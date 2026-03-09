Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Malaysia công bố kết quả tìm kiếm chuyến bay mất tích MH370

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
09/03/2026 07:46 GMT+7

Thông báo cập nhật từ Cục Điều tra tai nạn hàng không thuộc Bộ Giao thông Vận tải Malaysia cho biết, hoạt động tìm kiếm MH370 mới nhất đã kết thúc.

Cuộc tìm kiếm mới nhất cho chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines đã rà soát hơn 7.500 km vuông đáy biển ở phía nam Ấn Độ Dương nhưng vẫn chưa tìm thấy chiếc máy bay mất tích, theo The Star.

Theo thông báo cập nhật từ Cục Điều tra tai nạn hàng không thuộc Bộ Giao thông Vận tải Malaysia vào ngày hôm qua 8.3, hoạt động tìm kiếm, được thực hiện với sự tham gia của Công ty Ocean Infinity, đã kết thúc. Chính phủ Malaysia trước đó ký thỏa thuận với Ocean Infinity vào ngày 25.3.2025 để tiến hành các hoạt động tìm kiếm đáy biển trong một khu vực mới rộng 15.000 km vuông ở phía nam Ấn Độ Dương. Cuộc tìm kiếm được thực hiện theo thỏa thuận "không tìm thấy, không thu phí". Chiến dịch được thực hiện trong hai giai đoạn - giai đoạn đầu từ ngày 25 đến ngày 28.3.2025, và giai đoạn thứ hai từ ngày 31.12.2025 đến ngày 23.1.2026. Tổng cộng, 28 ngày tìm kiếm đã được hoàn thành trong cả hai giai đoạn, bao phủ khoảng 7.571 km vuông đáy biển trong khu vực tìm kiếm được chỉ định.

Malaysia công bố kết quả tìm kiếm chuyến bay mất tích MH370- Ảnh 1.

Nhiều cuộc tìm kiếm MH370 nhưng không cho kết quả mong đợi

ẢNH: CMH

Bộ cho biết Ocean Infinity cũng đã tiến hành các hoạt động khảo sát bổ sung trong khu vực tìm kiếm rộng hơn trước khi thỏa thuận chính thức được ký kết vào tháng 3.2025, như một phần nỗ lực hỗ trợ chiến dịch. Tuy nhiên, hoạt động tìm kiếm thường xuyên bị gián đoạn do thời tiết và điều kiện biển xấu. Giai đoạn hai của cuộc tìm kiếm kết thúc vào ngày 23.1.2026.

"Tính đến ngày cập nhật này, các hoạt động tìm kiếm đã thực hiện vẫn chưa tìm thấy bất kỳ manh mối nào xác nhận vị trí của xác máy bay", Bộ Giao thông Vận tải Malaysia cho biết. Chính phủ cho hay họ vẫn cam kết giữ liên lạc với gia đình các nạn nhân trên máy bay và sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật.

Chuyến bay MH370 mất tích vào ngày 8.3.2014, khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh với 239 người trên máy bay. Hôm qua, gia đình các nạn nhân trên chuyến bay MH370 đã kêu gọi chính phủ Malaysia gia hạn hợp đồng đã ký với Ocean Infinity để tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay mất tích cách đây 12 năm, theo Reuters.

Voice370, nhóm đại diện cho các gia đình của những người trên máy bay, cho biết Ocean Infinity khó có thể tiếp tục tìm kiếm trước khi hợp đồng kết thúc vào tháng 6, do mùa đông sắp đến ở bán cầu nam và điều kiện biển xấu đi. Nhóm này kêu gọi chính phủ chấp thuận bất kỳ yêu cầu nào của Ocean Infinity về việc gia hạn thỏa thuận, cũng như mở rộng các điều khoản tương tự cho các công ty thăm dò khác quan tâm.

Tin liên quan

Đề xuất địa điểm tìm kiếm mới cho chuyến bay MH370 mất tích

Đề xuất địa điểm tìm kiếm mới cho chuyến bay MH370 mất tích

Một địa điểm tìm kiếm khả thi mới cho chuyến bay MH370 mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines đã được đề xuất.

Khám phá thêm chủ đề

chuyến bay mất tích Malaysia Airlines ocean infinity tìm kiếm máy bay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận