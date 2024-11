Mai Hân mỹ phẩm 'chốt sổ' tháng 11 với deal nửa giá

Chớp deal Flash Sale "nửa giá" tại Mai Hân mỹ phẩm

Sang tháng 11, Mai Hân mỹ phẩm mang đến chương trình ưu đãi "Siêu hội Flash Sale" từ hôm nay đến hết ngày 30.11 với loạt ưu đãi cực hấp dẫn. Theo đó, khách hàng Mai Hân có cơ hội mua sắm "nửa giá" giảm tới 50% tại mục Flash Sale ngay trên trang chủ maihan.vn vào 2 khung giờ 10-12h và 19-21h hàng ngày. Đáng chú ý, các thương hiệu dược mỹ phẩm như Martiderm, La Roche Posay, Obagi, Image Skincare, Rejuvaskin, PageOne... còn tung loạt deal giảm sâu đến 30% kèm quà Fullsize lên đến 800.000đ để khách hàng thỏa sức làm đẹp mà không lăn tăn về giá.

Ưu đãi hấp dẫn chỉ có tại Mai Hân mỹ phẩm trong tháng 11 này

11.11 ngập tràn deal chính hãng

Sau cơn bão Flash Sale, Mai Hân mỹ phẩm tiếp tục "bắt tay" cùng loạt thương hiệu nổi tiếng tung chương trình giảm giá cực lớn duy nhất cho 3 ngày sale chính 11.11 - 15.11 - 25.11 trong tháng. Cùng "điểm danh" hàng loạt ưu đãi giảm sâu, cực sốc lên đến 20%:

CODEAGE: GIẢM 15% Tất cả sản phẩm TẶNG KÈM 1 Kem chống nắng cho da dầu, mụn Image Prevention+ Daily Matte Moisturizer SPF 7g và 1 Mặt nạ siêu Collagen Arocell Super Power Mask chống lão hóa, dưỡng ẩm 100 Giờ giá #337.000đ

REJUVASKIN: GIẢM 20% cho 3 dung tích dòng Kem Scar Esthetique TẶNG QUÀ đến #345.000đ và GIẢM 15% cho 3 dung tích Gel Rejuvasil TẶNG QUÀ đến #311.000đ. ĐẶC BIỆT, đơn trên 2.000.000đ TẶNG THÊM 1 Nước tẩy trang và làm sạch dành cho da nhạy cảm Sensibio H20 giá #225.000đ

HECTOR: GIẢM 5% TẶNG KÈM 1 Mặt nạ cấp ẩm đa tầng Foodaholic Hyaluronic Acid Hydrating Mask 23 ml giá #30.000đ.

PAGE ONE: GIẢM đến 25%, riêng 2 dòng Page One Matrix Repair Pro + Exosome Serum và Page One Tranacide Pro + Exosome Serum GIẢM 15% TẶNG KÈM 1 Mặt nạ cấp ẩm chuyên sâu và làm dịu da tức thì Page One + 1 Hộp bông tẩy trang Rejuvaskin 80 miếng + 1 Túi khăn giấy Pop-Puf 40 miếng giá #185.000đ.