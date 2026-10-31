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    Malaysia nhận chiến đấu cơ mới sau gần 19 năm

    Malaysia nhận chiến đấu cơ mới sau gần 19 năm

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ
    Malaysia lần đầu tiếp nhận tiêm kích hạng nhẹ FA-50M của Hàn Quốc, đánh dấu bước đổi mới quan trọng sau 19 năm, trong bối cảnh nước này tìm cách hiện đại hóa lực lượng không quân.

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