Malaysia giải thích tiến độ tìm kiếm máy bay mất tích MH370

Tin liên quan Cuộc tìm kiếm chuyến bay MH370 mất tích mới nhất không đạt kết quả Malaysia thông báo về cuộc tìm kiếm mới nhất đối với chuyến bay MH370 mất tích, trong khi người nhà của các nạn nhân kêu gọi cung cấp thêm thông tin liên quan. Chuyển động 'bất thường' của tàu tìm kiếm MH370 vì lý do gì? Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề MH370 tìm kiếm MH370 Malaysia Airlines Malaysia ocean infinity Boeing trung quốc Phi hành đoàn công ty Ocean Infinity Kuala lumpur Bắc kinh Ấn độ dương tai nạn hàng không bí ẩn hàng không máy bay Boeing 777 máy bay Boeing chuyến bay MH370 MH370 mất tích xác máy bay
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