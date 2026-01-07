Mai Phương hát 'Hò Vươn Mình' mừng sinh nhật 40 năm Báo Thanh Niên

Hoa hậu - ca sĩ Mai Phương đã mang đến làn gió mới mẻ cho Lễ kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên qua tiết mục Hò Vươn Mình. Sáng tác mang âm hưởng dân gian đương đại của DTAP được nàng hậu thể hiện duyên dáng, gửi gắm khát vọng vươn xa của tờ báo trong kỷ nguyên mới.

Hoa hậu, ca sĩ Mai Phương trình bày ca khúc Hò Vươn Mình Ảnh: ĐỘC LẬP

Giai điệu bắt tai kết hợp giữa hò vè truyền thống và chất liệu điện tử hiện đại của bài hát như một lời chúc ý nghĩa gửi đến Báo Thanh Niên: luôn giữ vững bản sắc nhưng không ngừng đổi mới, sáng tạo để bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trên chặng đường sắp tới.