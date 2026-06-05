Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Maison Office đồng hành cùng doanh nghiệp tìm thuê văn phòng phù hợp

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
05/06/2026 18:27 GMT+7

Thay vì mất nhiều tuần tự tìm kiếm, so sánh giá thuê và làm việc với từng tòa nhà, doanh nghiệp có thể tiết kiệm 90% thời gian và nguồn lực khi đồng hành cùng Maison Office. Với dịch vụ tư vấn tìm thuê văn phòng chuyên nghiệp, Maison Office giúp khách thuê nhanh chóng tiếp cận mặt bằng phù hợp, tối ưu ngân sách và thương lượng điều kiện thuê hiệu quả.

Tìm văn phòng nhanh với dữ liệu thị trường thực tế

Với hơn 10 năm kinh nghiệm cùng hệ thống dữ liệu 2.000+ tòa nhà văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng cập nhật liên tục, Maison Office giúp doanh nghiệp rút ngắn quá trình tìm thuê văn phòng bằng nguồn thông tin thị trường chính xác và đáng tin cậy.

Maison Office đồng hành cùng doanh nghiệp tìm thuê văn phòng phù hợp - Ảnh 1.

Đồng hành từ khảo sát đến đàm phán

Maison Office hỗ trợ doanh nghiệp xuyên suốt quá trình tìm thuê văn phòng, từ xác định nhu cầu, chọn lọc mặt bằng đến khảo sát thực tế và đàm phán điều kiện thuê. Với kinh nghiệm thị trường cùng sự am hiểu đặc điểm từng tòa nhà, đội ngũ tư vấn giúp khách thuê so sánh phương án rõ ràng, kiểm soát ngân sách hiệu quả và lựa chọn không gian làm việc phù hợp.

Sự minh bạch trong quy trình tư vấn của Maison Office giúp doanh nghiệp chủ động hơn khi lựa chọn văn phòng, hạn chế rủi ro phát sinh và đảm bảo phương án thuê phù hợp với ngân sách, hình ảnh thương hiệu cũng như kế hoạch phát triển dài hạn.

Thông tin liên hệ Maison Office

  • Website: https://maisonoffice.vn
  • Email: info@maisonoffice.vn
  • Điện thoại: 098.890.2468
  • Văn phòng TP.HCM: Tầng 2, AGE Building, 32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, (Bình Thạnh) TP.HCM
  • Văn phòng Hà Nội: Tầng 1, tòa nhà AC, 3/78 Duy Tân, phường Cầu Giấy, (quận Cầu Giấy) Hà Nội
  • Văn phòng Đà Nẵng: 35 Thái Phiên, phường Hải Châu, Đà Nẵng

Khám phá thêm chủ đề

Maison Office thuê văn phòng tòa nhà văn phòn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận