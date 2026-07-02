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Mãn nhãn đêm trình diễn 3D Mapping rực sáng trụ sở UBND TP.HCM
Video Đời sống

Mãn nhãn đêm trình diễn 3D Mapping rực sáng trụ sở UBND TP.HCM

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
Kỷ niệm 50 năm Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 1.7, Trụ sở UBND TP.HCM đã biến thành không gian nghệ thuật 3D Mapping rực rỡ.

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3D Mapping UBND TP.HCM

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