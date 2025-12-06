Mai Hân Group và AZ NOSE: Bước tiến mới trong chăm sóc hậu phẫu thuật thẩm mỹ

Mai Hân Group không chỉ mang đến giải pháp điều trị hiện đại mà còn mở ra cơ hội nâng tầm trải nghiệm chăm sóc vết thương phẫu thuật an toàn, hiệu quả cho khách hàng của AZ NOSE.

Cột mốc quan trọng trong hành trình nâng chuẩn chăm sóc thẩm mỹ tại Việt Nam

Ngày 4.12.2025, Mai Hân Group và AZ NOSE đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược tại TP. HCM. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa quy trình chăm sóc hậu phẫu theo hướng y khoa tại các cơ sở thẩm mỹ Việt Nam. Tại buổi lễ, Mai Hân Group bàn giao trọn bộ thiết bị Plasma Gold, trong đó nổi bật nhất là công nghệ Cold Plasma cho Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ AZ NOSE, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành lâu dài về mặt chuyên môn và công nghệ.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng với sự có mặt của đội ngũ điều hành hai thương hiệu. Đây không chỉ là buổi ký kết mang ý nghĩa hợp tác kinh doanh mà còn là dịp để hai đơn vị chia sẻ tầm nhìn chung trong việc đưa công nghệ hiện đại vào chăm sóc khách hàng, đặc biệt trong giai đoạn phục hồi - yếu tố quyết định thẩm mỹ cuối cùng của bất kỳ ca phẫu thuật hay thủ thuật làm đẹp nào.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Nam, Chủ tịch hội đồng thành viên AZ NOSE (bên trái) và CEO Mai Xuân Dưỡng, đại diện Plasma Gold

Mai Hân Group bàn giao thiết bị Plasma Gold, tâm điểm của sự kiện

Một trong những nội dung quan trọng nhất của buổi lễ là phần bàn giao thiết bị Plasma Gold từ Mai Hân Group cho Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ AZ NOSE. Plasma Gold là hệ thống plasma đa năng thế hệ mới, được biết đến như một trong những thiết bị hỗ trợ phục hồi da tiên tiến bậc nhất hiện nay.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Mai Hân cho biết Plasma Gold được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế của ngành thẩm mỹ Việt Nam: giảm biến chứng, nâng tốc độ lành thương và cải thiện kết quả hậu thủ thuật. Các đầu tip tích hợp trong thiết bị hỗ trợ nhiều mục tiêu khác nhau, nhưng Cold Plasma vẫn là yếu tố thu hút sự quan tâm lớn từ phía các chuyên gia tại AZ NOSE.

Việc AZ NOSE tiếp nhận Plasma Gold cũng thể hiện chiến lược đầu tư dài hạn của trung tâm thẩm mỹ này trong việc nâng cao tiêu chuẩn an toàn, tăng tốc độ phục hồi và tối ưu trải nghiệm khách hàng sau phẫu thuật.

AZ NOSE đánh giá cao hiệu quả khi ứng dụng Plasma Gold trong chăm sóc hậu phẫu

Đại diện AZ NOSE chia sẻ những kết quả ban đầu sau giai đoạn thử nghiệm Plasma Gold trước thời điểm ký kết. Theo đó, Cold Plasma mang đến sự thay đổi nhanh chóng trong chăm sóc hậu phẫu.

Khách hàng giảm sưng nhanh hơn, tình trạng viêm - nóng - đỏ được kiểm soát tối ưu, đồng thời vùng da tổn thương ổn định sớm hơn. Nhiều trường hợp sau khi áp dụng Cold Plasma cảm thấy dễ chịu, ít đau, ít khó chịu hơn, giúp nâng cao trải nghiệm tổng thể của khách hàng. Đặc biệt, tỷ lệ xuất hiện mô sẹo dày và sẹo lồi có xu hướng giảm so với giai đoạn trước đây.

Không chỉ khách hàng, đội ngũ chuyên gia tại AZ NOSE cũng đánh giá thiết bị dễ thao tác, linh hoạt và an toàn cho nhiều tình huống lâm sàng. Khả năng kết hợp Plasma Gold trong cả giai đoạn tiền phẫu - hậu phẫu được xem là điểm cộng lớn, giúp trung tâm chuẩn hóa quy trình chăm sóc.

Phòng khám bày tỏ sự hài lòng và tin tưởng rằng Plasma Gold sẽ trở thành một trong những thiết bị chủ lực tại trung tâm, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng tầm dịch vụ và tạo khác biệt cho thương hiệu trên thị trường thẩm mỹ.

Hợp tác chiến lược hướng đến phát triển bền vững và tiêu chuẩn thẩm mỹ y khoa

Sự kiện ký kết giữa Mai Hân Group và AZ NOSE không chỉ đơn thuần là hợp tác cung ứng thiết bị, Mai Hân cam kết đồng hành cùng phòng khám trong quá trình vận hành Plasma Gold, đảm bảo thiết bị luôn hoạt động tối ưu và phù hợp với từng phác đồ tại trung tâm.

Việc hai đơn vị cùng chia sẻ tầm nhìn "thẩm mỹ an toàn theo chuẩn y khoa" được kỳ vọng tạo ra tác động tích cực đến toàn ngành. Khi ngày càng nhiều khách hàng quan tâm đến trải nghiệm hậu phẫu, các công nghệ như Cold Plasma sẽ đóng vai trò thiết yếu trong việc giúp các trung tâm thẩm mỹ khẳng định uy tín và chất lượng dịch vụ.

Kỳ vọng tương lai: Hợp tác bền vững cùng AZ NOSE

Lễ ký kết ngày 4.12.2025 chính là nền tảng quan trọng để Plasma Gold được ứng dụng rộng rãi hơn trong ngành thẩm mỹ Việt Nam. Với chiến lược hợp tác bài bản giữa Mai Hân Group và Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ AZ NOSE, khách hàng có thể kỳ vọng vào hành trình phục hồi nhẹ nhàng, an toàn và thẩm mỹ hơn sau phẫu thuật.

Plasma Gold:

Phân phối chính thức bởi Mai Hân Group

Hãng sản xuất: Shenzhen Leaflife Technology Co., Ltd

Nước sản xuất: Trung Quốc

Số lưu hành: 250000082/PCBB-HCM

Cold Plasma với khả năng kháng khuẩn, giảm viêm, làm dịu và kích thích sửa chữa mô - được đánh giá là một trong những công nghệ ưu tiên hàng đầu mà các cơ sở thẩm mỹ nên tích hợp. Sự tin tưởng lựa chọn đầu tư của AZ NOSE và định hướng chuyên môn từ Mai Hân Group hứa hẹn sẽ mang lại nhiều dấu ấn tích cực trong thời gian tới, góp phần tạo nên một chuẩn mực mới cho ngành làm đẹp hiện đại.