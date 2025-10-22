Mai Hân Group và KT Beauty ký kết hợp tác, nâng tầm phục hồi sau thẩm mỹ

Hợp tác chuyên sâu - Hoàn thiện hành trình kiến tạo vẻ đẹp bền vững

Buổi lễ có sự góp mặt của đông đảo bác sĩ, chuyên gia da liễu và đại diện thương hiệu phục hồi y khoa quốc tế. Trong không khí trang trọng, hai bên đã thống nhất đẩy mạnh hợp tác chuyên sâu trong các lĩnh vực: đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và ứng dụng sản phẩm lành thương đạt chuẩn quốc tế trong thực hành lâm sàng.

Phát biểu tại sự kiện, Bác sĩ Hồ Việt Trinh, đại diện KT Beauty Medical Centre, nhấn mạnh tầm quan trọng của giai đoạn phục hồi: "Trải qua quá trình tìm hiểu và ứng dụng chuyên sâu, việc hợp tác với Mai Hân Group là mảnh ghép quan trọng trong việc hỗ trợ lành thương, giảm viêm, ngừa sẹo, mang lại sự an tâm khi làm đẹp, giúp KT Beauty hoàn thiện hơn hành trình kiến tạo vẻ đẹp toàn diện cho khách hàng".

Lễ ký kết không chỉ mang ý nghĩa hợp tác kinh doanh mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cam kết của KT Beauty Medical Centre trong việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hậu phẫu, đặt sự an toàn và hài lòng của khách hàng lên hàng đầu.

Bộ ba hỗ trợ chuẩn quốc tế: Tối ưu hóa kết quả thẩm mỹ tại KT Beauty Medical Centre

Trên hành trình hướng đến vẻ đẹp toàn diện, KT Beauty Medical Centre lựa chọn đồng hành cùng ba thương hiệu phục hồi và lành thương được giới chuyên gia tin dùng trên toàn cầu, gồm: Keo dán da Liquiband, Hema giải pháp lành thương cùng thương hiệu quản lý và ngừa sẹo Rejuvaskin. Mỗi thương hiệu mang đến một thế mạnh khác biệt, hỗ trợ đắc lực cho quá trình lành thương, tái tạo mô và phục hồi lành sẹo sau phẫu thuật.

Liquiband - Keo dán da khép vết thương, an toàn

Liquiband đến từ Anh quốc được xem là bước tiến trong công nghệ đóng các mép da đã được áp sát của vết mổ trong phẫu thuật. Với cơ chế tạo màng sinh học trong suốt, Liquiband giúp đóng kín vết thương, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn và rút ngắn thời gian liền thương. Giải pháp này không chỉ giúp khách hàng giảm đau, giảm sưng mà còn mang lại tính thẩm mỹ cao sau phẫu thuật, một yếu tố đặc biệt quan trọng trong ngành thẩm mỹ hiện đại.

Hema - Lành thương nhanh, ngăn nhiễm khuẩn, thúc đẩy tái tạo mô

Hema đến từ châu Âu là dòng sản phẩm hỗ trợ phục hồi mô và lành thương nhanh, giúp ngăn ngừa nhiễm khuẩn, giữ ẩm tối ưu và cân bằng ROS - yếu tố then chốt giúp mô mới hình thành khỏe mạnh. Hema đặc biệt phù hợp cho giai đoạn đầu sau phẫu thuật, khi da đang trong quá trình tái tạo, cần môi trường ẩm sạch và an toàn để giảm viêm và hạn chế sẹo xấu.

Ông Mai Xuân Dưỡng - CEO Mai Hân Group (bên trái) và Bác sĩ Hồ Việt Trinh - Trưởng Bộ Phận Phẫu Thuật Thẩm Mỹ, KT Beauty Medical Centre (bên phải)

Rejuvaskin - Phục hồi và ngừa sẹo chuyên sâu

Rejuvaskin là thương hiệu dược mỹ phẩm đến từ Mỹ, an toàn và hiệu quả trong phục hồi, phòng ngừa và cải thiện sẹo. Các sản phẩm nổi bật như Scar Esthetique và Rejuvasil Silicone Gel giúp làm mềm, làm mờ sẹo, đồng thời giảm đỏ, giảm sậm màu và tăng độ đàn hồi da. Rejuvaskin là lựa chọn được các chuyên gia thẩm mỹ khuyên dùng cho giai đoạn phục hồi sau phẫu thuật, đặc biệt là với vết mổ lớn hoặc vùng da nhạy cảm. Sự kết hợp tạo nên kết quả thẩm mỹ hoàn chỉnh.

Tại KT Beauty Medical Centre, các sản phẩm phục hồi không chỉ được xem là "trợ thủ" hỗ trợ sau phẫu thuật mà còn là một phần quan trọng trong quy trình điều trị, giúp khách hàng đạt được hiệu quả thẩm mỹ tối đa.

KT Beauty Medical Centre - Hành trình kiến tạo vẻ đẹp bền vững từ phục hồi toàn diện

Thành lập với sứ mệnh mang đến giải pháp làm đẹp chuẩn y khoa, KT Beauty Medical Centre là nơi hội tụ đội ngũ chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ và chuyên viên phục hồi có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm. Trung tâm được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, cùng quy trình chăm sóc hậu thủ thuật khép kín, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn y khoa.

Trong triết lý hoạt động của KT Beauty Medical Centre, giai đoạn phục hồi được xem là mắt xích quan trọng quyết định kết quả thẩm mỹ cuối cùng. Do đó, trung tâm không chỉ chú trọng kỹ thuật phẫu thuật mà còn đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống sản phẩm phục hồi da - nơi mà y học, khoa học và thẩm mỹ giao thoa để tạo nên kết quả tối ưu.

Ông Mai Xuân Dưỡng, BS Hồ Việt Trinh, CEO Khánh Tôn cùng với đội ngũ nhân sự tại KT Beauty

Với sự đồng hành của Rejuvaskin Việt Nam và Mai Hân Group, KT Beauty Medical Centre tiếp tục hoàn thiện hành trình "làm đẹp an toàn - phục hồi toàn diện", khẳng định vị thế là một trong những trung tâm thẩm mỹ y khoa tiên phong trong xu hướng làm đẹp bền vững tại Việt Nam.

Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Mai Hân Group và KT Beauty Medical Centre không chỉ là cột mốc đánh dấu mối quan hệ hợp tác chiến lược, mà còn là bước tiến quan trọng trong hành trình kiến tạo chuẩn mực mới- nơi vẻ đẹp không chỉ đến từ bàn tay phẫu thuật mà còn được nuôi dưỡng bằng quá trình phục hồi toàn diện, an toàn và khoa học.