Mái ấm hạnh phúc của cô gái yêu và cưới chàng trai ngồi xe lăn

Chị đã đến và đồng hành từ lúc anh tuyệt vọng nhất để rồi họ cùng nhau xây dựng mái ấm hạnh phúc với hai đứa con kháu khỉnh. Câu chuyện nhận được nhiều lượt "thả tim" trên mạng xã hội.

Cả hai đều cố gắng vượt qua những ngăn cản đến sống với nhau hạnh phúc như hiện tại

Nhân vật trong câu chuyện là anh Hà Văn Mến (36 tuổi, quê ở H.Yên Thế, Bắc Giang) và vợ là Lục Thị Loan (27 tuổi). Chia sẻ với Thanh Niên, anh Mến cho biết, năm 2010 trong một lần đi ăn liên hoan về muộn, anh không may gặp tai nạn. Người cầm lái chỉ gãy tay, còn anh ngồi phía sau nặng hơn phải xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Các bác sĩ thông báo anh bị chấn thương đốt sống cổ, liệt tứ chi không thể đi lại được. Nhìn vào bệnh án, anh chết lặng, không tin vào sự thật.

"Hồi đó tôi chỉ mới 23 tuổi, cuộc sống thay đổi hoàn toàn, từ năng động lại phải ngồi một chỗ. Lúc đó tôi suy nghĩ rất tiêu cực, nhiều khi đã muốn kết thúc cuộc sống nhưng được bố mẹ, người thân động viên tôi cố gắng dần dần", anh chia sẻ.

Gia đình hạnh phúc của anh Mến và chị Loan

Sau 2 năm, anh tình cờ biết đến chị Loan qua Facebook. Hai người nhắn tin, nói chuyện qua điện thoại, anh cũng không dám mở lòng thể hiện tình cảm vì sợ chị xa lánh. Thời gian đầu do mặc cảm nên anh không tiết lộ hoàn cảnh, nhưng về sau anh đã nói thật với chị. Khác với lo lắng của anh, chị Loan vẫn vui vẻ, trò chuyện và ngỏ ý muốn đến nhà để gặp mặt.

"Chúng tôi nhắn tin khoảng 3, 4 tháng mới có cuộc gặp đầu tiên. Cô ấy quê ở Lạng Sơn nhưng hai tỉnh giáp nhau nên cách nhau khoảng 14 km. Lúc đầu tôi nghĩ sau cuộc gặp đó không có cơ hội nói chuyện nữa nhưng cô ấy vẫn ở bên. Chúng tôi chính thức yêu nhau", anh bày tỏ.

Để đám cưới được tổ chức, hai người phải thuyết phục gia đình rất nhiều. Ngay cả khi đăng tấm hình chụp chung với nhau lên mạng xã hội, họ cũng đọc được nhiều lời khó nghe. Gia đình anh cũng đến hỏi bố mẹ chị Loan mấy lần nhưng đều nhận được lời từ chối.

"Vợ tôi quyết liệt thuyết phục bố mẹ, người thân. Thậm chí, sau cuộc gặp gỡ bên gia đình vợ, tôi nhiều lần nhận được cuộc gọi đề nghị không liên lạc, chấm dứt chuyện tình cảm với cô ấy. Tôi đã từng có ý định dừng lại nhưng được sự động viên của cô ấy, chúng tôi vẫn tiếp tục", người chồng kể lại.

Vun vén hạnh phúc

Dù gia đình can ngăn nhưng chị vẫn kiên định với tình yêu của mình. Chị nói rằng, nếu không được, cả hai sẽ ra ngoài thuê nhà ở cùng nhau. Biết không thể lung lay ý chí của con gái, bố mẹ chị cũng đồng ý. "Hồi đấy tôi đang làm công nhân ở công ty. Mỗi chiều đi làm về đều nhắn tin hỏi thăm anh. Tôi luôn nghĩ bản thân được đi khắp nơi còn anh phải ngồi một chỗ. Tôi thấy anh thật thà, hiền lành, muốn nói chuyện với anh nhiều hơn", chị kể lại.

Chị biết anh có tình cảm nhưng không dám nói vì sợ từ chối. Đến lúc anh lấy hết can đảm nói lời tỏ tình, chị vui vẻ đồng ý. "Yêu anh, đồng nghiệp, bạn bè đều bảo là nếu chọn anh ấy chỉ có hai lý do. Một là do nhà anh quá giàu, hai là tôi bị ngu. Tôi trả lời với mọi người chắc chọn anh vì lý do thứ hai", chị kể.

Sau cùng, chị đẩy xe lăn cùng anh tiến vào lễ đường dưới sự chứng kiến của người thân, bạn bè. Từ khi lấy anh, chị Loan nghỉ làm công nhân, về cùng làm đồng áng với bố mẹ chồng. Thời gian đầu chưa quen, chị rất mệt nhưng luôn được anh tiếp thêm động lực. Vợ chồng họ có hai đứa con, bé lớn 6 tuổi, bé thứ hai 4 tuổi. "Công việc bận rộn đôi khi khiến tôi cáu chồng vô cớ nhưng anh vẫn là người hiểu chuyện nên cuộc sống gia đình rất êm ấm. Tôi luôn mong anh khỏi được bệnh, đi lại được dù biết thực tế điều đó khó có thể xảy ra", người vợ bộc bạch.