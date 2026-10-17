Mai Ngô hé lộ vai trò mới sau thành tích top 12 Miss Supranational

Sau thành tích top 12 tại Hoa hậu Siêu quốc gia - Miss Supranational 2026, Mai Ngô vừa công bố vai trò mới. Cô xác nhận sẽ đảm nhận vai trò host của chương trình thực tế Nhà thiết kế trẻ Việt Nam. Đây là sân chơi dành cho những gương mặt mới, mang trong mình khát khao sáng tạo và định hình dấu ấn thời trang riêng.

Mai Ngô hé lộ về vai trò mới

Mai Ngô xuất hiện cùng dàn giám khảo quyền lực của cuộc thi Nhà thiết kế trẻ Việt Nam Ảnh: BTC

Trong vai trò mới, Mai Ngô cùng với nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, Hoàng Minh Hà và stylist Kelbin Lei đồng hành cùng dàn thí sinh trong hành trình tìm kiếm người chiến thắng. Xuất hiện tại sự kiện, cô ghi điểm bởi thiết kế váy xanh giúp tôn lên vẻ thanh lịch cùng vóc dáng gợi cảm. Người đẹp 9X cho biết bản thân sau nhiều năm tham gia truyền hình thực tế với vai trò thí sinh, đây là lần đầu tiên cô đảm nhận vị trí host nên có nhiều trải nghiệm thú vị.

Top 12 Miss Supranational 2026 cho biết việc đồng hành cùng các tài năng trẻ khiến cô thích thú. “Tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm đâu, nhưng ở vai trò này, tôi hy vọng rằng với tinh thần dám thử thách những cái mới, bước ra khỏi vùng an toàn của chính bản thân mình, hy vọng rằng tôi sẽ truyền cho tất các bạn thí sinh sự quyết liệt, dám trải nghiệm để tìm thấy bản sắc riêng. Từ hành trình đó, các bạn sẽ tự tin hơn, tự do sáng tạo, khẳng định được ngôn ngữ thiết kế”, cô nói.

Mai Ngô khoe dáng nóng bỏng tại sự kiện, hy vọng truyền sự tự tin, dám thử thách bản thân đến các nhà thiết kế trẻ Ảnh: NVCC

Cơ hội cho những nhà thiết kế trẻ

Nhà thiết kế trẻ Việt Nam đặt các gương mặt trẻ trước chuỗi thử thách thực tế, đòi hỏi tư duy sáng tạo, kỹ năng chuyên môn và bản lĩnh để từng bước hoàn thiện phong cách, định hình rõ ngôn ngữ thiết kế. Theo công bố từ ban tổ chức, chương trình sẽ trao cơ hội để top 3 từ sân chơi này có thể đảm nhận vai trò mở màn Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam thu đông 2026. Bên cạnh đó, danh hiệu quán quân sẽ nhận giải thưởng trị giá 100 triệu đồng cùng chuyến trải nghiệm tại kinh đô thời trang Paris (Pháp).

Không đơn thuần là phần thưởng dành cho những gương mặt chiến thắng, đây được xem là bệ phóng và cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của các nhà thiết kế trẻ. Họ có cơ hội bước ra khỏi khuôn khổ cuộc thi, đưa những sáng tạo của mình lên sàn diễn thời trang, đồng thời tiếp cận gần hơn với giới chuyên môn, công chúng.

Bà Trang Lê cùng dàn người mẫu Vietnam's Next Top Model đến ủng hộ các nhà thiết kế trẻ Ảnh: BTC

“Mỗi ngày chứng kiến sự tỏa sáng của các thế hệ nhà thiết kế Việt Nam trên những sàn diễn lớn của thế giới, chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Chúng tôi tin rằng, đầu tư vào tài năng trẻ chính là đầu tư cho tương lai thời trang Việt Nam”, bà Trang Lê - đại diện nhà sản xuất chia sẻ.

Cũng tại sự kiện, ban tổ chức chính thức công bố top 15 chung cuộc. Trong dàn thí sinh Nguyễn Nhật An gây chú ý khi là thủ khoa ngành Thời trang tại Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp hay Jennifer Phạm là thủ khoa đồ án tốt nghiệp năm 2025 tại Trường đại học Hoa Sen.

Không chỉ nổi bật với những gương mặt được đào tạo bài bản về thời trang, top 15 năm nay còn mang đến sự đa dạng đầy thú vị khi quy tụ những thí sinh đến từ nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau. Đáng chú ý có Phạm Thị Nguyên - hiện là bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Trần Bảo Nghi - KOL hay Bùi Hoàng Ân - từng đồng hành cùng ca sĩ Phương Mỹ Chi trong hàng loạt dự án nổi bật.