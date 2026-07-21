Màn hình 24 inch vẫn được ưa chuộng dù màn hình lớn lên ngôi, vì sao?

Kích thước vừa đủ cho bàn làm việc phổ thông

Với tỷ lệ 16:9, màn hình 24 inch rộng khoảng 53cm, dễ bố trí trên bàn học hoặc góc làm việc nhỏ. Ở khoảng cách phổ biến từ 50 - 70 cm, người dùng có thể bao quát nội dung thuận tiện mà không cần ngồi quá xa màn hình.

ViewSonic VA2432-H-2 là lựa chọn gọn gàng cho bàn học hoặc bàn làm việc phổ thông





Full HD vẫn hợp lý, không ép nâng cấp máy

Điểm mạnh của 24 inch là Full HD vẫn cho độ nét dễ chịu khi đọc văn bản, học online, xử lý Word, Excel hay duyệt web. Nếu lên 27 inch, người dùng thường phải cân nhắc 2K để hình ảnh sắc hơn, kéo theo chi phí màn hình và yêu cầu cấu hình cao hơn.

Không còn là lựa chọn cơ bản

Màn hình 24 inch hiện đã có nhiều nâng cấp như tấm nền IPS, tần số quét cao, phản hồi nhanh và chống chói. Các mẫu ViewSonic VA2432-H-2, Philips Evnia 24M2N2500NF hay Asus ProArt PA249CGV cho thấy kích thước này vẫn phù hợp với làm việc, giải trí và sáng tạo.

Tại Thế Giới Di Động, người dùng có thể tham khảo các lựa chọn 24 inch với giá tốt, bảo hành chính hãng và chính sách đổi trả 1 năm. Một số mẫu còn có ưu đãi giảm giá đến 18%, phù hợp người muốn nâng cấp góc làm việc mà không cần đầu tư quá lớn.