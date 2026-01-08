Màn hình gaming 1.000 Hz xuất hiện tại CES 2026

Tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng 2026 (CES 2026) đang diễn ra ở Las Vegas (Mỹ), một cột mốc chú ý nhất của ngành hiển thị đã được ghi nhận: Màn hình đạt tần số quét 1.000 Hz. Con số này vượt xa các chuẩn phổ biến như 144 Hz, 240 Hz hay 360 Hz, vốn đã được xem là dư thừa với phần lớn người dùng phổ thông. Việc 1.000 Hz xuất hiện cho thấy cuộc đua thông số trong phân khúc màn hình gaming vẫn chưa chạm trần.

Đại diện tiêu biểu cho xu hướng này là mẫu Predator XB273U F6 của Acer, được giới thiệu với khả năng đạt 1.000 Hz thông qua cơ chế Dynamic Frequency and Resolution (DFR). Theo cách tiếp cận này, màn hình sẽ giảm độ phân giải xuống mức thấp hơn để đổi lấy tần số quét cực cao. Ở cấu hình tiêu chuẩn, thiết bị hoạt động ở 500 Hz tại độ phân giải QHD, còn mốc 1.000 Hz chỉ đạt được khi hạ xuống 720p.

Màn hình Predator XB273U F6 trưng bày tại CES 2026, nổi bật với tần số quét 1.000 Hz, hướng đến thi đấu esports và thử nghiệm công nghệ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PCMAG

Về mặt kỹ thuật, tần số quét càng cao thì độ trễ hiển thị càng thấp, chuyển động mượt hơn và khả năng theo dõi hình ảnh tốt hơn trong các tình huống tốc độ cao. Điều này đặc biệt phù hợp với các bộ môn esports, nơi phản xạ và độ chính xác được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, lợi ích thực tế của việc tăng từ 500 Hz lên 1.000 Hz vẫn là chủ đề gây tranh luận. Không chỉ mắt người khó phân biệt rõ sự khác biệt ở ngưỡng rất cao mà hệ thống phần cứng cũng phải đáp ứng yêu cầu khắt khe để duy trì hàng trăm đến cả nghìn khung hình mỗi giây một cách ổn định.

Thực tế này cho thấy 1.000 Hz hiện mang nhiều ý nghĩa trình diễn công nghệ hơn là một chuẩn mực sắp phổ cập. Tương tự cách 360 Hz từng xuất hiện trước đây và dần trở nên quen thuộc, 1.000 Hz có thể được xem là bước đệm cho các cải tiến tiếp theo về tấm nền, băng thông và xử lý hình ảnh.

Hệ sinh thái thiết bị tích hợp AI của Acer mang đến sự kiện CES 2026 trải dài từ laptop, PC và máy trạm ẢNH: ACER

Bên cạnh màn hình, Acer cũng mang đến CES 2026 một danh mục sản phẩm đa dạng hơn, trải dài từ PC đến thiết bị kết nối. Hãng giới thiệu nhiều mẫu laptop Copilot+ PC mới thuộc các dòng Swift, Aspire và Nitro, sử dụng cả nền tảng Intel Core Ultra Series 3 lẫn AMD Ryzen AI 400 Series, tập trung vào khả năng xử lý AI trực tiếp trên thiết bị. Ở mảng gaming, các laptop Predator và Nitro thế hệ mới được nâng cấp GPU RTX 50 Series, trong khi phân khúc hiển thị còn có thêm các màn hình QD-OLED tần số cao, màn hình 5K và 6K phục vụ nhu cầu esports và sáng tạo nội dung.

Ngoài ra, Acer cũng mở rộng sang thiết bị mạng với router mesh Wi-Fi 7 và bộ phát sóng 5G, cho thấy nỗ lực xây dựng hệ sinh thái phần cứng toàn diện. Tuy nhiên, màn hình 1.000 Hz là điểm nhấn đáng chú ý nhất, nhưng vẫn cần thời gian để xác định vai trò thực sự của thiết bị này đối với thị trường tiêu dùng đại trà.