ quốc tế với những tác phẩm kinh điển như "Con te partirò", "Time to Say Goodbye" và "The Prayer", song ca cùng Celine Dion.

Cuộc hẹn đầu tiên với Việt Nam tại HAUS Da Lat

Với Maestro Andrea Bocelli, âm nhạc không chỉ là nghệ thuật biểu diễn mà còn là cách lan tỏa niềm tin, tình yêu và những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Tinh thần ấy được thể hiện trong bộ phim tài liệu Andrea Bocelli: Because I Believe, ra mắt tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto năm 2024, khắc họa hành trình nghệ thuật và niềm tin đã nâng đỡ ông qua những thử thách.

Bảo tàng triển lãm nghệ thuật tại HAUS Da Lat

HAUS Da Lat rộng 5 ha, nằm trước mặt hồ Xuân Hương

Ngày 7.11.2026, tinh thần âm nhạc ấy sẽ lần đầu hiện diện tại Việt Nam trong không gian HAUS Da Lat, tọa lạc trước mặt hồ Xuân Hương, tại số 1 Đinh Tiên Hoàng, Đà Lạt.

Sự kiện mở ra cơ hội đặc biệt để các khách mời trải nghiệm giọng hát của một huyền thoại quốc tế trong không gian được định hình bởi sự giao hòa giữa kiến trúc, thiên nhiên, nghệ thuật và phong cách sống.