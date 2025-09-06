Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nguồn: Mai Hân Group
06/09/2025 17:56 GMT+7

Đánh dấu bước đi táo bạo, Mai Hân làm nóng đường đua sale tháng 9 với chương trình sale 'càn quét' trước và sau ngày 9.9. Thay vì chờ đợi, Mai Hân tung ra loạt ưu đãi khủng, tạo cơ hội cho bạn thỏa sức mua sắm sớm và liên tục.

Mai Hân mỹ phẩm ‘đốt nóng’ đường đua sale tháng 9 với loạt ưu đãi - Ảnh 1.

Hàng loạt thương hiệu đồng loạt giảm giá sâu

Không chỉ giới hạn ở một vài sản phẩm, Mai Hân Mỹ Phẩm đã mạnh tay giảm giá trên diện rộng, áp dụng cho cả những thương hiệu quen thuộc và những cái tên mới nổi, đáp ứng đa dạng nhu cầu của mọi tín đồ làm đẹp. Trong 3 ngày 9, 15 và 25.9, Mai Hân Mỹ Phẩm sẽ mang đến những ưu đãi cực hot không thể bỏ lỡ.

Codeage: Thương hiệu thực phẩm chức năng nổi tiếng này được giảm ngay 15% cho tất cả sản phẩm. Đây là dịp lý tưởng để bổ sung các dưỡng chất thiết yếu, giúp da và cơ thể khỏe mạnh từ bên trong.

Rejuvaskin: Dòng sản phẩm chuyên biệt về sẹo được ưu đãi từ 15% đến 20%. Cụ thể, kem Scar Esthetique giảm 20% và gel Rejuvasil giảm 15% cho mọi dung tích, kèm theo nhiều phần quà hấp dẫn.

Pageone: Một trong những ưu đãi "sốc" nhất là Pageone với mức giảm tới 50% cho tất cả sản phẩm. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để sở hữu các sản phẩm chăm sóc da chất lượng với giá "hời" chưa từng có.

Mai Hân mỹ phẩm ‘đốt nóng’ đường đua sale tháng 9 với loạt ưu đãi - Ảnh 2.

Pageone sale nửa giá trong tháng 9 này

Ra mắt hai thương hiệu mới giảm ngay 20%

Bên cạnh chương trình giảm giá sâu, Mai Hân Mỹ Phẩm còn chính thức giới thiệu hai thương hiệu dược mỹ phẩm mới đầy hứa hẹn. Cả hai thương hiệu Frezyderm (Hy Lạp) và MD Care (Việt Nam) đều được giảm 20% trong tháng này.

  • Frezyderm: Thương hiệu dược mỹ phẩm từ Hy Lạp với các sản phẩm được nghiên cứu chuyên sâu, mang lại hiệu quả cao.
  • MD Care: Thương hiệu "made in Vietnam" chất lượng, được phát triển dựa trên đặc điểm làn da người Việt.
Mai Hân mỹ phẩm ‘đốt nóng’ đường đua sale tháng 9 với loạt ưu đãi - Ảnh 3.

MD Care giảm sâu 20% với số lượng ưu đãi có hạn

Chương trình "Thứ 5 vui vẻ" hàng tuần

Không dừng lại ở việc giảm giá, Mai Hân Mỹ Phẩm còn tổ chức chương trình "Thứ 5 vui vẻ" với những phần quà có giá trị cao, nhằm tri ân khách hàng thân thiết:

  • Ngày 11.9: Hóa đơn từ 2.000.000 đồng, tặng ngay Kem dưỡng mắt Rejuvaskin Retinoid Eye Cream trị giá 1.450.000 đồng.
  • Ngày 18.9: Hóa đơn 3.000.000 đồng, tặng ngay Serum làm mờ thâm nám Page One Tranacide Pro + Exosome Serum trị giá 1.500.000 đồng.
  • Ngày 25.9: Hóa đơn từ 3.000.000 đồng, tặng ngay Kem dưỡng trẻ hóa da Frezyderm Night force A+E trị giá 1.162.000 đồng.

Đây là thời điểm lý tưởng để bạn làm mới kệ mỹ phẩm, bổ sung những sản phẩm thiết yếu và trải nghiệm các thương hiệu mới. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và mua sắm tại website maihan.vn hoặc các cửa hàng của Mai Hân Mỹ Phẩm trên toàn quốc.

Xem thêm bình luận