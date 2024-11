Mái nhà chung ở Công ty Điện lực Quảng Trị

Được thành lập từ năm 1989, Công đoàn PC Quảng Trị đã từng có nhiều khó khăn, nhưng ngày mỗi hoàn thiện mình để chăm lo cho đời sống anh em cán bộ công nhân viên, tạo môi trường làm việc xanh, an toàn…

Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn PC Quảng Trị ký cam kết giao ước thi đua “Vững kỷ cương, nghiêm kỷ luật, đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông năm 2024” ẢNH: THANH LỘC

Năm 2023 "rực rỡ"

Năm 2023, thực hiện chủ đề của EVN là "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", Công đoàn PC Quảng Trị đã xác định thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, cùng với chuyên môn đảm bảo cho cán bộ, NLĐ có việc làm và thu nhập ổn định, trang bị đầy đủ các phương tiện, bảo hộ lao động; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, khám sức khỏe định kỳ theo quy định cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

Trong năm, Công đoàn Công ty đã tổ chức thăm hỏi cán bộ, NLĐ tại các bộ phận trực Tết; thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo, có con bị khuyết tật nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng công nhân và Tháng hành động vì trẻ em... Tổng số tiền chi cho hoạt động này là 161 triệu đồng. Công đoàn Công ty đã kêu gọi NLĐ quyên góp được hơn 87 triệu đồng để hỗ trợ một số đoàn viên, NLĐ lâm cảnh ngặt nghèo.

PC Quảng Trị khánh thành bàn giao nhà cho hộ gia đình khó khăn ẢNH: THANH LỘC

Song song với đó, Công đoàn PC Quảng Trị cũng đã tổ chức lễ biểu dương công nhân, chuyên viên lao động giỏi, biểu dương "Người lao động ngành điện tiêu biểu". Ngoài ra, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm tạo không khí vui tươi cho người lao động cũng đã diễn ra sôi nổi. Năm 2023, đơn vị cũng đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn với tổng số tiền gần 800 triệu đồng.

"Về đích" năm 2024 với nhiều phong trào, hoạt động

Năm 2024, Công đoàn PC Quảng Trị tiếp tục "ghi điểm" trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo đời sống NLĐ, tham gia công tác xã hội.

Công đoàn Công ty đã tổ chức thăm hỏi, động viên CNLĐ tại các đơn vị đang làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng cục bộ; Hỗ trợ các đơn vị tham gia khắc phục, xử lý sự cố do giông lốc; Thăm hỏi, động viên lực lượng tham gia thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối; Hỗ trợ lực lượng tham gia khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 tại Quảng Ninh; Hỗ trợ các đơn vị xử lý sự cố do bão TraMi …Tổng số tiền thăm hỏi, hỗ trợ NLĐ và các đơn vị trong năm 2024 là hơn 206 triệu đồng.



Công đoàn PC Quảng Trị tặng quà các nhóm công tác ngoài hiện trường trong Tháng công nhân ẢNH: THANH LỘC

"Tới đây, ngày 22 - 23.11, Công đoàn công ty sẽ tổ chức Hội thao chào mừng 70 năm Ngày truyền thống ngành Điện Việt Nam (21.12.1954 - 21.12.2024), với 4 bộ môn gồm: quần vợt, bóng bàn, chạy và bida. Tổ chức chương trình Tuần lễ hồng EVN - lần thứ 10 vào ngày 4.12", bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch Công đoàn PC Quảng Trị cho biết.

Dấu ấn của Công đoàn PC Quảng Trị trong năm 2024 là sự nỗ lực tham gia công tác xã hội. Theo đó, đơn vị đã thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, Trường khuyết tật Quảng Trị, Trung tâm nuôi dạy trẻ em đường phố TP.Đông Hà...Tham gia chương trình "Nối vòng tay nhân ái" do Đài Truyền hình Quảng Trị tổ chức; Hỗ trợ chương trình "Tết vì người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đột xuất" của KP.7 (P.3, TP.Đông Hà); Hỗ trợ thi công hệ thống chiếu sáng Nhà bia liệt sĩ P.Đông Giang; hỗ trợ Trường mầm non Hoa Phong Ba (huyện đảo Cồn Cỏ); Hỗ trợ các đơn vị bạn và nhân dân các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3… Tổng số tiền PC Quảng Trị thực hiện cho hoạt động xã năm 2024 là 933 triệu đồng.

Chăm lo cho đời sống lao động là trách nhiệm của Công đoàn PC Quảng Trị ẢNH: THANH LỘC

Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch Công đoàn PC Quảng Trị cho biết với rất nhiều sự nỗ lực, Công đoàn của đơn vị đã luôn cố gắng hoàn thiện mình. Trong đó, mục tiêu đầu tiên là phải tạo được môi trường làm việc lành mạnh cho NLĐ; "có mặt" khi các công đoàn viên gặp cảnh khó khăn ngặt nghèo… Hai nữa là chăm lo cho cộng đồng, cùng nhau làm nên những điều tốt đẹp cho xã hội. "Với sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo công đoàn các cấp và sự đồng lòng của công đoàn viên, chúng tôi tin sẽ giữ được những truyền thống và cách làm tốt đẹp này", chị Thúy cho biết.