Mãn nhãn đêm trình diễn 3D Mapping rực sáng trụ sở UBND TP.HCM

Kỷ niệm 50 năm Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 1.7, Trụ sở UBND TP.HCM đã biến thành không gian nghệ thuật 3D Mapping rực rỡ.