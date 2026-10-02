Mai Hân Group góp mặt tại hội nghị khoa học trường y 2026

Ngày 25.9.2026, Hội nghị Khoa học Trường đại học Y dược TP.HCM chính thức diễn ra tại toà nhà 15 tầng của trường, với chủ đề "Nâng tầm đào tạo - Phát triển lâm sàng - Đổi mới nghiên cứu". Trong hai ngày 25 và 26.9, 1000 chuyên gia đa ngành tham dự cùng hơn 200 báo cáo viên trên địa bàn TP.HCM đã tham gia các phiên chuyên đề, trong đó có phiên da liễu và phiên phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Nơi nghiên cứu, lâm sàng và đào tạo gặp nhau

Y học chuyên ngành thay đổi không ngừng, nên cập nhật kiến thức không còn là lựa chọn mà là yêu cầu thường xuyên với người thầy thuốc. Hội nghị đáp ứng yêu cầu ấy qua ba trụ cột nằm ngay trong chủ đề: nâng tầm đào tạo, phát triển lâm sàng và đổi mới nghiên cứu.

Hình ảnh lễ khai mạc Hội thảo khoa học trường y 2026

Ba trụ cột này gắn với nhau theo một mạch rõ ràng. Nghiên cứu tạo ra dữ liệu, lâm sàng kiểm chứng dữ liệu ấy trên người bệnh, và đào tạo đưa những gì đã được kiểm chứng đến thế hệ thầy thuốc hiện tại lẫn kế cận. Khi ba mắt xích này cùng xuất hiện trong một không gian học thuật, khoảng cách giữa điều đã được công bố và điều được áp dụng tại phòng khám có thể được rút ngắn.

Hai ngày làm việc và dấu ấn học thuật

Sau hai ngày tổ chức, hội nghị ghi nhận hơn 1000 cán bộ y tế đa chuyên khoa tham dự lắng nghe trọn vẹn hơn 50 phiên báo cáo chuyên đề. Con số chỉ thực sự có ý nghĩa khi đặt cạnh chất lượng của người trình bày. Các báo cáo được thực hiện bởi đội ngũ giảng viên và chuyên gia của Trường và Bệnh viện hàng đầu tại Việt Nam. Điểm đáng chú ý là hội nghị không dừng ở việc trình bày một chiều. Phiên báo cáo kết thúc bằng phần thảo luận giữa chủ tọa và báo cáo viên, sau đó là phần làm bài lượng giá.

Phiên Da liễu: Thách thức và tiến bộ trong điều trị mụn trứng cá

Chiều 25.9, phiên chuyên đề Da liễu với chủ đề "Thách thức và tiến bộ trong điều trị mụn trứng cá" diễn ra tại Giảng đường 4B, từ 13 giờ đến 17 giờ. Ban chủ toạ gồm PGS-TS-BS Văn Thế Trung - Trưởng Bộ môn da liễu Trường đại học Y dược TP.HCM; ThS-BS Võ Quang Đỉnh - Phó trưởng Bộ môn da liễu và PGS-TS-BS Lê Thái Vân Thanh - Trưởng khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM.

Phiên da liễu diễn ra thành công tại Giảng đường 4B, Trường đại học Y dược TP.HCM

Điểm đáng chú ý của chuyên đề là việc đi thẳng vào những khía cạnh lâu nay ít được chú trọng: yếu tố exposome, tức tác động của lối sống và môi trường, thường bị bỏ qua trong đánh giá ban đầu; những biến chuyển phức tạp của mụn ở phụ nữ trưởng thành; và mụn vùng thân mình, một vấn đề còn nhiều khoảng trống trong chẩn đoán và điều trị. Đây cũng là những yếu tố được cho là góp phần khiến một số phác đồ đơn thuần chưa mang lại hiệu quả như mong đợi.

Chuyên đề gợi mở một hướng tiếp cận cho chuyên gia da liễu: thay vì áp dụng một phác đồ chung, cần đánh giá người bệnh dựa trên cả yếu tố sinh học lẫn bối cảnh sống thực tế. Đây được xem là một trong những định hướng đáng ghi nhận để nâng cao chất lượng điều trị mụn trứng cá trong da liễu thẩm mỹ hiện nay.

Phiên tạo hình thẩm mỹ: Trẻ hoá vùng mặt và cổ hiện đại, sự hội tụ của khoa học công nghệ và nghệ thuật phẫu thuật

Chuyên đề do PGS-TS-BS Phạm Hiếu Liêm chủ tọa đã diễn ra thành công rực rỡ, thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn.

Phiên tạo hình thẩm mỹ nhận sự quan tâm đông đảo chuyên gia tham dự

Không đơn thuần là các báo cáo kỹ thuật rời rạc, chương trình gây ấn tượng mạnh bởi hệ thống bài báo cáo liền mạch từ cơ chế lão hóa đa tầng đến tư duy chiến lược toàn diện. Điểm sáng của chuyên đề là mở ra góc nhìn mới khi kết hợp đa phương thức: từ căng chỉ hiện đại, vật liệu tự tiêu trong nội soi cho đến các công nghệ và kỹ thuật chuyên sâu như SMAS và Deep Plane facelift/neck lift. Sau phiên báo cáo, việc trẻ hoá vùng da mặt không chỉ giới hạn bởi liệu pháp nội khoa hay ngoại khoa, sự kết hợp cả 2 vừa là cơ hội để bệnh nhân tìm đến giải pháp lý tưởng hơn. Nhưng với giới chuyên môn cũng sẽ là thách thức chuyên môn và càng thúc đẩy của nền y khoa thẩm mỹ tại Việt Nam.

Mai Hân Group: đồng hành ở khâu chuyển tri thức thành thực hành

Với vai trò đơn vị đồng hành, Mai Hân Group không dừng ở việc giới thiệu một giải pháp cụ thể, mà hướng đến một hệ sinh thái chuẩn y khoa, bao quát các giai đoạn chăm sóc sau khi người bệnh rời tay cán bộ y tế.

Gian hàng Mai Hân Group tự hào kết nối cùng chuyên gia tại Trường đại học Y dược TP.HCM

Hệ sinh thái này tiếp cận nhiều vấn đề khác nhau: điều trị vết thương hở, thúc đẩy phục hồi sau phẫu thuật, quản lý sẹo và chăm sóc da. Từ xuất phát điểm là nhà sản xuất và cung cấp thiết bị cho spa, thẩm mỹ viện, Mai Hân Group hiện đến với giới chuyên môn qua bốn thương hiệu Rejuvaskin, Hema, Trioderma và Plasma Gold.

Trọng tâm hoạt động của Mai Hân Group tại hội nghị lần này là gian hàng trải nghiệm, nơi chuyên gia khách mời và người tham dự có thể tìm hiểu trực tiếp về các sản phẩm trong hệ sinh thái. Tại đây, hoạt động minigame được tổ chức để người tham dự nhận sản phẩm từ thương hiệu Trioderma và Rejuvaskin, qua đó tiếp cận gần hơn với các giải pháp chăm sóc da và quản lý sẹo.

Hai ngày của Hội nghị Khoa học Trường đại học Y dược TP.HCM 2026 khép lại, nhưng những câu hỏi được nêu ra vẫn còn ở phía trước: yếu tố nào trong chăm sóc người bệnh đang bị bỏ quên, và tri thức mới sẽ đến với thực hành lâm sàng bằng con đường nào. Ở các kỳ hội nghị tiếp theo, chuyên ngành sẽ tiếp tục gọi tên những khoảng trống mới, và Mai Hân Group cam kết tiếp tục đồng hành cùng giới chuyên môn trên hành trình đó.