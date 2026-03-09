Malaysia công bố kết quả tìm kiếm chuyến bay mất tích MH370

Cuộc tìm kiếm mới nhất cho chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines đã rà soát hơn 7.500 km vuông đáy biển ở phía nam Ấn Độ Dương nhưng vẫn chưa tìm thấy chiếc máy bay mất tích, theo The Star.

Theo thông báo cập nhật từ Cục Điều tra tai nạn hàng không thuộc Bộ Giao thông Vận tải Malaysia vào ngày hôm qua 8.3, hoạt động tìm kiếm, được thực hiện với sự tham gia của Công ty Ocean Infinity, đã kết thúc. Chính phủ Malaysia trước đó ký thỏa thuận với Ocean Infinity vào ngày 25.3.2025 để tiến hành các hoạt động tìm kiếm đáy biển trong một khu vực mới rộng 15.000 km vuông ở phía nam Ấn Độ Dương. Cuộc tìm kiếm được thực hiện theo thỏa thuận "không tìm thấy, không thu phí". Chiến dịch được thực hiện trong hai giai đoạn - giai đoạn đầu từ ngày 25 đến ngày 28.3.2025, và giai đoạn thứ hai từ ngày 31.12.2025 đến ngày 23.1.2026. Tổng cộng, 28 ngày tìm kiếm đã được hoàn thành trong cả hai giai đoạn, bao phủ khoảng 7.571 km vuông đáy biển trong khu vực tìm kiếm được chỉ định.

Nhiều cuộc tìm kiếm MH370 nhưng không cho kết quả mong đợi ẢNH: CMH

Bộ cho biết Ocean Infinity cũng đã tiến hành các hoạt động khảo sát bổ sung trong khu vực tìm kiếm rộng hơn trước khi thỏa thuận chính thức được ký kết vào tháng 3.2025, như một phần nỗ lực hỗ trợ chiến dịch. Tuy nhiên, hoạt động tìm kiếm thường xuyên bị gián đoạn do thời tiết và điều kiện biển xấu. Giai đoạn hai của cuộc tìm kiếm kết thúc vào ngày 23.1.2026.

"Tính đến ngày cập nhật này, các hoạt động tìm kiếm đã thực hiện vẫn chưa tìm thấy bất kỳ manh mối nào xác nhận vị trí của xác máy bay", Bộ Giao thông Vận tải Malaysia cho biết. Chính phủ cho hay họ vẫn cam kết giữ liên lạc với gia đình các nạn nhân trên máy bay và sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật.

Chuyến bay MH370 mất tích vào ngày 8.3.2014, khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh với 239 người trên máy bay. Hôm qua, gia đình các nạn nhân trên chuyến bay MH370 đã kêu gọi chính phủ Malaysia gia hạn hợp đồng đã ký với Ocean Infinity để tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay mất tích cách đây 12 năm, theo Reuters.

Voice370, nhóm đại diện cho các gia đình của những người trên máy bay, cho biết Ocean Infinity khó có thể tiếp tục tìm kiếm trước khi hợp đồng kết thúc vào tháng 6, do mùa đông sắp đến ở bán cầu nam và điều kiện biển xấu đi. Nhóm này kêu gọi chính phủ chấp thuận bất kỳ yêu cầu nào của Ocean Infinity về việc gia hạn thỏa thuận, cũng như mở rộng các điều khoản tương tự cho các công ty thăm dò khác quan tâm.