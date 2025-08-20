Maison Grand - Lưu trú cao cấp cho chuyên gia quốc tế tại đô thị cảng TP.HCM

Khoảng trống lưu trú và tiêu chuẩn "khắt khe" của chuyên gia

Phú Mỹ đang nổi lên như "thủ phủ công nghiệp - logistics" mới của khu vực phía Nam, hội tụ hàng chục khu công nghiệp quy mô lớn như Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 3, Mỹ Xuân A, Mỹ Xuân B và Sonadezi - Châu Đức. Cùng với hệ thống cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải - Top 7 cảng container hiệu quả nhất thế giới (Theo CPPI) và hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, nơi đây thu hút hàng ngàn chuyên gia, kỹ sư, quản lý cấp cao từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu… đến làm việc dài hạn mỗi năm.

Đây chính là lực đẩy mở ra dư địa phát triển mạnh mẽ cho phân khúc căn hộ cao cấp cho thuê tại Phú Mỹ – một thị trường còn nhiều khoảng trống, hứa hẹn mang lại cơ hội bứt phá cho các nhà đầu tư bất động sản tại khu vực.

Bản đồ kết nối vị trí giữa P.Phú Mỹ đến các khu vực lân cận

Giới chuyên gia nước ngoài luôn đặt ra bộ tiêu chí rõ ràng và cao hơn mặt bằng chung. Trước hết là vị trí chiến lược, vừa gần nơi làm việc, vừa kết nối nhanh đến TP.HCM và sân bay quốc tế Long Thành. Tiếp đến là hệ tiện ích sống đa dạng như hồ bơi, phòng gym, khu lounge, không gian làm việc chung và bãi đậu xe rộng rãi.

Dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp cũng là yếu tố bắt buộc, bao gồm bảo vệ 24/7, vệ sinh định kỳ, xử lý sự cố nhanh chóng. Sự riêng tư và an toàn được đảm bảo thông qua thiết kế tối ưu, kiểm soát ra vào nghiêm ngặt. Và cuối cùng, một môi trường sống quốc tế, nơi cư dân có thể giao lưu với cộng đồng chuyên gia đa quốc tịch, duy trì phong cách sống hiện đại và thuận tiện trong các kết nối công việc.

Chính nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường đang mở ra cơ hội cho những dự án được thiết kế chuyên biệt, đủ sức đáp ứng trọn vẹn nhu cầu khắt khe của nhóm khách hàng đặc thù.

Maison Grand: Dự án tiên phong kiến tạo chuẩn sống chuyên gia tại Phú Mỹ

Không phải ngẫu nhiên mà Maison Grand được ví như "căn cứ lưu trú quốc tế" ngay giữa CBD đô thị cảng biển quốc tế Phú Mỹ. Vị trí mặt tiền Quốc lộ 51 giúp kết nối nhanh chóng tới các trục giao thông huyết mạch, chỉ mất 10 phút để tới cụm cảng Cái Mép – Thị Vải hoặc 20 phút di chuyển đến sân bay quốc tế Long Thành. Với lợi thế nằm giữa mạng lưới các KCN trọng điểm như Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 3, Mỹ Xuân A, Mỹ Xuân B và Sonadezi, dự án sở hữu lợi thế gần như tuyệt đối về khoảng cách và thời gian di chuyển của nhóm khách hàng chuyên gia, những người thường đặt yếu tố thuận tiện đi lại lên hàng đầu.

Maison Grand tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 51 - Tuyến đường huyết mạch kết nối vùng Đông Nam bộ

Maison Grand được quy hoạch theo triết lý "Chuẩn Âu - Vị Á", thừa hưởng những tiêu chuẩn về thiết kế, tiện nghi, an toàn của các đô thị Châu Âu, nhưng đồng thời được điều chỉnh để phù hợp với thói quen sinh hoạt và phong cách sống của cộng đồng cư dân châu Á. Hệ sinh thái tiện ích đa lớp của Maison Grand tích hợp trọn vẹn các yếu tố "ở – làm việc – thư giãn – kết nối": hồ bơi, phố đi bộ kết nối, vườn thư giãn, vườn tượng, khu vui chơi trẻ em,... Các căn hộ được thiết kế thông minh, tối ưu ánh sáng và thông gió, ban công rộng, tiêu chuẩn bàn giao từ vật liệu cao cấp. Đặc biệt, đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp đảm bảo an ninh và dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, tạo sự yên tâm cho cả cư dân và nhà đầu tư.

Sảnh đón chuẩn chuyên gia của Maison Grand

Sự xuất hiện của Maison Grand cũng được giới đầu tư cá nhân đặc biệt chú ý. Thị trường Phú Mỹ hiện có nhu cầu thuê căn hộ cao cấp rất lớn, theo batdongsan.com giá thuê căn hộ khu vực đang dao động từ 10 - 15 triệu đồng/tháng, nhưng nguồn cung đạt chuẩn quốc tế vẫn còn hạn chế. Điều này tạo ra biên độ khai thác tốt với tỷ lệ lấp đầy cao và doanh thu ổn định. Bất động sản cho thuê hướng tới chuyên gia quốc tế thường có ưu thế về giá thuê, thời hạn hợp đồng dài và mức độ ổn định của khách thuê.

Maison Grand áp dụng chính sách thanh toán đặc biệt "Nhận nhà trước - Thanh toán sau" dành riêng cho nhà đầu tư: chỉ cần thanh toán theo tiến độ xây dựng, đủ 50% giá trị và nhận bàn giao (dự kiến Quý II/2026), phần còn lại được giãn trong 12 tháng tiếp theo. Cách tiếp cận này giúp khách hàng giảm áp lực tài chính, đồng thời gia tăng khả năng sinh lời, nắm bắt trọn vẹn "làn sóng" phát triển của Phú Mỹ trong giai đoạn đô thị này bứt tốc để trở thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM mở rộng.

Chính sách thanh toán siêu ưu đãi 24 tháng “Nhận nhà trước - Thanh toán sau” của Maison Grand

Với quy hoạch bài bản, tiện ích toàn diện và dịch vụ chuyên nghiệp, Maison Grand không chỉ đáp ứng "đúng" và "đủ" nhu cầu khắt khe của cộng đồng chuyên gia quốc tế, mà còn mang đến những giá trị vượt kỳ vọng. Đây là nơi ở xứng tầm dành cho những người thành đạt, đồng thời là "tài sản dòng tiền" lý tưởng cho các nhà đầu tư đang đón đầu làn sóng phát triển mạnh mẽ của Phú Mỹ.