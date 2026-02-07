Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Maestro - Ghi dấu thăng trầm, đồng hành cùng nhịp bước thành công

07/02/2026 18:00 GMT+7

Giữa dòng chảy hối hả của những xu hướng thời trang mới, Maestro vẫn chọn cho mình lối đi riêng - bền vững theo thời gian và không chạy theo xu hướng. Ngôn ngữ thiết kế của Maestro tập trung vào những giá trị nguyên bản, nơi trang phục được sinh ra để song hành cùng người mặc.

Maestro - Ghi dấu thăng trầm, đồng hành cùng nhịp bước thành công - Ảnh 1.

Maestro là thương hiệu thời trang nam cao cấp đến từ Hàn Quốc

Maestro: Thời trang - NOT thời trend

Maestro nổi tiếng với những mẫu suit 1 lớp, tập trung vào chất liệu vải, kỹ thuật cắt may tinh xảo với các thiết kế được tính toán may đo phù hợp với từng đường nét cơ thể, tôn lên vẻ lịch lãm phái mạnh. Cân bằng hoàn hảo giữa hình thức và công năng sử dụng đặc biệt vừa vặn phom dáng chuẩn người châu Á. 

Maestro - Ghi dấu thăng trầm, đồng hành cùng nhịp bước thành công - Ảnh 2.

Với Maestro bạn có thể mặc suit đi muôn nơi

Điểm mạnh làm nên sự khác biệt của Maestro đó chính là hướng giá trị sản phẩm bền vững, không chạy theo vòng quay "thời trang nhanh" mà ưu tiên những thiết kế có thể ở lại lâu trong tủ đồ. Một bộ suit tốt không cần phô trương; nó chứng minh giá trị bằng độ sắc nét của đường may, sự ổn định của phom dáng, và cảm giác tự tin mà người mặc có được mỗi lần khoác lên.

Ghi dấu thăng trầm, nâng tầm vị thế

Maestro - Ghi dấu thăng trầm, đồng hành cùng nhịp bước thành công - Ảnh 3.

Dù khoảnh khắc nào, ở đâu Maestro luôn xuất hiện “Thầm lặng” cùng bạn

Maestro hiểu rằng đằng sau mỗi thành công của người đàn ông là một hành trình dài. Dù bạn đang chỉ là một chú "ngựa non háu đá", trải qua nhiều thử thách cuộc sống "lên xe xuống ngựa" hoặc lưng chừng sự nghiệp "đơn phương độc mã" hay đỉnh cao sự nghiệp "mã đáo thành công" Maestro vẫn giữ vai trò như một "chứng nhân" thầm lặng không ồn ào, nhưng đủ sức để đi cùng bạn trong một hành trình dài.

Maestro vinh dự khi được đồng hành cùng MC Công Tố. Những bộ suit gam trung tính, phom dáng gọn và chuẩn giúp anh luôn nổi bật khi xuất hiện trên sóng truyền hình hay trong các dự án cá nhân. Sự điềm đạm trong phong thái, kết hợp cùng lựa chọn trang phục tiết chế nhưng có chiều sâu, tạo nên một hình ảnh hoàn chỉnh cho nam MC.

Maestro - Ghi dấu thăng trầm, đồng hành cùng nhịp bước thành công - Ảnh 4.

MC Công Tố với những outfit của Maestro

Maestro 2026: Trang phục mới - khởi đầu mới

Tiếp nối thành công của chiến dịch "Short tailoring" 2025, bước sang 2026, Maestro tiếp tục theo đuổi tinh thần "không lỗi mốt": ưu tiên tính ứng dụng, đề cao trải nghiệm người mặc, và phát triển trên bảng màu trung tính quen thuộc tối giản nhưng sang, dễ phối nhưng vẫn giữ đẳng cấp.

Maestro sẵn sàng trở thành "người bạn" đáng tin cậy, cùng phái mạnh định hình phong cách và khẳng định bản sắc riêng.

Maestro - Ghi dấu thăng trầm, đồng hành cùng nhịp bước thành công - Ảnh 5.

Mua sắm online tại đây:

Facebook: https://www.facebook.com/maestrovietnam.vn/

Instagram: https://instagram.com/maestro_vietnam


Maestro giá trị nguyên bản trang phục bền vững theo thời gian thời trang suit
