Mai Davika lộng lẫy tại show thời trang sau cái kết thảm trong 'Nữ hoàng Ayodhaya'

Mai Davika (phải) bên Jessica (giữa) và Mew Suppasit Jongcheveevat

Hôm 28.11, Mai Davika tham dự một show thời trang thuộc chuỗi sự kiện Hong Kong Fashion Fest 2024, quy tụ nhiều người nổi tiếng. Tại đây, người đẹp tỏa sáng với bộ váy dài tông nâu, kiểu dáng đơn giản nhưng tôn lên phong thái sang chảnh.

Bên cạnh đó, Mai Davika được dịp gặp lại nhiều nghệ sĩ như nữ ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc Jessica Jung (cựu thành viên SNSD), mỹ nam Thái Lan Mew Suppasit Jongcheveevat…

Người đẹp được nhiều hãng thời trang săn đón

Cô được truyền thông quốc tế nhắc đến với những mỹ từ như "Nữ diễn viên quyến rũ nhất Thái Lan", "Ngôi sao Thái Lan nổi tiếng nhất trong làng thời trang quốc tế"…

Trước đó, cũng tại chương trình thuộc Hong Kong Fashion Fest 2024, Mai Davika gây ấn tượng nhờ phong cách thời thượng và cá tính, khéo khoe ngoại hình nóng bỏng cũng như đôi chân dài thẳng tắp.

Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của Mai Davika sau khi phim truyền hình đình đám Nữ hoàng Ayodhaya (The Empress of Ayodhaya) do cô đóng chính kết thúc.

Nữ diễn viên trong Nữ hoàng Ayodhaya

Trong tác phẩm 18+ này, mỹ nhân 9X đảm nhận vai nữ chính Jinda Sri Sudachan mưu mô. Lợi dụng giai đoạn rối ren giữa các phe phái quyền lực khi vua Chairacha lên ngôi, Jinda Sri Sudachan và người tình là Wamon Worawongsathirat (Film Thanapat đóng) thực hiện kế hoạch đoạt ngôi vị.

Tuy nhiên, trong quá trình đó, Jinda Sri Sudachan nhận ra bản thân bị Wamon Worawongsathirat lợi dụng. Thậm chí, hắn còn hại chết những người thân xung quanh cô. Vì quá căm phẫn, Jinda Sri Sudachan quyết định trả thù nhưng tất cả đã quá muộn.

Một cảnh phim Nữ hoàng Ayodhaya gây tranh cãi

Cuối cùng, cả Jinda Sri Sudachan và Wamon Worawongsathirat đều chết thảm. Cảnh cả hai bị chặt đầu và treo giữa rừng gây sốc. Nhiều ý kiến cho rằng Jinda Sri Sudachan không nên chịu kết cục như vậy. Song, cũng có không ít khán giả khẳng định cô và người tình xứng đáng phải trả giá cho loạt tội lỗi của họ.

Đồng thời, diễn xuất của Mai Davika và Film Thanapat trong Nữ hoàng Ayodhaya nhận về nhiều lời khen ngợi. Đặc biệt, người đẹp 32 tuổi thể hiện được nhiều biến chuyển cảm xúc của nhân vật suốt 10 tập phim.

Tác phẩm cổ trang kết thúc trong bi kịch

Nữ hoàng Ayodhaya do Sant Srikaewlaw làm đạo diễn, Sirilux Srisukon viết kịch bản. Phim từng bị nhiều phản hồi trái chiều vì có nhiều cảnh nóng, thân mật đồng giới, ngược đãi động vật… Mai Davika cũng liên tục hứng "gạch đá" trên mạng xã hội, đến mức cô bức xúc lên tiếng "dằn mặt".

Sinh năm 1992, Mai Davika (tên đầy đủ: Mai Davika Hoorne) là nữ diễn viên Thái Lan gốc Bỉ nổi tiếng. Cô được biết đến với các phim Tình người duyên ma, Bắt cóc trái tim, Yêu chàng cấp cứu, Mùa hè của hồ ly bản Thái Lan, Bà nội tuổi 20 bản Thái Lan, Nàng Wanthong, Đêm đếm sao, 6ixtynin9: The Series… Ngôi sao Thái Lan này còn từng đóng MV Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP.

Mai Davika và bạn trai Ter Chantavit Dhanasevi

Bên cạnh vai trò diễn viên, Mai Davika còn đắt show làm người mẫu, chụp ảnh tạp chí. Cô cũng là gương mặt được nhiều thương hiệu trong nước và quốc tế săn đón nồng nhiệt. Với hơn 18,4 triệu người theo dõi trên Instagram, Mai Davika hiện là nữ nghệ sĩ Thái Lan có sức ảnh hưởng hàng đầu mạng xã hội. Sao phim Nữ hoàng Ayodhaya có cơ hội hợp tác với hàng loạt thương hiệu xa xỉ và trở thành gương mặt quen thuộc tại các tuần lễ thời trang quốc tế đình đám

Mai Davika và bạn trai Ter Chantavit Dhanasevi bên nhau hơn 6 năm. Ter Chantavit là diễn viên, biên kịch, đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim đứng sau thành công của nhiều dự án. Đáng chú ý, Ter Chantavit cũng chính là đồng biên kịch của Tình người duyên ma.