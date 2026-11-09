Mai Hân Mỹ Phẩm chính thức kích hoạt chuỗi siêu sự kiện tháng 11 ‘Deal chồng deal’

Tung đợt ưu đãi "khủng", chốt lịch ngay 7 ngày vàng

Điểm thu hút nhất của đợt bùng nổ lần này chính là hàng loạt thương hiệu "chân ái" quốc dân đồng loạt hạ giá. Không còn cảnh ngậm ngùi nhìn giỏ hàng vì "đau ví", chị em tha hồ gom đồ xịn với mức chiết khấu cực kỳ ngon lành.

Đặc biệt, note ngay vào điện thoại 7 mốc "ngày vàng" không thể bỏ lỡ: 11.11, 15.11, 19.11, 20.11, 25.11, 27.11 và 30.11. Duy nhất vào các khung giờ này, cơn mưa ưu đãi cực hot sẽ chính thức đổ bộ:

Codeage: "Tượng đài" thương hiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe cao cấp được giới làm đẹp săn đón nhiệt tình đồng loạt giảm ngay 10% cho tất cả các sản phẩm. Cơ hội vàng để thăng hạng nhan sắc từ bên trong mà không lo đau ví.

Ưu đãi hấp dẫn, quà tặng có giới hạn

Rejuvaskin: Dòng sản phẩm mờ sẹo "đỉnh cao" cũng nhập cuộc đua deal hời với mức ưu đãi từ 10% - 15%. Cụ thể, kem giúp mờ sẹo thần thánh Scar Esthetique giảm 15%, gel Rejuvasil giảm 10% cho mọi dung tích. Chưa hết, đợt này mua còn được đính kèm loạt quà tặng cực giá trị.

Chào sân 2 tân binh xịn sò: Giảm luôn 20% không cần nghĩ!

Chưa dừng lại ở đó, Mai Hân Mỹ Phẩm còn thừa thắng xông lên khi chính thức trình làng 2 thương hiệu dược mỹ phẩm cực kỳ hứa hẹn. Chiều lòng khách hàng hết cỡ của Mai Hân: Mới ra mắt nhưng chơi chiêu "chào sân" bằng cách giảm 20%.

"Chốt đơn" ngay tại Mai Hân để trải nghiệm những sản phẩm chất lượng hàng đầu châu Âu

Thương hiệu dược mỹ phẩm cao cấp đến từ Hy Lạp. Nổi tiếng với các dòng sản phẩm được nghiên cứu chuyên sâu, đây chắc chắn là "chân ái" mới cho những làn da đang tìm kiếm giải pháp phục hồi và cải thiện vượt trội.

MD Care: Đại diện "Made in Vietnam" chất lượng cao. Điểm cộng bự chảng của MD Care là được nghiên cứu và phát triển tối ưu dựa trên đúng đặc điểm làn da lẫn khí hậu nhiệt đới của người Việt. Lên da mướt mịn, chuẩn gu skincare Việt.

Bão deal đã cập bến maihan.vn, lịch vàng đã sẵn sàng! Chuẩn bị tinh thần và giỏ hàng ngay hôm nay để không bỏ lỡ đợt săn sale lớn nhất mùa cuối năm tại Mai Hân Mỹ Phẩm nhé các nàng ơi!