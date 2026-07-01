Mai Hân Group cập nhật công nghệ tại Hội nghị Khoa học Bệnh viện Da Liễu TP.HCM

Trong bối cảnh lĩnh vực da liễu - thẩm mỹ nội khoa không ngừng phát triển, việc cập nhật các tiến bộ về thiết bị, công nghệ và phương pháp điều trị ngày càng đóng vai trò quan trọng trong thực hành lâm sàng. Những diễn đàn khoa học chuyên ngành vì vậy trở thành cầu nối giữa nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng điều trị cũng như tính an toàn cho người bệnh.

Ngày 28.6.2026, Hội nghị Khoa học quý 2/2026 do Bệnh viện Da Liễu TP.HCM tổ chức với chủ đề: "Cập nhật các thiết bị và công nghệ trong thẩm mỹ nội khoa" đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị 272. Chương trình quy tụ hơn 500 bác sĩ, chuyên gia da liễu, cán bộ y tế cùng đại diện các bệnh viện, phòng khám và cơ sở da liễu - thẩm mỹ trên cả nước, tạo nên diễn đàn trao đổi chuyên môn về những xu hướng công nghệ đang được quan tâm trong thực hành da liễu hiện nay.

Hình ảnh phiên Khai mạc Hội nghị khoa học quý 2/2026

Nội dung hội nghị tập trung vào các báo cáo khoa học, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và những cập nhật về thiết bị, công nghệ điều trị, phục hồi sau thủ thuật cũng như các giải pháp hỗ trợ nâng cao hiệu quả điều trị trong thẩm mỹ nội khoa. Bên cạnh chương trình học thuật, khu vực triển lãm công nghệ cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu, mang đến cơ hội để các bác sĩ trực tiếp tìm hiểu và trao đổi về các giải pháp đang được ứng dụng trong thực tế.

Là một trong những đơn vị tham gia triển lãm, Mai Hân Group giới thiệu các giải pháp hỗ trợ điều trị và phục hồi trong da liễu - thẩm mỹ nội khoa. Tại gian hàng, công nghệ plasma lạnh cùng các giải pháp quản lý sẹo, chăm sóc vết thương và phục hồi da sau thủ thuật nhận được sự quan tâm của nhiều khách mời tham quan.

Mai Hân Group trân trọng sự quan tâm của quý khách mời

Các giải pháp được giới thiệu đều hướng đến mục tiêu hỗ trợ quá trình lành thương và phục hồi mô sau can thiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng được chú trọng trong thực hành da liễu hiện đại. Theo xu hướng hiện nay, bên cạnh hiệu quả điều trị, các chuyên gia ngày càng quan tâm đến khả năng rút ngắn thời gian hồi phục, hạn chế biến chứng và tối ưu trải nghiệm của người bệnh. Vì vậy, các công nghệ hỗ trợ phục hồi sau điều trị đang trở thành một trong những chủ đề được thảo luận nhiều tại các diễn đàn chuyên môn.

Trong đó, plasma lạnh là một công nghệ đang nhận được sự quan tâm nhờ khả năng tạo ra các hoạt chất phản ứng có lợi trong môi trường nhiệt độ thấp. Nhiều nghiên cứu đã ghi nhận tiềm năng của plasma lạnh trong hỗ trợ kiểm soát vi sinh vật, thúc đẩy quá trình lành thương và kích thích tái tạo mô. Những kết quả này mở ra triển vọng ứng dụng công nghệ trong nhiều lĩnh vực của y học, bao gồm chăm sóc vết thương và hỗ trợ phục hồi sau các thủ thuật da liễu - thẩm mỹ.

Hình ảnh tại gian hàng Mai Hân Group trong sự kiện ngày 28.6 vừa qua

Trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, gian hàng của Mai Hân Group là nơi diễn ra nhiều cuộc trao đổi giữa doanh nghiệp với các khách mời về chủ đề như ứng dụng plasma lạnh trong hỗ trợ lành thương, quản lý sẹo bằng silicone y tế, cũng như vai trò của các giải pháp phục hồi trong việc hoàn thiện kết quả điều trị. Những trao đổi này góp phần giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn nhu cầu thực tế của các cơ sở điều trị, đồng thời tạo thêm cơ hội kết nối giữa đơn vị cung cấp giải pháp và cộng đồng chuyên môn.

Đại diện Mai Hân Group cho biết doanh nghiệp đánh giá cao giá trị của các diễn đàn khoa học trong việc kết nối giữa nhà sản xuất, đơn vị cung cấp giải pháp và đội ngũ chuyên môn. "Thông qua những trao đổi trực tiếp tại hội nghị, chúng tôi có thêm cơ hội lắng nghe nhu cầu thực tế từ các chuyên gia để tiếp tục hoàn thiện các giải pháp phù hợp với hoạt động điều trị và phục hồi trong da liễu - thẩm mỹ nội khoa", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Đội ngũ Mai Hân Group tại Hội nghị khoa học quý 2/2026

Bên cạnh hoạt động giới thiệu công nghệ, Mai Hân Group cũng mang đến các giải pháp hỗ trợ quản lý sẹo, chăm sóc vết thương và phục hồi da, góp phần hoàn thiện chuỗi giải pháp dành cho các cơ sở da liễu và thẩm mỹ. Việc kết hợp các công nghệ điều trị với các giải pháp phục hồi đang được xem là xu hướng phát triển của nhiều chuyên ngành y khoa, trong đó phục hồi không còn là giai đoạn sau cùng mà trở thành một phần của chiến lược điều trị toàn diện.

Sự phát triển của thẩm mỹ nội khoa trong những năm gần đây cho thấy xu hướng chuyển dịch từ việc tập trung vào hiệu quả can thiệp sang tối ưu toàn bộ hành trình điều trị, bao gồm cả chăm sóc và phục hồi sau thủ thuật. Trong bối cảnh đó, các hội nghị khoa học tiếp tục giữ vai trò là diễn đàn để cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và thúc đẩy ứng dụng các công nghệ có cơ sở khoa học vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và mang lại lợi ích lâu dài cho người bệnh.