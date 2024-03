Mai Phương nói gì khi trượt hầu hết phần thi phụ ở Hoa hậu Thế giới?

Mai Phương được hy vọng sẽ tỏa sáng trong đêm chung kết diễn ra vào lúc 21 giờ (giờ Việt Nam) ngày 9.3 tại Ấn Độ FBNV

Mai Phương cùng với những thí sinh đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ vừa bước vào vòng thi Beauty With A Purpose (Dự án nhân ái). Đây là phần thi khá quan trọng tại Hoa hậu Thế giới, tuy nhiên, Hoa hậu Mai Phương tiếp tục không có tên trong Top 10.

Chia sẻ với Thanh Niên, Mai Phương thừa nhận: "Tôi cũng khá tiếc khi vắng mặt trong các phần thi phụ vừa qua. Tuy nhiên, mình không nản chí vì Hoa hậu Thế giới là một chặng đường rất tuyệt vời với mình. Dù kết quả thế nào, tôi cũng đã làm hết mình, làm quen được nhiều người bạn, học hỏi được rất nhiều điều hay ho, mới mẻ".

Hoa hậu Mai Phương tiết lộ mình đã trò chuyện với nhiều người đẹp quốc tế và họ cũng mong muốn được đến Việt Nam du lịch FBNV

Dù vậy, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 quyết tâm "chiến đấu" hết mình để cuộc thi trở thành một phần ký ức đẹp của cô. "Trước thềm chung kết, không riêng tôi, tất cả các thí sinh khác ai cũng đang rất nỗ lực, cố gắng cho những khoảnh khắc cuối cùng được trọn vẹn nhất. Hơn nữa, sắp kết thúc hành trình này tôi cũng hơi bồi hồi vì chắc sẽ nhớ những người bạn ở đây lắm. Ở chặng cuối, tôi mong mình giữ được tinh thần, năng lượng và sức khỏe để mọi thứ được trọn vẹn", người đẹp 25 tuổi bày tỏ.

Sau những thất bại ở hầu hết phần thi phụ, fan sắc đẹp Việt hy vọng Mai Phương làm tốt trong vòng phỏng vấn kín FBNV

Mai Phương cũng cho biết không bị áp lực bởi những kỳ vọng của khán giả quê nhà, thay vào đó, cô cảm thấy biết ơn vì được họ quan tâm. Mỹ nhân quê Đồng Nai tâm sự: "Tôi thấy hạnh phúc nhiều hơn vì mình luôn nhận được tình cảm và sự quan tâm của khán giả Việt Nam. Tuy nhiên trước khi đến với cuộc thi, tôi cũng chia sẻ rất nhiều rằng mình có thời gian chuẩn bị lâu thì các thí sinh nước khác cũng vậy. Do đó luôn giữ tâm thế bình tĩnh, tự tin, thoải mái để đến làm quen, học hỏi, giới thiệu và quảng bá đất nước mình nhiều hơn là đặt kỳ vọng quá nhiều".

Về vấn đề sức khỏe trước thềm chung kết, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 cho biết bản thân đã ổn hơn. "Thời tiết ở New Delhi khá lạnh, đặc biệt là vào ban đêm, do đó tôi đã bị sốt, viêm họng dẫn đến một vài hoạt động không được trọn vẹn. Tôi cũng khá tiếc nhưng vui vì ở đây ai cũng quý mến và ban tổ chức cùng các bạn thí sinh đều chăm sóc cho nhau. Về đến Mumbai, thời tiết dịu hơn, cũng ít hoạt động ngoài trời nên tôi cũng khỏe hơn so với lúc còn ở New Delhi. Cũng không còn nhiều ngày nữa sẽ đến chung kết, tất cả các cô gái ở đây ai cũng vô cùng nỗ lực, cố gắng", cô nói.