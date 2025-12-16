Màn ‘lột xác’ của Quân A.P sau ‘Anh trai say hi’





Quân A.P mang đến màu sắc trẻ trung, khác với những bản ballad trầm buồn vốn đã quen thuộc với khán giả Ảnh: NVCC

Gắn với các ca khúc ballad có màu sắc trầm buồn, Quân A.P gây bất ngờ khi chuyển sang hướng tiếp cận khác. Lửa gần rơm là ca khúc pop có tiết tấu vừa phải, kể câu chuyện tình cảm của một chàng trai dành cho cô gái mình thích. Nội dung bài hát tập trung vào những cảm xúc đời thường, thông qua các chi tiết quen thuộc trong quá trình hai nhân vật gặp gỡ, trò chuyện và dần nảy sinh tình cảm.

Về hình ảnh, Lửa gần rơm được thực hiện dưới dạng MV hoạt hình thay cho việc diễn xuất trực tiếp. Nhân vật chính trong MV được tạo hình dựa trên hình ảnh đời thực của Quân A.P, từ trang phục đến các cử chỉ quen thuộc.

Bối cảnh của sản phẩm này cũng mang tính cá nhân khi tái hiện một số địa điểm gắn với quãng thời gian đi học của nam ca sĩ tại Hà Nội. Theo chia sẻ từ ê kíp, việc lựa chọn các không gian này nhằm tái hiện ký ức tuổi trẻ và giúp khán giả hiểu thêm về giai đoạn năm 17 - 18 tuổi của Quân A.P.

Lửa gần rơm lấy cảm hứng từ những ngày mùa đông Hà Nội và ký ức thời còn ngồi trên ghế nhà trường của Quân A.P Ảnh: NVCC

Nói về ý tưởng ca khúc, giọng ca sinh năm 1997 cho biết anh lấy cảm hứng từ những ngày mùa đông Hà Nội và kỷ niệm thời còn ngồi trên ghế nhà trường. “Mùa đông ở Hà Nội những ngày cuối năm khá lạnh. Quân nhớ lại khoảng thời gian đi học để viết nên ca khúc này. Ra mắt vào dịp Giáng sinh. Quân mong đây sẽ là món quà nhỏ, gửi lời chúc ấm áp đến mọi người”, nam ca sĩ chia sẻ.

Quân A.P năng nổ sau show thực tế

Trong năm 2025, Quân A.P duy trì việc ra mắt sản phẩm âm nhạc theo nhịp độ ổn định. Trước Lửa gần rơm, anh đã giới thiệu Thiên mệnh (kết hợp với Hải Đăng Doo) và Falling with you (kết hợp với Pháp Kiều). Thay vì phát hành dồn dập, nam ca sĩ lựa chọn mỗi sản phẩm theo hướng riêng, phù hợp với định hướng hình ảnh cá nhân.

Bên cạnh âm nhạc, Quân A.P mở rộng hoạt động sang lĩnh vực truyền hình khi tham gia Running Man Vietnam 2025. Việc anh trở thành một trong những thành viên chính thức của chương trình từng thu hút nhiều sự chú ý. Gần đây, tại lễ trao giải Male Icon Awards 2025, Quân A.P được trao danh hiệu Nghệ sĩ giải trí xuất sắc, ghi nhận các hoạt động trong năm của nam ca sĩ ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn truyền hình.