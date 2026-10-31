Malaysia nhận chiến đấu cơ mới sau gần 19 năm

Malaysia lần đầu tiếp nhận tiêm kích hạng nhẹ FA-50M của Hàn Quốc, đánh dấu bước đổi mới quan trọng sau 19 năm, trong bối cảnh nước này tìm cách hiện đại hóa lực lượng không quân.