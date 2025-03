Màn kết mãn nhãn ở bảng B

Trận derby đầy cảm xúc

Tính chất quyết định tấm vé đi tiếp vào vòng tứ kết TNSV THACO cup 2025 khiến trận đấu giữa hai đội cùng khu vực TP.HCM là đội Trường ĐH Văn Hiến với đội Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) trở nên nóng bỏng. Đội Trường ĐH Bách khoa bị đánh giá dưới cơ nhưng chơi lột xác nhờ sự trở lại của tiền vệ đội trưởng Hoàng Quốc Phong. Các học trò HLV Nguyễn Văn Tuấn nhập cuộc với quyết tâm rất cao cùng tâm lý khá thoải mái nên tạo được thế trận ăn miếng trả miếng với đối thủ. Trong khi đó một số vị trí bên phía đội Trường ĐH Văn Hiến bị căng cứng tâm lý nên thi đấu không như mong đợi của ban huấn luyện.

Đội Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM - giữa) thi đấu rất nỗ lực nhưng vẫn dừng bước ở vòng bảng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cục diện bảng B cùng các bảng đấu khác khiến hai đội nếu hòa sẽ cùng chia tay giải nên chủ động tràn lên tấn công ở nửa cuối hiệp 2. Liên tiếp cơ hội ghi bàn được cầu thủ đội Trường ĐH Văn Hiến và Trường ĐH Bách khoa tạo ra nhưng không tận dụng thành công. Phút 78, Võ Trần Hoàng Phúc làm bùng nổ cầu trường sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng khi đánh đầu hiểm hóc và chuẩn xác làm tung lưới thủ môn Trần Quốc Đạt giúp đội Trường ĐH Văn Hiến vượt dẫn 1-0. Đây cũng là bàn thắng vàng, quyết định kết quả trận đấu, đưa đội Trường ĐH Văn Hiến giành vé vào tứ kết khi có 4 điểm (một trong 2 đội hạng ba có thành tích tốt).

Rời giải sau 3 trận toàn thua nhưng các cầu thủ đội Trường ĐH Bách khoa cũng cho thấy tinh thần thi đấu đầy nỗ lực. Các học trò HLV Tuấn "đen" đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo nhưng kém may mắn và còn nhiều việc phải làm để trở lại mạnh mẽ hơn ở mùa giải mới. Trong khi đó HLV Hoàng Hải Dương của đội Trường ĐH Văn Hiến gửi lời cảm ơn đến đông đảo CĐV trường mình đã đến sân tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho toàn đội. "Năm nay đội Trường ĐH Văn Hiến có đến hơn 10 cầu thủ là sinh viên năm nhất. Các em còn bỡ ngỡ trong lần đầu bước ra biển lớn ở VCK TNSV THACO cup. Sự cổ vũ, động viên của các CĐV là động lực để các em cố gắng. Vượt qua vòng bảng đầy cam go, chúng tôi hướng đến mục tiêu vượt qua đối thủ ở vòng tứ kết để vào bán kết", HLV Hoàng Hải Dương chia sẻ.

Ở trận còn lại bảng B chứng kiến màn ngược dòng giành 1 điểm khó tin của đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa trước đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng. Bị đội bóng sông Hàn dẫn trước 3-0 nhưng các cầu thủ Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa gỡ hòa 3-3. Với kết quả này giúp đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng bảo vệ thành công ngôi nhất bảng, còn đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa xếp nhì.

Xác định 7/8 đội vào tứ kết

Tính đến hết ngày thi đấu hôm qua đã xác định được 7/8 đội giành vé vào tứ kết là đội Trường ĐH Quy Nhơn (7 điểm, nhất bảng A), đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng (5 điểm, nhì bảng A), đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng (7 điểm, nhất bảng B), đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa (5 điểm, nhì bảng B), đội Trường ĐH Văn Hiến (4 điểm, hạng 3 bảng B), đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (4 điểm, bảng C), đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (4 điểm, bảng C). Tấm vé còn lại sẽ xác định trong hôm nay 9.3, sau lượt trận cuối bảng C giữa đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội với Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (15 giờ 30), đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai với đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (17 giờ 45).

Nếu hòa hoặc thắng đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM sẽ giành vé đi tiếp. Nếu thất bại, đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM sẽ xếp hạng ba bảng C, khi đó đội bóng này có cùng 3 điểm với đội ĐH Huế (hạng ba bảng A) nên sẽ so hiệu số phụ với nhau để chọn đội đi tiếp vào tứ kết.

Hiện đội ĐH Huế có hiệu số bàn thắng bại -5 trong khi đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có hiệu số bàn thắng bại 0 nên ưu thế đang thuộc về đội bóng khu vực TP.HCM. Sở dĩ đội ĐH Huế chỉ có 3 điểm bởi bị VFF xử thua 0-3 ở trận với đội Trường ĐH Quy Nhơn và với đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng do vi phạm điều lệ giải.