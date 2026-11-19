Hoàng Thuỳ Linh giới thiệu Vô lượng kiếp, thuộc album phòng thu vol. 5. Ca khúc do Khắc Hưng và nữ ca sĩ sáng tác, Kawaii Tuấn Anh đảm nhận vai trò đạo diễn. Với dự án này, giọng ca 8X cùng ê kíp lựa chọn kết hợp tranh vẽ tay, kỹ xảo chuyển động và những cảnh quay lễ hội trong một dòng chảy hình ảnh xuyên suốt. Âm nhạc giữ vai trò kết nối, đưa những chất liệu và phong cách tạo hình khác nhau vào cùng một tác phẩm.

Hoàng Thùy Linh cho thấy sự đầu tư trong sản phẩm âm nhạc mới Ảnh: NVCC

Ca khúc mượn câu chuyện nhân duyên qua muôn kiếp, với những cuộc gặp gỡ, chờ đợi, gắn bó và chia lìa để từ đó ta sẽ hoàn thiện mình hơn, trở thành phiên bản rực rỡ hơn của chính mình. Qua tác phẩm, Hoàng Thuỳ Linh muốn gửi gắm tình yêu dành cho hành trình sống, đồng thời thể hiện mong muốn được trải nghiệm, sống thật hết mình và rực rỡ.

Từ cảm hứng ấy, phần hình ảnh được phát triển với những chất liệu về phong cảnh, lễ hội và đời sống văn hóa của các cộng đồng dân tộc Việt Nam. Sự rung cảm trước những vẻ đẹp này, cùng mong muốn được tìm hiểu thêm về con người và những câu chuyện phía sau trở thành ý tưởng để Hoàng Thùy Linh thực hiện tác phẩm.

Vô lượng kiếp tiếp nối mạch sáng tạo kết hợp thi ca và chất liệu văn hóa từng hiện diện qua Bánh trôi nước, Tứ phủ… Hoàng Thuỳ Linh tiếp tục dành vị trí quan trọng cho mạch sáng tạo này trong các dự án âm nhạc, song hành với những ca khúc giàu năng lượng và tinh thần đương đại.

Giọng ca 8X vận dụng ngôn ngữ múa trong tác phẩm, đồng thời học thêm những điệu múa của các cộng đồng dân tộc được giới thiệu Ảnh: NVCC

Theo tiết lộ, dự án được Hoàng Thùy Linh chuẩn bị trong vòng 6 tháng, với sự tham gia của 300 người, trải qua 4 ngày ghi hình. Tác phẩm kết hợp 43 bức tranh cùng năm không gian lễ hội được dàn dựng kỳ công; riêng Hoàng Thuỳ Linh có hơn 60 bộ trang phục để tạo nên một thế giới hình ảnh phong phú, giàu chi tiết. Nữ nghệ sĩ mong muốn bày tỏ tình yêu và sự trân trọng dành cho vẻ đẹp bền bỉ, thùy mị và đầy sức sống của phụ nữ Việt Nam.

Thông điệp ý nghĩa từ Hoàng Thùy Linh

Trong phạm vi tác phẩm, ê kíp mong muốn bày tỏ sự trân trọng với những mối liên hệ giữa con người, cộng đồng, cội nguồn và thiên nhiên; với lòng biết ơn, sự tưởng nhớ cùng những ước vọng về đời sống được trao truyền qua các thế hệ.

Trước những bất trắc của thiên nhiên và những khó khăn trong cuộc sống đời thường, Hoàng Thuỳ Linh muốn dành sự chú ý đến tinh thần gắn bó, sẻ chia trong những cuộc hội tụ cộng đồng. Những mong cầu bình an, mùa màng thuận lợi, cuộc sống đủ đầy là các tình cảm cô cùng các cộng sự mong muốn gửi gắm.

Tác phẩm mang theo tình yêu cuộc sống và niềm say mê văn hóa quê hương của Hoàng Thuỳ Linh Ảnh: NVCC

Vô lượng kiếp mang theo tình yêu của Hoàng Thùy Linh dành cho cuộc sống, cho những cuộc gặp và những điều mình đã được học, được bồi đắp trên hành trình làm nghề. “Khi cùng các bạn họa sĩ và ê kíp thực hiện tác phẩm, Linh có thêm cơ hội tiếp xúc với những nét đẹp văn hóa ở nhiều vùng miền. Càng tìm hiểu, Linh càng muốn được nghe thêm, được biết thêm về những câu chuyện phía sau mỗi bộ trang phục, mỗi lễ hội, mỗi bức tranh”, cô bộc bạch.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ chia sẻ thêm trong tháng của văn hóa và tinh thần đại đoàn kết, cô cùng những người bạn trẻ rón rén góp vào một tác phẩm bằng tất cả sự say mê và lòng trân trọng. Qua đó, Hoàng Thùy Linh muốn gửi một lời mời: "Các bạn ở những cộng đồng dân tộc trên khắp đất nước mình ơi, hãy kể cho chúng tôi nghe thêm về những nét đẹp nơi các bạn đang sinh sống, những điều các bạn yêu và tự hào về quê hương. Chúng tôi mong được lắng nghe, được học hỏi và được cùng các bạn tiếp nối tình yêu ấy”.