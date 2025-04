Màn hình Always On là kẻ thù gây hao pin điện thoại?

Khi tìm kiếm các mẹo tiết kiệm pin cho điện thoại Android hoặc iPhone, người dùng thường nhận nhiều gợi ý liên quan đến cài đặt màn hình, như giảm độ sáng, chuyển sang chế độ tối và giảm tốc độ làm mới. Một trong những gợi ý phổ biến là tắt tính năng màn hình luôn bật (Always On hay AOD).

Màn hình Always On đang ngày càng phổ biến trên smartphone

Màn hình Always On là một tính năng tiện lợi giúp người dùng nhanh chóng xem thời gian, ngày tháng, thời tiết và thông báo mà không cần chạm vào màn hình. Thay vì làm sáng toàn bộ màn hình, tính năng này chỉ làm sáng một phần, giúp tiết kiệm pin hơn, đặc biệt trên các điện thoại sử dụng màn hình OLED và AMOLED, nơi chỉ có các điểm ảnh sáng lên mới tiêu thụ điện năng. Các nhà sản xuất cũng đã tối ưu hóa phần mềm để giảm thiểu mức tiêu hao pin khi sử dụng tính năng này.

Always On vẫn khiến màn hình tiêu thụ năng lượng

Tuy nhiên, màn hình Always On vẫn làm hao pin điện thoại, với mức tiêu hao pin phụ thuộc vào nhiều yếu tố như phần mềm, độ sáng và cách tùy chỉnh tính năng. Theo nghiên cứu của DxOMark, việc bật màn hình Always On có thể khiến pin điện thoại cạn nhanh hơn tới 4 lần. Ví dụ đơn giản sau, nếu điện thoại có thời gian chờ 400 giờ, việc bật tính năng này có thể giảm thời gian chờ xuống chỉ còn 100 giờ.

Kết quả thử nghiệm cho thấy, Google Pixel 7 Pro là thiết bị hoạt động tốt nhất với màn hình Always On, kéo dài 139 giờ khi bật AOD, so với 367 giờ khi tắt. Trong khi đó, iPhone 14 Pro kéo dài 122 giờ khi bật AOD và 466 giờ khi tắt. Điều đó cho thấy iOS tối ưu hóa thời lượng pin cho tính năng này cũng rất hiệu quả, giúp mang lại cho người dùng các mẫu iPhone Pro hiện đại thời lượng pin khá tốt.

Cần lưu ý rằng trong thử nghiệm, màn hình Always On được giữ ở trạng thái hoạt động liên tục để đo mức tiêu hao pin. Tuy nhiên trong thực tế, tính năng này thường tự tắt trong một số điều kiện nhất định, như khi điện thoại úp xuống, trong túi, khi chế độ tiết kiệm pin hoạt động hay khi kết nối với Android Auto hoặc CarPlay. Do đó, trong quá trình sử dụng hằng ngày, người dùng có thể không gặp phải mức tiêu hao pin như trong thử nghiệm.

Nếu muốn giảm thiểu tác động của màn hình Always On đến thời lượng pin, người dùng có thể thực hiện một số cách. Đối với iPhone, có thể tắt hiển thị hình nền khi màn hình Always On hoạt động bằng cách vào Settings > Display & Brightness > Always On Display và tắt Show Wallpaper.

Tùy thiết bị mà việc tùy chỉnh màn hình Always On được bố trí ở các vị trí khác nhau

Tương tự, điện thoại Android cũng cung cấp các tùy chọn điều chỉnh hành vi của màn hình Always On. Trên điện thoại Galaxy, người dùng có thể tắt hiển thị thông tin nhạc trên màn hình Always On và chỉ kích hoạt khi nhận được thông báo mới. Để thực hiện, hãy vào Settings > Lock screen and AOD > Always On Display và tắt nút Show music information.

Mặc dù tính năng màn hình Always On mang lại sự tiện lợi, người dùng cũng cần cân nhắc giữa lợi ích và mức tiêu hao pin để có trải nghiệm sử dụng tốt nhất.