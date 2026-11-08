Mãn nhãn hàng trăm nghìn cây sen đá khoe sắc tại Lễ hội Sen đá Fansipan

Sáng 7.11, khi sương mây còn bảng lảng trên những triền núi Hoàng Liên Sơn, khu vực Vườn An Nhiên, cạnh ga đi cáp treo Sun World Fansipan Legend, đã trở nên nhộn nhịp khi đông đảo du khách đổ về tham dự Lễ hội Sen đá Fansipan 2026 giữa tiết trời se lạnh của Sa Pa.

Được tổ chức mùa thứ ba kể từ lần đầu ra mắt năm 2024, Lễ hội Sen đá Fansipan năm nay với chủ đề “Kiên tâm nở hoa” giới thiệu bộ sưu tập hàng trăm nghìn cây thuộc gần 70 loài.

Bên cạnh những giống quen thuộc như sen đá xanh Sa Pa, chuỗi ngọc, chuỗi tiền, cánh bướm, bắp cải, hồng phấn, đô la… du khách còn có dịp khám phá gần 10 giống mới lần đầu xuất hiện tại lễ hội như: sen đá cẩm thạch, Ben Badis, kem bơ, Lola đột biến, sen đá tứ phương và xương rồng Vạn Lý Trường Thành…

Dọc Con đường Sen đá và khắp khuôn viên Vườn An Nhiên, những tán lá mọng nước với đủ sắc xanh, hồng, tím, trắng đan cài như một tấm thảm màu trải giữa núi rừng. Có loài xếp lớp mềm mại như những đóa hồng bằng ngọc, có loài vươn thành khối hình lạ mắt. Du khách vừa tản bộ vừa dừng chân chiêm ngưỡng từng cụm cây, thích thú khám phá sự đa dạng của các loài sen đá và check-in bên những tiểu cảnh được sắp đặt tỉ mỉ.

Điều khiến nhiều người bất ngờ nhất ở mùa lễ hội năm nay là lần đầu tiên sen đá được kết hợp cùng những công trình tạo hình nghệ thuật. Nếu hai mùa trước, du khách từng ấn tượng với bảo tháp kết từ 3.143 cây sen đá xanh Sa Pa (2024) hay tác phẩm “Quả tim đá nở hoa” (2025), thì năm nay, các giống cây khác biệt về màu sắc, cấu trúc lá được bài trí đa tầng, tạo nên những tác phẩm sắp đặt độc đáo giữa không gian ngoài trời. Mỗi tiểu cảnh trở thành một phông nền check-in được du khách “săn đón”.

Không ít du khách, đặc biệt là những người lần đầu bước vào thế giới sen đá, ngỡ ngàng trước quy mô và sự công phu của khu trưng bày. “Tôi đến Fansipan lần đầu và thật không ngờ một loài cây nhỏ bé như vậy lại có thể tạo nên cả một khu vườn nghệ thuật. Mỗi tiểu cảnh giống như một tác phẩm nghệ thuật, chưa bao giờ tôi được chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm hoa sen đá đẹp và ấn tượng như thế này” - chị Alice, du khách đến từ Anh, hào hứng chia sẻ.

Lấy cảm hứng từ triết lý tín - nguyện - hạnh trong Phật giáo, Lễ hội Sen đá Fansipan 2026 gửi gắm câu chuyện về niềm tin, ước nguyện và sự kiên trì trên hành trình biến khát vọng thành hành động. Hình ảnh sen đá vươn lên giữa điều kiện sinh trưởng khắc nghiệt cũng trở thành ẩn dụ về sự bền bỉ, nhẫn nại để nở hoa theo cách riêng.

Không chỉ dừng lại ở tham quan, lễ hội còn mang đến nhiều trải nghiệm tương tác cho du khách ở mọi lứa tuổi. Tại khu vực làm bánh, các gia đình và nhóm bạn trẻ say sưa nặn, phối màu, tạo hình những chiếc bánh nghệ thuật mô phỏng các cụm sen đá. Những chiếc bánh hoàn thiện giống cây thật đến mức nhiều người phải nhìn kỹ mới phân biệt được."Gia đình tôi rất thích hoạt động trải nghiệm này. Bánh sen đá trông giống hệt cây thật, đẹp quá nên con tôi còn không nỡ ăn" - chị Hồng Điệp, du khách đến từ Tuyên Quang, cho biết.

Ở khu vực trồng cây, du khách được tự tay chọn giống sen đá ưng ý, vun từng lớp đất và hoàn thiện chậu cây của riêng mình. Hoạt động này đặc biệt cuốn hút các gia đình có trẻ nhỏ và những nhóm bạn. Thay vì chỉ ngắm nhìn, mỗi người có thể trực tiếp tìm hiểu cách trồng, chăm sóc sen đá và mang về một món quà nhỏ xinh, lưu giữ kỷ niệm về hành trình khám phá Fansipan.

Xen giữa các hoạt động trải nghiệm, những tiết mục biểu diễn nghệ thuật được thiết kế riêng cho mùa lễ hội càng làm không khí Vườn An Nhiên thêm sôi động. Sự hòa quyện giữa cảnh quan thực vật, nghệ thuật sắp đặt, hoạt động sáng tạo và trình diễn đã tạo nên một không gian khám phá đa sắc, nơi ai cũng tìm thấy niềm vui cho riêng mình.

Rời Vườn An Nhiên, du khách có thể tiếp tục bước lên cabin cáp treo chinh phục đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143m. Từ trên cao, núi rừng Hoàng Liên Sơn mở ra với những dãy núi trùng điệp, biển mây bồng bềnh vắt ngang sườn núi. Trên đỉnh thiêng, quần thể văn hóa tâm linh với Đại tượng Phật A Di Đà, Kim Sơn Bảo Thắng Tự, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát và con đường La Hán mang đến không gian chiêm bái thanh tịnh giữa mây trời hùng vĩ.

Hành trình sẽ càng thêm trọn vẹn khi du khách ghé Bản Mây, hòa mình vào nhịp sống văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc, tìm hiểu phong tục truyền thống và thưởng thức ẩm thực vùng cao nóng hổi. Những vạt hoa xác pháo tím, đồi tam giác mạch cùng thung lũng hoa hồng đang độ tỏa hương càng tô điểm cho Fansipan những ngày cuối thu, đầu đông.

Diễn ra đến hết ngày 15.11, Lễ hội Sen đá Fansipan 2026 là điểm hẹn lý tưởng dành cho du khách khi đến Sa Pa trong mùa thu đông. Từ bộ sưu tập hàng trăm nghìn cây sen đá, những tác phẩm sắp đặt nghệ thuật đến các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, lễ hội mở ra hành trình khám phá thiên nhiên và trải nghiệm những khoảnh khắc thư thái giữa đại ngàn Tây Bắc.