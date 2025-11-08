Maia Resort Ho Tram - Tâm điểm đầu tư BĐS nghỉ dưỡng đa năng

Giữa xu hướng đó, Maia Resort Ho Tram - dự án thành phần mới nhất thuộc tổ hợp tỷ đô The Grand Ho Tram - đang được thị trường đánh giá là sản phẩm second home đa công năng hiếm hoi, đáp ứng đồng thời nhiều mục tiêu đầu tư: second home nghỉ dưỡng, tài sản hưu trí và tích sản, khai thác dòng tiền và tăng giá.

Second-home theo chuẩn quốc tế giữa thiên nhiên nguyên bản

Chỉ cách trung tâm TP.HCM hơn 90 phút di chuyển thông qua trục kết nối cao tốc Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Maia Resort Ho Tram tọa lạc tại cung đường ven biển đẹp bậc nhất phía nam. Dự án sở hữu mặt tiền biển Hồ Tràm và bao quanh bởi 11.000 ha rừng nguyên sinh Phước Bửu, tạo nên không gian sống xanh lý tưởng cho những cư dân đô thị tìm kiếm sự cân bằng và tái tạo năng lượng. Đồng thời, Maia mang đến một thiên đường nghỉ dưỡng - vui chơi - giải trí đầy sống động khi nằm trong tổ hợp hàng đầu khu vực The Grand Ho Tram - một Las Vegas thu nhỏ giữa lòng Việt Nam.

100% sản phẩm căn hộ Maia đều sở hữu view biển trực diện

Với thiết kế ngôi nhà mang triết lý "Fusion Living" - đề cao sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên - nơi mỗi căn hộ đều mở rộng tầm nhìn hướng biển trực diện đón trọn ánh sáng và gió biển tươi mát.

Đặc biệt, bộ sưu tập 36 seaforest villa nằm giữa hồ cảnh quan và mảng xanh riêng tư tạo nên không gian nghỉ dưỡng biệt lập. Đây là chuẩn second home mà nhiều nhà đầu tư hướng đến: vừa là nơi nghỉ dưỡng riêng tư, vừa là ngôi nhà mang giá trị biểu tượng cho phong cách sống đẳng cấp giữa thiên nhiên.

Tài sản hưu trí để nghỉ ngơi và đầu tư cho tương lai an nhàn

Trong bối cảnh thị trường đang ưu tiên "giá trị thật" hơn là kỳ vọng ngắn hạn, Maia Resort Ho Tram được xem là tài sản an toàn cho chiến lược tích sản dài hạn và chuẩn bị cho tuổi hưu trí. Vị trí thuận tiện dễ dàng di chuyển bằng ô tô riêng chính là lợi thế chính khiến Hồ Tràm trở thành thị trường second home cao cấp, nhận được sự quan tâm đặc biệt của các khách hàng đang chuẩn bị cho kế hoạch "retirement home".

Ngôi nhà lý tưởng để làm second home nghỉ ngơi ở tuổi hưu trí, tiết kiệm chi phí & thuận tiện di chuyển bằng ô tô riêng

Bên cạnh đó, dự án được sở hữu và phát triển bởi đội ngũ quốc tế gồm Warburg Pincus, Lodgis Hospitality Holdings và VinaLiving, những thương hiệu đã khẳng định uy tín hàng đầu tại thị trường toàn cầu và Việt Nam. Mô hình vận hành chuyên nghiệp bởi Fusion Hotel Group giúp chủ sở hữu không chỉ sở hữu một second-home lý tưởng, mà còn là kênh tích sản bền vững, có tiềm năng gia tăng giá trị khi quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm.

Tận hưởng dòng tiền thụ động hiệu quả

Maia Resort Ho Tram nằm trong quần thể nghỉ dưỡng - vui chơi - giải trí -The Grand Ho Tram Strip - một trong những khu phức hợp quy mô lớn và vận hành sớm nhất tại Việt Nam, đã đón hàng triệu lượt khách mỗi năm. Nhờ đó, chủ sở hữu Maia Resort Ho Tram không chỉ sở hữu một bất động sản nghỉ dưỡng đơn lẻ, mà còn được thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ, giải trí, sân golf, khách sạn 5 sao đang hoạt động hiệu quả. Sắp tới đây, tổ hợp The Grand Ho Tram sẽ hoàn thiện loạt tiện ích chuẩn quốc tế tại phân khu 35ha tiếp theo, để phục vụ lưu lượng khách bùng nổ trong tương lai.

Với nền tảng khách du lịch tăng trưởng mạnh, hơn 25 triệu lượt khách quốc tế và hàng chục triệu khách nội địa mỗi năm, đặc biệt khi loạt hạ tầng sắp về đích, gia tăng kết nối khu vực Hồ Tràm với toàn bộ miền Nam và thị trường toàn cầu thông qua sân bay quốc tế Long Thành cách 41km, khả năng khai thác bán phòng của Maia Resort Ho Tram được đánh giá vượt trội, mang lại dòng tiền ổn định và bền vững.

Chủ sở hữu có thể linh hoạt khai thác bán phòng nội địa và quốc tế, vừa tận hưởng 40 điểm nghỉ dưỡng miễn phí hàng năm, vừa nhận 40% doanh thu ổn định. Chính điều này khiến dự án được giới đầu tư đánh giá là "con gà đẻ trứng vàng" tại Hồ Tràm giai đoạn hiện nay.

Lợi thế hạ tầng - đón đầu sóng tăng giá vượt trội

Hồ Tràm đang bước vào thời kỳ "bứt phá hạ tầng", với hàng loạt công trình trọng điểm như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành, đường ven biển Bình Châu - Xuyên Mộc sắp hoàn thành. Những dự án này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông - Tây Nam bộ, mở ra triển vọng tăng giá rõ rệt cho các dự án bất động sản du lịch trong khu vực.

Với vị trí chiến lược nằm giữa trục kết nối này, Maia Resort Ho Tram được xem là "điểm đến an toàn cho dòng vốn thông minh" - vừa khai thác nghỉ dưỡng, vừa nắm bắt cơ hội tăng trưởng giá trị tài sản khi hạ tầng hoàn thiện.

Và chính điều đó khiến Maia trở thành điểm đến dành cho những chủ nhân tinh hoa, mong muốn đa dạng hóa danh mục, tích lũy giá trị và tạo dòng tiền bền vững - một lựa chọn cân bằng giữa tận hưởng hôm nay và an nhàn cho tương lai.