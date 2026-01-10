Mai Hân Group x BV Thống Nhất: Cùng cập nhật liệu pháp Plasma trong chăm sóc da

Plasma lạnh và tiềm năng ứng dụng trong thực hành da liễu lâm sàng

Trong những năm gần đây, nhu cầu chăm sóc da và điều trị vết thương theo hướng an toàn, hiệu quả và chuẩn y khoa ngày càng được quan tâm. Trong bối cảnh đó, liệu pháp Plasma lạnh (Cold Plasma) nổi lên như một hướng tiếp cận mới, được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ kháng khuẩn, giảm viêm và thúc đẩy quá trình tái tạo mô.

Nhằm cập nhật những tiến bộ mới trong lĩnh vực này, Chương trình Hội thảo khoa học “LIỆU PHÁP PLASMA TRONG CHĂM SÓC DA VÀ LÀNH THƯƠNG” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 14.1.2026 tại Hội trường Bệnh viện Thống Nhất. Sự kiện là kết quả của sự hợp tác giữa Mai Hân Group và Bệnh viện Thống Nhất, hướng đến mục tiêu chia sẻ kiến thức khoa học, kinh nghiệm lâm sàng và giá trị ứng dụng thực tiễn của liệu pháp Plasma trong da liễu và chăm sóc vết thương.

Tham gia Hội thảo miễn phí tại: https://tally.so/r/2EaJQj

Cập nhật xu hướng mới trong chăm sóc da và lành thương

Theo các chuyên gia, việc ứng dụng các công nghệ hỗ trợ lành thương hiện đại đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả điều trị và giảm thiểu nguy cơ biến chứng. Plasma lạnh là một trong những công nghệ được nghiên cứu rộng rãi trong thời gian gần đây, với cơ chế tác động sinh học đa chiều nhưng không gây tổn thương mô.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn khoa học để các bác sĩ, chuyên gia cùng thảo luận về những cơ sở khoa học của liệu pháp Plasma, cũng như chia sẻ kinh nghiệm triển khai công nghệ này trong thực hành lâm sàng, từ chăm sóc da, điều trị vết thương cấp tính đến hỗ trợ phục hồi vết thương mãn tính.

Quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành

Chương trình hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia uy tín trong lĩnh vực da liễu, lão khoa và nghiên cứu y học. Trong vai trò Chủ tọa, PGS.TS.BS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất sẽ có những đánh giá và định hướng chuyên môn, điều phối nội dung khoa học của hội thảo.

Đồng hành cùng PGS.TS.BS Lê Đình Thanh là PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào - Chủ tịch Hội Da liễu TP.HCM. Với nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý và thực hành lâm sàng, sự tham gia của PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào với vai trò là Chủ tọa & Báo cáo viên được kỳ vọng mang lại những góc nhìn sâu sắc về nhu cầu chăm sóc da và lành thương với công nghệ plasma lạnh

Bên cạnh đó, hội thảo còn có sự góp mặt của các Báo cáo viên giàu kinh nghiệm như TS.BS Trần Nguyên Ánh Tú - Phụ trách khoa Da liễu - Miễn dịch Dị ứng Bệnh viện Thống Nhất, BSNT.CK1 Châu Quốc Khánh - Khoa Da liễu - Miễn dịch Dị ứng Bệnh viện Thống Nhất và BSNT.CK1 Phạm Nhật Nguyên - Bộ môn Da liễu Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.



Nội dung khoa học gắn liền với thực tiễn lâm sàng

Các nội dung tập trung vào quá trình lành thương dưới góc độ sinh lý và bệnh lý, ứng dụng Plasma trong điều trị và chăm sóc vết thương, cũng như cách tối ưu hóa hiệu quả Plasma lạnh trong da liễu. Đặc biệt, hội thảo chú trọng vào tính an toàn, khả năng triển khai và giá trị ứng dụng thực tiễn của công nghệ Plasma trong môi trường điều trị chuẩn y khoa.

Việc kết hợp giữa lý thuyết nền tảng và kinh nghiệm lâm sàng thực tế được xem là điểm nhấn của chương trình, giúp người tham dự có cái nhìn toàn diện hơn khi tiếp cận và ứng dụng liệu pháp Plasma trong công việc chuyên môn.

Plasma lạnh - hướng tiếp cận an toàn và tiềm năng

Trong da liễu và chăm sóc vết thương, Plasma lạnh được nghiên cứu và ứng dụng trong nhiều chỉ định như hỗ trợ lành vết thương bề mặt, vết thương hậu thủ thuật, vết loét mạn tính và chăm sóc da nhạy cảm. Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc ứng dụng Plasma lạnh đúng cách có thể góp phần cải thiện môi trường vết thương, hỗ trợ quá trình phục hồi và nâng cao chất lượng điều trị.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc ứng dụng công nghệ mới cần dựa trên cơ sở khoa học, lựa chọn chỉ định phù hợp và tuân thủ quy trình chuẩn. Đây cũng chính là lý do hội thảo được tổ chức, nhằm cung cấp thông tin khoa học chính xác và định hướng sử dụng Plasma lạnh một cách hiệu quả, an toàn.

Sự hợp tác giữa Mai Hân Group và Bệnh viện Thống Nhất

Chương trình hội thảo là kết quả của sự phối hợp giữa Mai Hân Group và Bệnh viện Thống Nhất - hai đơn vị cùng chung định hướng nâng cao chất lượng chuyên môn và cập nhật các giải pháp công nghệ y khoa hiện đại.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, sự hợp tác này không chỉ dừng lại ở việc tổ chức một sự kiện khoa học, mà còn hướng đến mục tiêu dài hạn là thúc đẩy trao đổi học thuật, cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ mới cho đội ngũ bác sĩ.

Thông qua hội thảo, Mai Hân Group và Bệnh viện Thống Nhất kỳ vọng góp phần lan tỏa những giá trị khoa học thiết thực, hỗ trợ cộng đồng y khoa tiếp cận các giải pháp chăm sóc da và lành thương theo hướng an toàn, hiệu quả và chuẩn mực.

Góp phần nâng cao chất lượng thực hành y khoa

Trong bối cảnh y học hiện đại không ngừng phát triển, các hội thảo khoa học chuyên đề đóng vai trò quan trọng trong việc cập nhật kiến thức và kết nối cộng đồng chuyên môn. Hội thảo “LIỆU PHÁP PLASMA TRONG CHĂM SÓC DA VÀ LÀNH THƯƠNG” được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn trao đổi hữu ích, giúp các bác sĩ tiếp cận những xu hướng mới và định hướng ứng dụng công nghệ Plasma lạnh một cách bài bản.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung khoa học, sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành và sự đồng hành của Mai Hân Group cùng Bệnh viện Thống Nhất, hội thảo hứa hẹn sẽ mang đến nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng y khoa trong lĩnh vực da liễu và chăm sóc vết thương.