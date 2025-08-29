Mai Phương Thúy xuất hiện rạng rỡ mặc tin đồn đời tư

Vẻ ngoài trẻ trung của Hoa hậu Mai Phương Thúy Ảnh: BTC

Mới đây, khi xuất hiện trong một giải tennis, Mai Phương Thúy gây ấn tượng với trang phục năng động, quyến rũ. Với vai trò đại sứ, nàng hậu 8X hy vọng giải đấu sẽ khuyến khích nhiều người tham gia, đồng thời tạo cơ hội để cộng đồng yêu thích tennis được giao lưu, học hỏi và phát triển trình độ.

Không dừng ở thể thao, Hoa hậu Việt Nam 2006 còn muốn sự kiện mang ý nghĩa xã hội. Giải đấu sẽ kết hợp cùng các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ vận động viên trẻ có hoàn cảnh khó khăn và mở rộng cơ hội tiếp cận thể thao cho những người ít điều kiện. “Tôi mong giải đấu không chỉ là nơi thi đấu mà còn là nền tảng nuôi dưỡng tài năng, tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ theo đuổi đam mê”, Mai Phương Thúy nhấn mạnh.

Ban tổ chức lý giải việc đặt tên giải đấu theo tên của Hoa hậu Việt Nam 2006 nhằm tôn vinh hình ảnh một biểu tượng sắc đẹp - tri thức, đồng thời lan tỏa những giá trị bền vững và nhân văn của thể thao. Theo ban tổ chức, cách đặt tên này không nhằm “gây chú ý” mà là một hình thức định vị, gửi gắm thông điệp "giải tennis hướng đến giá trị thanh lịch, bền vững và truyền cảm hứng".

Mai Phương Thúy diện thiết kế đơn giản, tôn chân dài trong lần xuất hiện này Ảnh: NVCC

“Chúng tôi muốn một cái tên vừa quen thuộc, vừa khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ. Mai Phương Thúy không chỉ là hoa hậu nổi tiếng, mà còn đại diện cho sắc đẹp, trí tuệ và sức ảnh hưởng tích cực trong xã hội. Đặt tên cô cho giải đấu vừa thể hiện sự trang trọng, vừa tạo khác biệt cho sự kiện”, đại diện ban tổ chức nói.

Mai Phương Thúy nói gì về tin đồn đời tư?

Trong quá trình chuẩn bị, Mai Phương Thúy không chỉ đồng ý để tên mình được gắn với giải đấu mà còn tham gia với vai trò đại sứ hình ảnh. Cô trực tiếp kêu gọi bạn bè, giới nghệ sĩ và doanh nhân tham gia, tạo sức lan tỏa cả trong và ngoài cộng đồng thể thao.

Thời gian qua, những tin đồn liên quan đến Mai Phương Thúy xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều người tò mò. Cụ thể, thông tin này xuất phát từ khoảnh khắc nàng hậu vui vẻ bên một em bé nhỏ. Giữa ồn ào, nàng hậu 8X vẫn xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện. Chia sẻ với chúng tôi, Mai Phương Thúy cho biết cô không quan tâm những tin đồn đang diễn ra xung quanh. Về khoảnh khắc lan truyền trên mạng, nàng hậu hài hước cho rằng “đến mức chán chẳng buồn nói”.