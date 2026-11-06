Maison Privée: Chuẩn mực xa xỉ mới từ triết lý sống lấy sức khỏe làm trung tâm

Tại đây, đặc quyền đắt giá không chỉ nằm ở vị trí hay những tài sản hữu hình, mà là sự chăm sóc toàn diện cho thể chất và tinh thần, đưa giá trị sức khỏe trở thành chuẩn mực sống bền vững nhất.

Khi sức khỏe trở thành chuẩn mực cao cấp nhất của sự xa xỉ

Hành trình kiếm tìm một chốn an cư của giới tinh hoa nay đã chuyển dịch từ "sở hữu không gian rộng lớn" sang "tận hưởng những giá trị sống chiều sâu". Họ rời xa sự phô trương để tìm kiếm một không gian tĩnh tại, nơi năng lượng nguyên bản được tái tạo sau nhịp sống bộn bề. Thấu hiểu tâm thức ấy, Maison Privée đặt con người làm trung tâm của mọi triết lý thiết kế, lấy sức khỏe toàn diện làm trụ cột phát triển bền vững.

Tại Maison Privée, sức khỏe và sự tĩnh tại nội tâm trở thành thước đo cao nhất cho cuộc sống thượng lưu

Định hướng này được hiện thực hóa qua mục tiêu đưa Maison Privée trở thành tòa tháp nhà ở đầu tiên tại Việt Nam đạt tiền chứng nhận WELL (WELL for Residential Pre-Certification). Và tại Maison Privée, triết lý wellness vì thế không dừng lại ở các điểm nhấn tiện ích, mà hiện diện thấm đẫm trong từng lớp không gian sống hằng ngày: Vật liệu xanh an toàn với hàm lượng VOC tối thiểu, nâng niu trọn vẹn sức khỏe gia đình, hệ thống màng siêu lọc UF đem lại nguồn nước tinh khiết. Đặc biệt, tại tòa P, cung cấp hệ thống cấp khí tươi liên tục giữ cho từng góc nhỏ luôn tinh khôi.

Không dừng lại ở không gian bên trong căn hộ, bài toán chăm sóc sức khỏe còn được mở rộng ra lớp đệm thiên nhiên bên ngoài. Tọa lạc trong khu đô thị Ciputra với hệ thống cây xanh và mặt nước rộng khoảng 100 ha, Maison Privée sở hữu mật độ xây dựng chỉ khoảng 14%. Hệ sinh thái xanh bao phủ tòa tháp, tựa như một lớp màng bảo vệ dịu êm, cách ly hoàn toàn những ồn ào và bụi bặm phố thị.

Wellness Suite: Hệ sinh thái chăm sóc chuyên sâu ngay ngưỡng cửa

Trải nghiệm wellness tại Maison Privée hội tụ tại Wellness Suite ở tầng 2, nơi 16 tiện ích được tổ chức theo định hướng chăm sóc sức khỏe toàn diện. Thay vì tìm đến những chuyến nghỉ dưỡng xa xôi, gia chủ có thể dành khoảng lặng cho riêng mình và tái tạo năng lượng ngay trong không gian sống thường nhật.

Tại đây, các tiện ích chăm sóc thể chất như sauna hồng ngoại, thủy liệu pháp và liệu pháp tương phản nhiệt mở ra những lựa chọn thư giãn sau một ngày dài. Mỗi trải nghiệm góp phần đưa nhịp sống trở nên chậm rãi hơn, để gia chủ có thêm thời gian lắng nghe và chăm sóc cơ thể.

Maison Privée hướng tới tiền chứng nhận WELL, đưa các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe vào không gian sống của cư dân

Trải nghiệm sống tiếp nối tại tầng The Crest 35, nơi bể bơi vô cực mở ra tầm nhìn khoáng đạt ôm trọn cảnh quan xanh mát của sông Hồng và Hồ Tây. Ngâm mình trong làn nước mát, ngắm nhìn ánh hoàng hôn buông xuống thành phố từ cao độ biệt lập này chính là khoảng thời gian riêng tư vô giá để gia chủ tận hưởng sự tĩnh tại trọn vẹn giữa lòng Hà Nội.

Bên cạnh đó, các tiện ích ngoài trời như khu vận động, đường dạo bộ giữa thiên nhiên và các không gian cộng đồng gắn kết được đan cài khéo léo trong tổng thể quy hoạch. Tất cả hòa quyện tạo nên một nhịp sống vừa năng động, vừa tĩnh tại, nơi mỗi ngày trôi qua là một hành trình tái tạo thân - tâm - trí trọn vẹn.

Bằng tâm huyết kiến tạo một hệ sinh thái sống nguyên bản, Maison Privée đưa không gian sống vượt lên trên những chuẩn mực kiến trúc thông thường. Tại đây, mỗi tiện ích đều được chăm chút tỉ mỉ nhằm chạm đến cảm xúc, vỗ về đời sống tinh thần và hòa nhịp cùng bản ngã riêng của từng gia chủ.

Khi màn đêm buông xuống, giữa không gian tĩnh lặng của tư dinh được bao bọc bởi mảng xanh và công nghệ lọc sạch tiêu chuẩn quốc tế, gia chủ Maison Privée tìm lại được đặc quyền quý giá nhất: sự an yên từ sâu thẳm tâm hồn. Đó cũng chính là định nghĩa tròn đầy nhất về lối sống xa xỉ thầm lặng, nơi sức khỏe, tính riêng tư và trải nghiệm thượng uyển hòa quyện để kiến tạo nên một chốn an yên xứng tầm.