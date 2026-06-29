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Malaysia giải thích tiến độ tìm kiếm máy bay mất tích MH370
Video Thế giới

Malaysia giải thích tiến độ tìm kiếm máy bay mất tích MH370

Trúc Huỳnh - Trí Đỗ
Malaysia gia hạn thêm một năm thỏa thuận với Công ty thăm dò biển sâu Ocean Infinity (Anh) để tiếp tục tìm kiếm dưới nước chiếc máy bay MH370 mất tích của Hãng Malaysia Airlines.

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