Màn hình LG OLED Gaming 5K2K được vinh danh tại Vietnam Game Awards 2026

Tại lễ trao giải Vietnam Game Awards 2026, LG UltraGear OLED 45GX950A-B đã được vinh danh ở hạng mục "Màn hình chơi game xuất sắc", thuộc nhóm giải The Golden Gear dành cho thiết bị và dịch vụ gaming. Chiến thắng này là sự ghi nhận cho nỗ lực của LG trong việc nâng chuẩn trải nghiệm hiển thị dành cho cộng đồng game thủ, đặc biệt trong bối cảnh màn hình gaming không chỉ cần tốc độ mà còn phải đáp ứng ngày càng cao về chất lượng hình ảnh, độ sắc nét và cảm giác nhập vai.

Điểm nhấn nổi bật của LG UltraGear OLED 45GX950A-B nằm ở vị thế tiên phong: đây là màn hình OLED Gaming 5K2K với kích thước 45 inch, độ phân giải 5.120 x 2.160 và tỷ lệ siêu rộng 21:9, màn hình mang đến không gian hiển thị rộng hơn, sắc nét hơn, giúp người chơi quan sát nhiều chi tiết trong cùng một khung hình. Đây là lợi thế đáng chú ý với các tựa game thế giới mở, nhập vai, đua xe, FPS hoặc những nội dung cần trường nhìn bao quát để tăng cảm giác nhập vai.

Không chỉ gây ấn tượng bởi độ phân giải, LG UltraGear OLED 45GX950A-B còn sở hữu tấm nền OLED cong 800R, giúp màn hình ôm sát hơn theo tầm nhìn tự nhiên của người dùng. Đây cũng là độ cong lý tưởng để ghép 3 màn hình, tạo nên trải nghiệm hình ảnh liền mạch và chân thực hơn, đặc biệt với các tựa game đua xe, nơi game thủ có thể cảm nhận rõ hơn chiều rộng không gian và tốc độ chuyển động. Hiện LG UltraGear OLED 45GX950A-B là mẫu màn hình tiên phong mang đến khả năng này, qua đó mở rộng trải nghiệm gaming từ một màn hình đơn lẻ thành một thiết lập mô phỏng sống động hơn. Khi kết hợp với khả năng hiển thị màu đen sâu, độ tương phản cao và màu sắc sống động đặc trưng của OLED, sản phẩm mang đến trải nghiệm hình ảnh giàu chiều sâu, đặc biệt trong các bối cảnh game có nhiều vùng tối, hiệu ứng ánh sáng phức tạp hoặc chuyển động tốc độ cao.

Với cộng đồng game thủ, tốc độ vẫn là yếu tố không thể thiếu. LG UltraGear OLED 45GX950A-B được trang bị chế độ Dual-Mode, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa WUHD 165 Hz khi ưu tiên độ phân giải cao và WFHD 330 Hz khi cần tần số quét lớn hơn cho các pha xử lý nhanh. Thời gian phản hồi 0,03 ms GtG, cùng khả năng tương thích NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro và VESA Certified AdaptiveSync, giúp hạn chế hiện tượng xé hình, giật khung hình hay bóng mờ trong quá trình chơi game.

Ở khía cạnh hiển thị, sản phẩm hỗ trợ VESA DisplayHDR True Black 400, độ phủ màu DCI-P3 98,5% và độ tương phản sâu, giúp tái hiện rõ hơn sự khác biệt giữa vùng sáng và vùng tối trong từng khung hình. Điều này không chỉ nâng chất lượng trải nghiệm gaming mà còn mở rộng khả năng sử dụng của màn hình cho các nhu cầu sáng tạo nội dung, chỉnh sửa hình ảnh, dựng video hoặc làm việc đa nhiệm trên không gian hiển thị lớn.

Bên cạnh hiệu năng hiển thị, LG UltraGear OLED 45GX950A-B cũng được trang bị hệ thống kết nối hiện đại như DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 và USB-C hỗ trợ Power Delivery 90W. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng kết nối với PC, laptop gaming hoặc các thiết bị ngoại vi khác, tối ưu thiết lập làm việc và giải trí chỉ với một màn hình trung tâm.

Việc LG UltraGear OLED 45GX950A-B được vinh danh tại Vietnam Game Awards 2026 tiếp tục củng cố vị thế của LG UltraGear trong phân khúc màn hình gaming cao cấp tại Việt Nam. Từ danh hiệu "Màn hình chơi game xuất sắc" đến dấu ấn là màn hình OLED Gaming 5K2K đầu tiên trên thế giới, sản phẩm cho thấy định hướng rõ ràng của LG: không chỉ tạo ra màn hình dành cho tốc độ, mà còn kiến tạo một không gian hiển thị sắc nét, giàu chiều sâu và nhập vai hơn cho thế hệ game thủ mới.