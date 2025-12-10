Mai Hân Group góp mặt tại Hội nghị HSAPS 2025

Tổng kết nhiệm kỳ và những quyết sách mới của Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM

Trong hai ngày 6-7.12, HSAPS 2025 không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật mà còn mang ý nghĩa định hướng chiến lược của ngành phẫu thuật tạo hình trong giai đoạn mới. Phiên khai mạc được mở đầu bằng nội dung tổng kết những hoạt động chuyên môn, định hướng cập nhật y khoa, cũng như tiến hành biểu quyết các vấn đề quan trọng của Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM.

Các quyết sách tập trung vào chuẩn hóa quy trình điều trị, tăng cường đào tạo chuyên khoa, và cập nhật công nghệ tái tạo mới nhằm nâng cao mức độ an toàn cho bệnh nhân. Không khí hội nghị cho thấy rõ sự nghiêm túc, chuyên nghiệp và đồng lòng của đội ngũ bác sĩ thẩm mỹ trong việc đưa ngành tiến lên theo hướng y khoa chuẩn hóa.

Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp

Các báo cáo khoa học mang tính học thuật sâu và cập nhật đa chuyên đề

Ngay sau phiên tổng kết, chuỗi báo cáo khoa học bắt đầu với những chủ đề thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của quý bác sĩ tham dự.

Năm 2025 chứng kiến sự phát triển vượt bậc của các kỹ thuật phẫu thuật thành bụng, nâng ngực, hút mỡ tạo hình... đồng thời những vấn đề liên quan đến phục hồi, kiểm soát viêm và hạn chế sẹo trở thành mối quan tâm lớn.

Các báo cáo khoa học đến từ đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước đã mang đến góc nhìn cập nhật, có nhân chứng lâm sàng rõ ràng, minh chứng khoa học chắc chắn. Nhiều khách mời đặc biệt chú ý đến phẫu thuật ngực và tạo hình cơ thể, đặc biệt ở khía cạnh hạn chế biến chứng mô mềm và tối ưu hóa thẩm mỹ đường mổ.

Buổi báo cáo khoa học thu hút sự quan tâm từ các phó giáo sư, tiến sĩ và bác sĩ giàu kinh nghiệm

Một sự kiện quy mô, đa dạng hoạt động trải nghiệm

Một điểm nhấn quan trọng của HSAPS 2025 là phiên phẫu thuật lâm sàng được công chiếu trực tiếp. Đây là cơ hội để đội ngũ bác sĩ quan sát chi tiết quy trình thực hiện, đánh giá kỹ thuật xử lý mô mềm, và cân nhắc các chiến lược hậu phẫu.

Năm 2025, Hội nghị HSAPS tiếp tục được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 175, nơi có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí không gian phù hợp cho một hoạt động học thuật quy mô lớn. Ngoài các phiên chuyên môn, khách mời còn có cơ hội tham quan khu vực trưng bày, giao lưu với nhà cung cấp thiết bị, trao đổi trực tiếp với chuyên gia trong lĩnh vực tái tạo mô và chăm sóc hậu phẫu.

Không khí sự kiện sôi nổi nhưng chuyên nghiệp, mang lại trải nghiệm học thuật trọn vẹn cho đội ngũ bác sĩ cũng như khách mời tham dự tại hội nghị năm nay.

Plasma Gold tại HSAPS 2025 - Nổi bật với công nghệ Cold Plasma không tiêu hao

Trong không gian hoạt động của hội nghị, Plasma Gold đã để lại dấu ấn đậm nét khi mang đến công nghệ Cold Plasma thế hệ mới - hệ thống hỗ trợ phục hồi không tiêu hao vật tư, cải thiện quá trình tái tạo mô và giảm biến chứng hậu phẫu.

Nhờ không sử dụng khí Argon, không hộp mực và không vật tư đi kèm, công nghệ Cold Plasma của Plasma Gold tạo lợi thế về chi phí, phù hợp cho cả phòng khám lẫn bệnh viện.

Nhiều chuyên gia chia sẻ đánh giá tích cực khi chứng kiến nguyên lý tác động sinh học của Cold Plasma: giúp giảm viêm mô, cân bằng lại hoạt động của tế bào, kích thích phục hồi và tái tạo da từ bên trong.

Đối với các nhóm phẫu thuật như nâng ngực, hút mỡ tạo hình hay phẫu thuật vùng mặt, công nghệ Cold Plasma được nhìn nhận như công cụ hỗ trợ cải thiện sự ổn định mô, hạn chế hình thành xơ hóa và rút ngắn thời gian phục hồi.

Plasma Gold không chỉ mang công nghệ, mà còn mang đến hệ sản phẩm chăm sóc hậu phẫu, đồng hành cùng mục tiêu nâng cao chuẩn an toàn trong ngành thẩm mỹ y khoa.

Khép lại HSAPS 2025 - Dấu ấn học thuật và định hướng tương lai

Hội nghị đã khép lại, nhưng những giá trị về thẩm mỹ y khoa vẫn tiếp tục lan tỏa. Đối với Plasma Gold, việc góp mặt tại HSAPS 2025 không chỉ là hoạt động quảng bá công nghệ mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng phẫu thuật thẩm mỹ Việt Nam trong hành trình nâng cao tiêu chuẩn điều trị.

Công nghệ Cold Plasma không tiêu hao tiếp tục truyền cảm hứng cho các chuyên gia trong việc ứng dụng sản phẩm hỗ trợ hậu phẫu an toàn, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn ngành. HSAPS 2025 đã tạo nên không gian kết nối khoa học, nơi các xu hướng mới được chia sẻ, kiến thức được trao đổi và lộ trình tương lai của ngành được định hình.

Plasma Gold trân trọng cảm ơn Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM và Bệnh viện Quân y 175 đã tạo ra một sự kiện học thuật đầy giá trị, mở ra tầm nhìn mới cho lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ và phục hồi mô.