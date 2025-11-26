Mai Ngô xin không livestream họp báo vì lý do đặc biệt

Mai Ngô đang tích cực trau dồi tiếng Anh, khắc phục khuyết điểm vóc dáng và đầu tư kỹ lưỡng hình ảnh, đặc biệt là việc quảng bá văn hóa Việt Nam như Múa rối nước và Cà phê trứng cho hành trình chinh phục vương miện quốc tế lần này Ảnh: KIENG CAN TEAM

Xuất hiện rạng rỡ, tự tin trên sân khấu, Mai Ngô chọn tà áo dài mang hình ảnh quốc kỳ Việt Nam. Trong phần chia sẻ đầu tiên, Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022 gửi lời cám ơn đến đơn vị tổ chức đã lựa chọn cô thử sức tại đấu trường này.



"Hôm nay, Mai cảm thấy vô cùng biết ơn. Biết ơn vì giữa những bộn bề của cuộc sống, mọi người vẫn dành thời gian có mặt để cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho hành trình của Mai tại Miss Charm 2025. Sự hiện diện của tất cả mọi người là món quà vô giá, là lời nhắc nhở và động viên rằng phía sau Mai luôn có một tập thể, một gia đình lớn ủng hộ Mai", người đẹp 9X bộc bạch.

Mai Ngô được kỳ vọng sẽ tạo nên thành tích cao tại Miss Charm 2025 Ảnh: KIENG CAN TEAM

Giữa niềm vui, Mai Ngô cũng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến tình hình bão lũ đang diễn ra ở miền Trung. Cô nói: "Mai Ngô vẫn hướng về miền Trung, nơi đồng bào đang phải chống chọi với bão lũ khắc nghiệt. Chính vì vậy, ngày hôm nay Mai quyết định trong buổi tiệc kỷ niệm send-off sẽ không livestream trực tiếp để mọi người có thể an tâm, tập trung cho hoạt động cộng đồng. Vì Mai tin rằng vẻ đẹp lớn nhất nằm ở sự sẻ chia".

Chân dài cam kết sẽ mang tất cả tình cảm của khán giả và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, kiên cường để chinh chiến tại đấu trường Miss Charm lần này cùng gần 40 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới.

Mai Ngô: Thi nhan sắc quốc tế là hiện thực hóa giấc mơ cuối cùng

Sau những chia sẻ đầy cảm xúc, Mai Ngô giới thiệu 3 clip về cảnh sắc, con người và ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là clip về di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Múa rối nước, nhận được sự thích thú từ khách mời. Tiếp đó, cô thay chiếc đầm dạ hội đỏ lộng lẫy, xuất hiện cùng đương kim Miss Charm 2024 Rashmita Rasindran đến từ Malaysia chiêm ngưỡng chiếc vương miện Miss Charm 2025 và tham gia vào màn trao sash, hô tên đầy xúc động.

Trên sân khấu, cô nhìn lại hành trình dài đầy thử thách của mình: "Phải mất gần 2 thập niên luyện tập, nung nấu ý chí và giữ lửa nghề sân khấu, phải mất 14 năm lăn lộn trên đấu trường người mẫu, 10 năm thi cử thử vận may trên đấu trường nhan sắc thì mới có một Mai Ngô bản lĩnh, tự tin, trưởng thành của ngày hôm nay".

Sau gần 10 năm chinh chiến ở các đấu trường nhan sắc trong nước và quốc tế, từ The Face đến Miss Grand Vietnam, Mai Ngô xem đây là đỉnh cao và là cơ hội cuối cùng để khép lại hành trình tìm kiếm vinh quang Ảnh: KIENG CAN TEAM

Người đẹp 30 tuổi nhấn mạnh không có vinh quang nào đến từ sự dễ dàng, và cam kết mang sứ mệnh lớn lao: "Mai sẽ nhớ mãi những nụ cười mỗi khi mình cho đi khi được giúp đỡ, những giọt nước mắt và bài học cay đắng của những ai mang lại cho mình. Mai hứa sẽ mang theo tình cảm của mọi người, cũng như tinh thần không khuất phục của đồng bào miền Trung, để làm thật tốt, mang vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam làm chuẩn mực thế giới".

Với 14 năm làm người mẫu và 10 năm chinh chiến tại các đấu trường nhan sắc (Á quân The Face Vietnam 2016, Á quân The New Mentor, Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022), Mai Ngô sở hữu kinh nghiệm sân khấu và kỹ năng trình diễn (catwalk, vũ đạo) được đánh giá là vượt trội. Ở tuổi 30, cô mang đến sự trưởng thành, tự tin và thần thái sắc sảo mà các cuộc thi quốc tế luôn tìm kiếm.

Hành trình của Mai Ngô đầy "vết sẹo" của những thất bại và chỉ trích, nhưng chính điều đó đã rèn luyện nên một nội lực mạnh mẽ. Cô tuyên bố rằng sẽ khép lại chặng đường thi thố bằng Miss Charm, với mong muốn lớn nhất là mang vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện đại, kiên cường và đầy lòng trắc ẩn, ra thế giới.