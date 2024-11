Mai Tiến Dũng nói gì trước tin đồn là 'đại gia ngầm', thích chơi kim cương?

Sau khi kết thúc hành trình ở Our Song Vietnam, Mai Tiến Dũng chiêu đãi người hâm mộ bằng một E.P (album ngắn) mang tên Thất tình toàn tập gồm 4 ca khúc Trăm thương ngàn đau, Chẳng ai yêu như ngày đầu, Thế giới kẻ thất tình và Make Your Him Ex.

Mai Tiến Dũng mong rằng những ca khúc của mình giống như một "trạm dừng chân", giúp an ủi tâm hồn người nghe Ảnh: NVCC

Nói về lý do thực hiện 4 MV nhạc ballad vào dịp cuối năm thay vì những ca khúc sôi động, Mai Tiến Dũng cho biết: "Giữa năm 2024 có nhiều ca khúc sôi nổi, tôi nghĩ khán giả cũng sẽ cần chút lắng đọng, sẻ chia. Thể loại ballad dễ đi vào lòng người và mang lại sự bình yên, điều mà có lẽ người nghe đang cần nhất trong thời điểm này".

Bên cạnh đó, Mai Tiến Dũng cũng thừa nhận kinh phí sản xuất cùng lúc 4 sản phẩm khá lớn. Tuy nhiên, anh xem đây là món quà dành tặng cho người hâm mộ nên anh cảm thấy hài lòng với những gì mình đầu tư. "Đây là những cơ hội tôi đền đáp lại tình cảm của người hâm mộ. Đúng là chi phí để thực hiện dự án này cũng nhiều đấy, nhưng đây là tình cảm của mình dành cho khán giả, bao nhiêu công sức tích cóp của mình thì cứ tất tay hết đi. Và tôi có nghe một câu nói, đó là khi mình còn làm việc là mình còn tạo ra nhiều cơ hội. Thực sự tôi mong rằng những bài hát này, sự đầu tư này sẽ có một cơ hội nào đó đến với vinh quang", nam ca sĩ 8X chia sẻ với Thanh Niên.

Mai Tiến Dũng hứa hẹn âm nhạc của mình sẽ mang tính giải trí hơn Ảnh: NVCC

Ngoài ra, Mai Tiến Dũng cũng lên tiếng về tin đồn bản thân là "đại gia ngầm" của showbiz Việt và có sở thích mua kim cương. Theo giọng ca Người như anh, đây là câu chuyện đùa vui giữa anh và ca sĩ Tóc Tiên trong một chương trình truyền hình. Anh nói: "Mọi người cũng biết là Dũng và Tiên khi lên sân khấu đều thích những gì "kim sa hột lựu", nên đó chỉ là một "miếng hài nội bộ" thôi. Còn giàu thì chắc giàu tình cảm, giàu cảm xúc đó".

Sau khi được làm việc với những ca sĩ gen Z tại chương trình Our Song Vietnam, Mai Tiến Dũng còn nhận nhiều nguồn năng lượng tươi mới và tích cực. Chất xúc tác này giúp anh có thêm nhiệt huyết để sáng tạo và bắt kịp thị hiếu của khán giả.

"Tôi nghĩ có lẽ mình không lạc hậu đâu. Chỉ là mỗi ngày tôi sẽ học hỏi từ các bạn gen Z những ngôn ngữ mới. Thế nhưng những cốt lõi, giá trị về âm nhạc, đối với tôi vẫn là cảm xúc và tình cảm. Thế hệ nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng có một điểm đến giống nhau, đó là cảm xúc của khán giả", Mai Tiến Dũng bộc bạch.