Maha Spa - Du khách quốc tế khám phá bản sắc Việt trong không gian wellness

16/04/2026 09:55 GMT+7

Giữa nhịp sống sôi động của thành phố du lịch biển Đà Nẵng, chuỗi Maha Spa như điểm chạm 'buộc phải tới', nơi khách quốc tế được chườm thảo mộc, massage thư giãn, đắm mình thư thái trong một không gian tinh tế đậm đà bản sắc Việt.

Trần Mai Anh, nữ doanh nhân Gen Z sáng lập Maha chia sẻ, cô và "đồng đội" đều là người trẻ. Các thành viên quản lý Maha đến từ nhiều tỉnh thành, có chung đam mê du lịch và tìm hiểu văn hóa Việt.

"Chúng tôi trân trọng bản sắc dân tộc, cũng hiểu rõ điều một du khách muốn nhận được trong hành trình du lịch. Từ 2 điều đó, Maha ra đời với ý tưởng tạo nên một tâm điểm thư giãn cho khách quốc tế, gửi bản sắc Việt vào hành trình của những bạn bè phương xa".

Trần Mai Anh và đội ngũ nhân sự trẻ của Maha Spa

Mai Anh đã dành đến 6 năm tâm huyết tìm hiểu về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và thư giãn để tích lũy đủ tự tin khởi động chuỗi Maha vào năm 2024.

Không chọn con đường sao chép những mô hình spa quốc tế đang phổ biến, Mai Anh bắt đầu sự nghiệp từ một câu hỏi rất Việt Nam: Làm sao để một dịch vụ chăm sóc sức khỏe không chỉ "tốt" mà còn "có hồn"?

Cơ sở đầu tiên của Maha mang tên Heritage với ý nghĩa di sản, tọa lạc tại 26 Nguyễn Văn Thoại. Nơi đây được xây dựng với những không gian mái rơm, vách tre, tường đá ong mộc mạc, yên bình.

Maha kể câu chuyện riêng bằng chiều sâu văn hóa

Bước vào Maha Spa, điều đầu tiên dễ nhận ra không phải là mùi tinh dầu hay tiếng nhạc nhẹ, mà là cảm giác "thân thuộc". Không gian được thiết kế tạo cảm giác gần gũi, truyền thống với chất riêng. Trong không gian đó, khách quốc tế có thể cảm nhận "Vietnamese vibe" một cách tinh tế.

Thiết kế theo văn hóa Việt Nam của Maha Spa

Bí quyết để Maha trở thành điểm chạm thân thương

Maha Spa xây dựng danh mục dịch vụ đa dạng, từ massage toàn thân, massage chân, chăm sóc da đến gội đầu thảo mộc - trải nghiệm đặc trưng của Việt Nam. Dịch vụ được "cá nhân hóa" sâu, khách hàng có thể lựa chọn lực massage, vùng cần tập trung, loại tinh dầu… và luôn có sự tương tác xuyên suốt với kỹ thuật viên.

Khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của Maha Spa

Đặc biệt, khách quốc tế đánh giá cao việc Maha Spa giữ được "chất riêng", điều không dễ trong một ngành dịch vụ mang tính toàn cầu.

