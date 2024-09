Maldives - Ấn Độ tìm cân bằng sau thiên lệch

Thứ nhất, Maldives chủ động công bố dự định trên khi Ấn Độ không xác nhận và cũng chẳng phủ nhận, thời điểm cụ thể chẳng rõ sẽ sớm hay muộn. Điều này tạo cảm nhận phía Maldives chủ ý chuẩn bị dư luận hoặc thăm dò dư luận về việc điều chỉnh chính sách đối với Ấn Độ.

Suốt nhiều năm qua, Maldives có mối quan hệ rất tin cậy và gắn bó với Ấn Độ. Một lực lượng nhỏ quân đội Ấn Độ còn đồn trú thường trực trên đảo quốc này. Giữa Ấn Độ và Trung Quốc có cuộc cạnh tranh ảnh hưởng quyết liệt đối với Maldives. Trung Quốc cần Maldives cho thành công của kế hoạch xây dựng Một vành đai, một con đường và để tiếp cận Ấn Độ Dương. Ấn Độ cần Maldives để có được môi trường chính trị an ninh và đối ngoại thuận lợi ở vùng Nam Á và Ấn Độ Dương.



Năm ngoái, ông Muizzu đắc cử với chiêu bài tranh cử "India Out", có nghĩa là xa cách Ấn Độ và xích lại gần Trung Quốc. Từ ngay sau khi lên cầm quyền ở Maldives, người này đã thực thi nhiều biện pháp chính sách với hàm ý rất rõ là nhất biên đảo về phía Trung Quốc. Mối quan hệ với Ấn Độ lạnh nhạt đi hơn hẳn so với trước. Ông Muizzu coi trọng đối tác xa là Trung Quốc hơn hẳn nước láng giềng gần là Ấn Độ, dù New Delhi trên thực tế vẫn kiên định chủ trương ưu tiên chính sách thúc đẩy quan hệ hợp tác với Maldives.

Cho nên việc tân tổng thống Maldives Muizzu tới thăm Ấn Độ sẽ là điều chỉnh chính sách rất quan trọng của ông. Có lẽ, ông Muizzu tìm kiếm thế cân bằng sau thiên lệch xem ra vì đã thực tế hơn về Ấn Độ và bớt kỳ vọng về Trung Quốc, và ý thức được rằng đối tác xa chỉ nên bổ sung chứ không thể thay thế được láng giềng gần.