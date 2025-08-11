Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Mãn nhãn màn trình diễn 1.000 drone tại TP.Thiên niên kỷ T&T City Millennia Tây Ninh

T&T Group
T&T Group
11/08/2025 10:38 GMT+7

Khi 1.000 drone đồng loạt cất cánh tại đại nhạc hội ‘Khơi mạch nguồn Di sản - Thắp sáng Kỷ nguyên mới’, bầu trời đêm tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia (Cần Giuộc, Tây Ninh) hóa thành sàn diễn khổng lồ để ‘họa hình’ di sản bằng ánh sáng và công nghệ.

Mãn nhãn màn trình diễn 1.000 drone tại TP.Thiên niên kỷ T&T City Millennia Tây Ninh - Ảnh 1.

Tối 9.8, Đại nhạc hội ‘Khơi mạch nguồn Ánh sáng - Vững bước Kỷ nguyên mới’ đã chính thức diễn ra tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia. Một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất là khi 1.000 drone cùng lúc cất cánh, vẽ nên trên bầu trời đêm Cần Giuộc những biểu tượng đặc biệt.

Đó là hình ảnh người con gái Nam Bộ với chiếc áo bà ba giản dị, tấm khăn rằn thân thương - biểu tượng của một Nam Bộ hiền hòa mà bất khuất. Từ ruộng đồng đến chiến khu, từ sông nước đến thành thị, bản sắc ấy chưa từng phai nhòa, vẫn bền bỉ chảy trong mạch nguồn di sản.

Mãn nhãn màn trình diễn 1.000 drone tại TP.Thiên niên kỷ T&T City Millennia Tây Ninh - Ảnh 2.

Đó còn là một cánh cò bay vút trên trời cao, gợi nhắc về phương Nam trù phú, thanh bình và tràn đầy sức sống hay hình ảnh rồng thiêng bay lên trên mảnh đất Chín Rồng.

Mãn nhãn màn trình diễn 1.000 drone tại TP.Thiên niên kỷ T&T City Millennia Tây Ninh - Ảnh 3.

Mãn nhãn màn trình diễn 1.000 drone tại TP.Thiên niên kỷ T&T City Millennia Tây Ninh - Ảnh 4.

Khi hàng chục nghìn khán giả vẫn chưa hết ngỡ ngàng, một di sản khác lại tiếp tục được khắc họa bằng ánh sáng công nghệ: Đờn ca tài tử - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Từng phím đờn, từng câu hát ngọt ngào như chắt lọc tinh hoa trăm năm, vang lên tiếng lòng sâu lắng, gửi trọn tâm hồn phóng khoáng và trái tim nồng hậu của người phương Nam.

Ánh sáng tiếp tục dệt nên trên sân khấu đặc biệt của thành phố Thiên niên kỷ những biểu tượng thân thương của đất và người: Công viên tượng đài gắn với niềm tự hào ‘Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc’; lễ hội nghinh ông với trống hội vang rền, ghe hoa rực rỡ. Drone cũng họa hình chợ nổi trên sông và dòng Vàm Cỏ - mạch nguồn của sự sống, nhân chứng cho lịch sử của cả một dải đất anh hùng.

Trên hành trình vươn mình của vùng đất Tây Ninh, luôn có sự hiện diện của những người bạn đồng hành mang khát vọng lớn lao. Biểu trưng của Tập đoàn T&T Group, logo T&T Homes, hình dự án T&T Millennia cũng lần lượt rực sáng. Trên hành trình vươn lên của những vùng đất, luôn luôn có sự hiện diện của những người bạn đồng hành mang khát vọng lớn lao. Bằng nội lực và tâm huyết, Tập đoàn T&T Group đang góp sức kiến tạo những công trình hiện đại, đánh thức tiềm năng, nâng tầm diện mạo và vị thế của vùng đất trên bản đồ đất nước.

Mãn nhãn màn trình diễn 1.000 drone tại TP.Thiên niên kỷ T&T City Millennia Tây Ninh - Ảnh 5.

Mãn nhãn màn trình diễn 1.000 drone tại TP.Thiên niên kỷ T&T City Millennia Tây Ninh - Ảnh 6.

Hàng chục nghìn khán giả có mặt tại đại nhạc hội đã vỡ òa trước màn trình diễn drone ánh sáng quy mô nhất từ trước tới nay tại Tây Ninh.

Mãn nhãn màn trình diễn 1.000 drone tại TP.Thiên niên kỷ T&T City Millennia Tây Ninh - Ảnh 7.

Mãn nhãn màn trình diễn 1.000 drone tại TP.Thiên niên kỷ T&T City Millennia Tây Ninh - Ảnh 8.

Khán giả lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ cùng với màn trình diễn 1.000 drone tại đại nhạc hội Khơi mạch nguồn Di sản - Vững bước Kỷ nguyên mới. Sự kiện do T&T Group tổ chức nhằm hướng tới Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Mãn nhãn màn trình diễn 1.000 drone tại TP.Thiên niên kỷ T&T City Millennia Tây Ninh - Ảnh 9.

Mãn nhãn màn trình diễn 1.000 drone tại TP.Thiên niên kỷ T&T City Millennia Tây Ninh - Ảnh 10.

Bữa ‘đại tiệc’ của ánh sáng và công nghệ bùng nổ cao trào khi pháo hoa vẽ lên nền trời Cần Giuộc. Cả TP Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng, sẵn sàng bước vào Kỷ nguyên mới của cả đất nước.

Khám phá thêm chủ đề

DRONE trình diễn T&T City Millennia Tây Ninh công nghệ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận