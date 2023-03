Mai Thanh Hà hiện đại với hình tượng phụ nữ Á Đông trong bộ ảnh dịp 8.3

Produced by: Mai Thanh Hà, Nhi Vương, Trần Xuân Phúc, Nghĩa Kao, Hoàng Ku, Huỳnh Nhật Ny - Nhiếp ảnh gia: QUANG MING - Stylist: HOANG KU Teams - Trang điểm: XI QUAN LE Teams - Làm tóc: QUAN LE - Bts: HOAN KIEM - Teams Dựng cảnh: NINA NGUYEN STUDIO - Trang phục: LESPOIR.STUDIO, C’LYN, MAISON THUY, H2B A LA MODE, MUST HAVE, WHITE PLAN - Phụ kiện: ELEANOR