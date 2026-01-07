Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mai Phương hát 'Hò Vươn Mình' mừng sinh nhật 40 năm Báo Thanh Niên
Video Giải trí

Mai Phương hát 'Hò Vươn Mình' mừng sinh nhật 40 năm Báo Thanh Niên

Hữu Tín - Hải Duy
07/01/2026 20:00 GMT+7

Hoa hậu - ca sĩ Mai Phương mang âm hưởng dân gian đương đại đến lễ kỷ niệm 40 năm ngày Báo Thanh Niên ra số báo đầu tiên qua tiết mục "Hò Vươn Mình".

Hoa hậu - ca sĩ Mai Phương đã mang đến làn gió mới mẻ cho Lễ kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên qua tiết mục Hò Vươn Mình. Sáng tác mang âm hưởng dân gian đương đại của DTAP được nàng hậu thể hiện duyên dáng, gửi gắm khát vọng vươn xa của tờ báo trong kỷ nguyên mới.

Mai Phương hát “Hò Vươn Mình" mừng sinh nhật 40 năm Báo Thanh Niên - Ảnh 1.

Hoa hậu, ca sĩ Mai Phương trình bày ca khúc Hò Vươn Mình

Ảnh: ĐỘC LẬP

Giai điệu bắt tai kết hợp giữa hò vè truyền thống và chất liệu điện tử hiện đại của bài hát như một lời chúc ý nghĩa gửi đến Báo Thanh Niên: luôn giữ vững bản sắc nhưng không ngừng đổi mới, sáng tạo để bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trên chặng đường sắp tới.

Tin liên quan

Phương Mỹ Chi hát 'Những ngôi sao xa xôi' mừng sinh nhật 40 năm Báo Thanh Niên

Phương Mỹ Chi hát 'Những ngôi sao xa xôi' mừng sinh nhật 40 năm Báo Thanh Niên

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Báo Thanh Niên ra số báo đầu tiên, Phương Mỹ Chi hát “Những ngôi sao xa xôi” như một lời tri ân gửi đến các thế hệ người làm báo Thanh Niên.

40 lời chúc lành của 40 nghệ sĩ, vận động viên dành cho sinh nhật tuổi 40 của Báo Thanh Niên

