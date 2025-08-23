Maison Grand ra mắt ấn tượng trên du thuyền 5* tại tâm điểm CBD(*) của TP.HCM mới

Đây là tổ hợp căn hộ cao cấp dành cho giới chuyên gia tại CBD đô thị cảng Phú Mỹ. Hơn 200 khách mời là nhà đầu tư, doanh nhân, những chủ nhân tinh hoa của Maison Grand đã cùng trải nghiệm tinh thần sống tiên phong, chuẩn quốc tế mà Maison Grand đang kiến tạo.

Sự kiện giới thiệu dự án Maison Grand - đặc quyền dành cho người tiên phong trên du thuyền BenThanh Princess 5 sao

Giữa ánh hoàng hôn Sài Gòn, du thuyền 5 sao BenThanh Princess trở thành sân khấu trình diễn cho tinh thần sống đẳng cấp mà Maison Grand hướng đến. Sự kiện được đầu tư như một trải nghiệm chất sống "chuyên gia cảng thị" với âm nhạc, ánh sáng skyline, nghệ thuật ẩm thực fine-dining và không khí kết nối tinh hoa cùng hòa quyện để truyền tải thông điệp về một biểu tượng bất động sản mới tại thành phố cảng. "Maison Grand - Đặc quyền dành riêng cho người tiên phong" - mở ra một hành trình phồn vinh, với trải nghiệm xứng tầm cho những nhà đầu tư thức thời đón đầu nhịp vận hội mới của thị trường.

Tại sự kiện, chủ đầu tư Tumys Homes lần đầu công bố chi tiết dự án Maison Grand - như một biểu tượng được kiến tạo tại trung tâm CBD Phú Mỹ, nơi đang được quy hoạch trở thành đầu mối giao thương và trung tâm kinh tế, cảng biển lớn bậc nhất miền Nam. Với lợi thế tam giác hạ tầng chiến lược gồm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cảng container quốc tế Cái Mép - Thị Vải và sân bay quốc tế Long Thành, P.Phú Mỹ đang nổi lên, trở thành "điểm sáng" đầu tư trong TP.HCM mở rộng, thu hút dòng vốn FDI và làn sóng chuyên gia đổ về ngày một mạnh mẽ.

Lần đầu tiên chính thức công bố Maison Grand đến hơn 200 khách hàng tiên phong

Maison Grand được định vị là dòng căn hộ cao cấp phục vụ trực tiếp cho nhóm chuyên gia, doanh nhân và những cư dân toàn cầu yêu cầu cao về không gian sống. Dự án sở hữu thiết kế kiến trúc Châu Âu cổ điển, sang trọng tinh tế kết hợp cùng hệ thống tiện ích tiêu chuẩn quốc tế: hồ bơi Aqua Grand, phố đi bộ kết nối mô phỏng Milan, Sky Garden, thư viện, vườn tượng, vườn thư giãn, khu vui chơi trẻ em,...

Chủ đầu tư (Tumys Homes) phát biểu tại sự kiện: "Maison Grand không chỉ là một dự án bất động sản mà là "tuyên ngôn" về phong cách sống chuyên gia tại thành phố cảng, trung tâm kinh tế mới của miền Nam. Chúng tôi tự hào mang đến một biểu tượng chuẩn sống quốc tế, kết nối nhịp sống hiện đại với giá trị bền vững lâu dài cho cộng đồng tinh hoa".

Việc chọn lựa du thuyền BenThanh Princess thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, phản ánh đúng tinh thần của Maison Grand: khác biệt, chọn lọc và tiên phong. Hơn 200 khách hàng đầu tiên được mời đến sự kiện chính là những nhà đầu tư tiên phong được chọn lựa để trải nghiệm đặc quyền sống của Maison Grand, cảm nhận tinh thần dịch vụ, độ chỉn chu trong từng chi tiết mà chủ đầu tư mang đến.

Một khách mời chia sẻ: "Tham dự sự kiện trên du thuyền BenThanh Princess, chúng tôi cảm nhận được tinh thần tiên phong và sự chỉn chu mà Tumys Homes đặt vào Maison Grand. Đây là một lời khẳng định về tầm vóc đô thị cảng - nơi chuẩn sống chuyên gia đang dần được định hình rõ nét".

Hơn 200 căn hộ đã có chủ nhân tiên phong, sẵn sàng đón đầu tiềm năng của Maison Grand

Sự hình thành của đô thị cảng P.Phú Mỹ với định hướng trở thành trung tâm công nghiệp, logistics, thương mại quốc tế đang tạo ra bước chuyển mạnh mẽ cho diện mạo đô thị và thị trường bất động sản TP.HCM. Trong bức tranh đó, hạ tầng chính là trục xương sống kết nối các dòng chảy đầu tư và cư dân chất lượng cao.

Chỉ trong bán kính 5-10 km quanh Maison Grand, hàng loạt công trình trọng điểm quốc gia đã và đang được đẩy nhanh tiến độ: cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, giúp rút ngắn thời gian kết nối từ TP.HCM; cảng container quốc tế Cái Mép - Thị Vải, top 7 cảng nước sâu có hiệu suất lớn nhất thế giới; sân bay quốc tế Long Thành là hạt nhân chiến lược của mạng lưới giao thương vùng Đông Nam bộ.

Trong bối cảnh đó, Maison Grand vừa đáp ứng nhu cầu sinh sống của tầng lớp chuyên gia đang ngày một đông đảo, vừa đón đầu tiềm năng gia tăng giá trị theo quy luật đô thị hóa theo trục hạ tầng. Không còn là "nơi để ở", Maison Grand được định vị là không gian sống hội tụ đầy đủ yếu tố: giao thông - tiện ích - cộng đồng, từ đó kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới tại khu vực trung tâm tăng trưởng kinh tế.

Maison Grand - Biểu tượng sống chất chuyên gia tại đô thị cảng TP.HCM

Sự chỉn chu từ chất lượng công trình đến việc kiến tạo những không gian sống xứng tầm, đầy đủ trải nghiệm cho một chuẩn sống hoàn hảo, cùng sự ủng hộ từ khách hàng và đối tác, Maison Grand khẳng định sản phẩm tiên phong dành riêng cho cộng đồng tinh hoa đang dẫn dắt nhịp phát triển của khu vực: chuyên gia quốc tế, doanh nhân thành đạt, gia đình tri thức trẻ… Giữa bức tranh đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ, Maison Grand là dấu mốc biểu tượng cho một thế hệ cư dân mới, được định hình bởi không gian sống tinh thần, cộng đồng và sự kết nối bền vững trong tương lai.

(*) CBD: Central Business District: khu trung tâm thương mại, tài chính và kinh tế